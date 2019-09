Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e71cdca8-902c-4a61-8d85-f00c9087815c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Olasz Nagydíjat, ezzel 2010 után először diadalmaskodott a maranellói istálló autója Monzában.","shortLead":"Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Olasz Nagydíjat, ezzel 2010 után először...","id":"20190908_Kilenc_ev_utan_nyert_a_Ferrari_Monzaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e71cdca8-902c-4a61-8d85-f00c9087815c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a321c3a-21ff-4c86-9cb9-983a0d7480a4","keywords":null,"link":"/sport/20190908_Kilenc_ev_utan_nyert_a_Ferrari_Monzaban","timestamp":"2019. szeptember. 08. 17:07","title":"Kilenc év után nyert a Ferrari Monzában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58a0b43e-1221-4225-8866-dbd79ee91a52","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az atomalku halott, de az ügynökség kitart.","shortLead":"Az atomalku halott, de az ügynökség kitart.","id":"20190908_NAU_tovabbra_is_egyuttmukodnek_Irannal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58a0b43e-1221-4225-8866-dbd79ee91a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a2f900e-d6c6-4fe6-b90d-61f320e8435b","keywords":null,"link":"/vilag/20190908_NAU_tovabbra_is_egyuttmukodnek_Irannal","timestamp":"2019. szeptember. 08. 14:10","title":"NAÜ: továbbra is együttműködnek Iránnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c269b54-3a2f-4c81-bc1f-7d21332d9023","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Győzött a dél-koreai válogatott, a bronzérmet a britek harcolták ki.","shortLead":"Győzött a dél-koreai válogatott, a bronzérmet a britek harcolták ki.","id":"20190907_Ezustermes_a_magyar_ferfi_csapat_az_ottusavbn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c269b54-3a2f-4c81-bc1f-7d21332d9023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ff68e6-0727-4873-a84c-7cfc59d92083","keywords":null,"link":"/sport/20190907_Ezustermes_a_magyar_ferfi_csapat_az_ottusavbn","timestamp":"2019. szeptember. 07. 19:31","title":"Ezüstérmes a magyar férfi csapat az öttusa-vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombatra több megyére, vasárnapra és hétfőre az egész országra figyelmeztetést adtak ki a meteorológusok.","shortLead":"Szombatra több megyére, vasárnapra és hétfőre az egész országra figyelmeztetést adtak ki a meteorológusok.","id":"20190906_idojaras_zivatar_eso_figyelmeztetes_meteorologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd8c817-0bf3-42de-a59c-f39449af2916","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_idojaras_zivatar_eso_figyelmeztetes_meteorologia","timestamp":"2019. szeptember. 06. 21:29","title":"Fordulat az időjárásban: zivataros napok jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"026705a0-c2a6-4ad2-a12a-6333e611c09f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem szereztek kvótát a magyar férfi versenyzők a Lonatóban zajló olimpiai kvalifikációs koronglövő Európa-bajnokságon.","shortLead":"Nem szereztek kvótát a magyar férfi versenyzők a Lonatóban zajló olimpiai kvalifikációs koronglövő Európa-bajnokságon.","id":"20190907_Mar_csak_egy_lehetoseguk_maradt_az_olimpiara_a_magyar_koronglovoknek_magyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=026705a0-c2a6-4ad2-a12a-6333e611c09f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6087ad4c-9d8f-41eb-a1ba-ce958a950f06","keywords":null,"link":"/sport/20190907_Mar_csak_egy_lehetoseguk_maradt_az_olimpiara_a_magyar_koronglovoknek_magyar","timestamp":"2019. szeptember. 07. 20:09","title":"Már csak egy lehetőségük maradt az olimpiára a magyar koronglövőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2f6dcd-2e6b-4dd4-acab-279d6c7cf60c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A balesettel összefüggésben egy másik kocsi sofőrjével szemben is intézkedtek a rendőrök. ","shortLead":"A balesettel összefüggésben egy másik kocsi sofőrjével szemben is intézkedtek a rendőrök. ","id":"20190907_Meghalt_egy_autos_hajnalban_a_XXIII_keruletben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e2f6dcd-2e6b-4dd4-acab-279d6c7cf60c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7055e0ed-c2ab-413d-8d5c-75b00114d43f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190907_Meghalt_egy_autos_hajnalban_a_XXIII_keruletben","timestamp":"2019. szeptember. 07. 15:34","title":"Meghalt egy autós hajnalban a XXIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9d3b52f-67d2-4f06-b1a8-e4b8df403f25","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Drivy nevű alkalmazással pont úgy válhat az autónkból pénzkereseti eszköz, ahogyan a lakásunkból az Airbnb-vel.","shortLead":"A Drivy nevű alkalmazással pont úgy válhat az autónkból pénzkereseti eszköz, ahogyan a lakásunkból az Airbnb-vel.","id":"201936_kulcs_akesztyutartoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9d3b52f-67d2-4f06-b1a8-e4b8df403f25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cdc701e-1f42-4765-9ae1-f0ff943e8528","keywords":null,"link":"/tudomany/201936_kulcs_akesztyutartoban","timestamp":"2019. szeptember. 07. 11:00","title":"Átengedné néha az autóját idegeneknek, ha ezzel évi 330 ezer forintot keresne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"437390e2-3c21-4c23-929c-428721ff637d","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Aki a nyár végén a szekszárdi Sötétvölgybe látogatott, kipróbálhatta, hogy milyen az élet úgy, hogy semmilyen módon nem tesz kárt a természetben. A 21. századi ember gyakorlatilag visszautazhatott a múltba, ahol még nem volt műanyag, sem vízöblítéses WC, és hamuval súrolták az edényeket. Magyarország egyetlen olyan fesztiválján jártunk, ahol tényleg megpróbálják nullára csökkenteni a szeméttermelést.","shortLead":"Aki a nyár végén a szekszárdi Sötétvölgybe látogatott, kipróbálhatta, hogy milyen az élet úgy, hogy semmilyen módon nem...","id":"20190907_El_tudja_kepzelni_az_eletet_szemetesvodor_mosogatoszer_es_angol_WC_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=437390e2-3c21-4c23-929c-428721ff637d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9ebd357-b0e3-4f3b-994c-6c4d761ba68b","keywords":null,"link":"/elet/20190907_El_tudja_kepzelni_az_eletet_szemetesvodor_mosogatoszer_es_angol_WC_nelkul","timestamp":"2019. szeptember. 07. 15:00","title":"El tudja képzelni az életét szemetesvödör, mosogatószer és angol WC nélkül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]