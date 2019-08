Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Képszerkesztéssel foglalkozott hétfő este Donald Trump amerikai elnök, majd az eredményt megosztotta Twitter-oldalán: egy grönlandi faházak közé másolt sokemeletes, aranyszínű felhőkarcolót, amelyen a Trump név díszelgett.","shortLead":"Képszerkesztéssel foglalkozott hétfő este Donald Trump amerikai elnök, majd az eredményt megosztotta Twitter-oldalán...","id":"20190820_Trump_megnyugtatta_a_gronlandiakat_nem_epit_hatvanemeletes_szallodat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fe96fa-ab42-4dbb-b74f-7c295f6a4ac9","keywords":null,"link":"/vilag/20190820_Trump_megnyugtatta_a_gronlandiakat_nem_epit_hatvanemeletes_szallodat","timestamp":"2019. augusztus. 20. 09:46","title":"Trump megnyugtatta a grönlandiakat, nem épít hatvanemeletes szállodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e3aeba2-7de7-4c74-ad0e-62355407af1e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A bangladesi sziámi ikrek, Rabeya és Rukaya szétválasztását követően sajtótájékoztatót tartott a magyar orvoscsoport. Elmondták, a beavatkozás sikeréért együtt imádkoztak a magyar, a muszlim és a hindu orvosok. A vírusfertőzést lapott Rukaya még mélyaltatásban van, testvére azonban mosolyog, beszél, eszik.","shortLead":"A bangladesi sziámi ikrek, Rabeya és Rukaya szétválasztását követően sajtótájékoztatót tartott a magyar orvoscsoport...","id":"20190818_Bangladesi_ikrek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e3aeba2-7de7-4c74-ad0e-62355407af1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f1264a6-87bc-4e40-8766-a3a8a3a74c5e","keywords":null,"link":"/elet/20190818_Bangladesi_ikrek","timestamp":"2019. augusztus. 18. 20:52","title":"Magyar orvoscsoport: Még évekig tarthat a szétválasztott ikrek rehabilitációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75757e0-dc93-4040-b50e-9b590b73a3b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A dunai panoráma elég jelentősen dob az ingatlanok árán, állapítja meg az ingatlan.com elemzése.\r

\r

","shortLead":"A dunai panoráma elég jelentősen dob az ingatlanok árán, állapítja meg az ingatlan.com elemzése.\r

\r

","id":"20190819_Ha_sajat_lakasbol_nezne_a_tuzijatekot_szazmillios_kiadasa_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f75757e0-dc93-4040-b50e-9b590b73a3b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4a3c3a-e488-436f-abf1-6ee54e8ae27e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190819_Ha_sajat_lakasbol_nezne_a_tuzijatekot_szazmillios_kiadasa_lesz","timestamp":"2019. augusztus. 19. 09:32","title":"Ha saját lakásból nézné a tűzijátékot, százmilliós kiadása lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f4cdac-2848-41a7-b123-73fb4cb67912","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A menekültekkel teli hajó nem fogadja el a spanyol ajánlatot, hogy a spanyolországi Algeciaras kikötőjébe vegye az irányt.","shortLead":"A menekültekkel teli hajó nem fogadja el a spanyol ajánlatot, hogy a spanyolországi Algeciaras kikötőjébe vegye...","id":"20190818_Tovabb_folytatodik_az_Open_Arms_kalvariaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56f4cdac-2848-41a7-b123-73fb4cb67912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6489e7a7-b96a-4386-8ab3-f96e4d959b7e","keywords":null,"link":"/vilag/20190818_Tovabb_folytatodik_az_Open_Arms_kalvariaja","timestamp":"2019. augusztus. 18. 21:42","title":"Tovább folytatódik az Open Arms kálváriája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce29bed-f8ff-493a-8383-53a6189b78c8","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Kis pénz, kis foci – tartja a mondás, ami csak azért elcsépelt, mert legtöbbször igaz. Például az okostelefonok piacán is. Éppen ezért vettük elő a 300-350 ezer forintos telefonok butított kiadásait, hogy kiderüljön, mit kap az, aki az összeg felét-harmadát tudja fordítani a vásárlásra.","shortLead":"Kis pénz, kis foci – tartja a mondás, ami csak azért elcsépelt, mert legtöbbször igaz. Például az okostelefonok piacán...","id":"20190819_olcso_telefonok_samsung_galaxy_s10e_huawei_p30_lite_honor_20_lite_teszt_velemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ce29bed-f8ff-493a-8383-53a6189b78c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9debb50-fa11-4a1b-bb9d-fb511a0cbeb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190819_olcso_telefonok_samsung_galaxy_s10e_huawei_p30_lite_honor_20_lite_teszt_velemeny","timestamp":"2019. augusztus. 19. 20:00","title":"Megéri olcsóbb telefont venni? Kipróbáltuk a jóárasított, “lite” verziós mobilokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b30350cd-4669-4954-baf3-89dd11210155","c_author":"Gáti Júlia","category":"itthon","description":"A krónikus munkaerőhiány többet tehet a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásáért, mint az állami büntetőadó.","shortLead":"A krónikus munkaerőhiány többet tehet a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásáért, mint az állami büntetőadó.","id":"201933__megvaltozott_munkakepesseg__foglalkoztatas__egy_helyben__kincstari_optimizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b30350cd-4669-4954-baf3-89dd11210155&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42056149-15b4-45b5-9641-f6da11b93930","keywords":null,"link":"/itthon/201933__megvaltozott_munkakepesseg__foglalkoztatas__egy_helyben__kincstari_optimizmus","timestamp":"2019. augusztus. 20. 11:00","title":"Az állam szóban támogatja a fogyatékos emberek foglalkoztatását, de tettekkel alig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"153417d9-f03c-46b1-81ac-1e1c37107345","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy látszik, a londoni Madame Tussauds panoptikum látogatóit már nem érdekelte a Cheryl Cole-viaszbaba. Levették hát a repertoárról.","shortLead":"Úgy látszik, a londoni Madame Tussauds panoptikum látogatóit már nem érdekelte a Cheryl Cole-viaszbaba. Levették hát...","id":"20190820_Lejart_egy_brit_popsztar_szavatossaga_a_Madame_Tussauds_panoptikumban__on_kit_tavolitana_el_a_muzeumbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=153417d9-f03c-46b1-81ac-1e1c37107345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96701064-a340-4787-af91-e13a11676f8f","keywords":null,"link":"/kultura/20190820_Lejart_egy_brit_popsztar_szavatossaga_a_Madame_Tussauds_panoptikumban__on_kit_tavolitana_el_a_muzeumbol","timestamp":"2019. augusztus. 20. 17:52","title":"Lejárt egy brit popsztár szavatossága a Madame Tussauds panoptikumban - ön kit távolítana el a múzeumból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65ac87db-106c-455b-8f9e-1401c50c0176","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A hatalom teljes gőzzel indított lejárató kampányt Ljubov Szobolj ellen, és már többször is őrizetbe vették.","shortLead":"A hatalom teljes gőzzel indított lejárató kampányt Ljubov Szobolj ellen, és már többször is őrizetbe vették.","id":"201933_ljubov_szobolj_azorosz_ellenzek_uj_arca","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65ac87db-106c-455b-8f9e-1401c50c0176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14967563-0fed-40d2-8223-d16d3f5a8398","keywords":null,"link":"/vilag/201933_ljubov_szobolj_azorosz_ellenzek_uj_arca","timestamp":"2019. augusztus. 20. 13:00","title":"A jelek szerint nagyon ráijesztett Putyinékra az orosz ellenzék új arca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]