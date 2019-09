Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"428e8816-fb78-4817-8587-a8670456ffa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Puskájuk van, vadászházuk is van, így ezekkel is kivehetik részüket a honvédelemből.","shortLead":"Puskájuk van, vadászházuk is van, így ezekkel is kivehetik részüket a honvédelemből.","id":"20190909_A_vadaszokat_is_bevonnak_onkentes_tartalekos_katonanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=428e8816-fb78-4817-8587-a8670456ffa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b581e1a-4c10-41cf-8a3d-394ff3c42bce","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_A_vadaszokat_is_bevonnak_onkentes_tartalekos_katonanak","timestamp":"2019. szeptember. 09. 14:18","title":"A vadászok segítségével cserkésznék be az önkéntes tartalékos katonákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe62ee8-63cb-42b5-a669-2e51d8090be0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrég felbukkant egy videó a YouTube-on, amely az Oscar- és Golden Globe-díjas filmrendező és producer, Clint Eastwood halálhírét kelti. Nem ez volt az első ilyen eset.","shortLead":"Nemrég felbukkant egy videó a YouTube-on, amely az Oscar- és Golden Globe-díjas filmrendező és producer, Clint Eastwood...","id":"20190910_meghalt_clint_eastwood_hoax_kamu_alhir_clint_eastwood_halalhire","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfe62ee8-63cb-42b5-a669-2e51d8090be0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"637bc4fe-e344-42b5-bfd4-ed9ab655439a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190910_meghalt_clint_eastwood_hoax_kamu_alhir_clint_eastwood_halalhire","timestamp":"2019. szeptember. 10. 09:03","title":"Álhalálhír terjed Clint Eastwoodról, ne dőljön be neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc7c9a0-3940-4f17-b291-81c4c240d917","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea nagyot lépett előre: húsz helyet javított a két héttel ezelőtti pozíciójához képest, így a 92.","shortLead":"Babos Tímea nagyot lépett előre: húsz helyet javított a két héttel ezelőtti pozíciójához képest, így a 92.","id":"20190909_tenisz_vilagranglista_babos_timea_fucsovics_marton_us_open","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcc7c9a0-3940-4f17-b291-81c4c240d917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c12bb20a-eafe-4667-9703-68a64482cced","keywords":null,"link":"/sport/20190909_tenisz_vilagranglista_babos_timea_fucsovics_marton_us_open","timestamp":"2019. szeptember. 09. 10:30","title":"Babos javított, Fucsovics rontott a világranglistán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95a4de98-a862-4442-85a4-80816610523d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Külügyminisztérium 16952 diplomata-útlevelet állított ki 2010 óta – értesült a Népszava. A lap a tárcától közérdekű adatigényléssel azt is megtudta, hogy jelenleg összesen 7657 ilyen okmány van használatban.\r

\r

","shortLead":"A Külügyminisztérium 16952 diplomata-útlevelet állított ki 2010 óta – értesült a Népszava. A lap a tárcától közérdekű...","id":"20190909_diplomacia_diplomata_utlevel_kulgazdasagi_es_kulugyminiszterium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95a4de98-a862-4442-85a4-80816610523d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"792c127c-d2b6-4b5d-b44b-ab29528d938e","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_diplomacia_diplomata_utlevel_kulgazdasagi_es_kulugyminiszterium","timestamp":"2019. szeptember. 09. 08:51","title":"Több ezren kaptak diplomata-útlevelet az Orbán-kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e811181-bf49-49de-b8e5-8ed2bf1fcc11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belvárosi polgármesterségért induló jelölt jóllakott napközisként mutatkozik be a választóinak.","shortLead":"A belvárosi polgármesterségért induló jelölt jóllakott napközisként mutatkozik be a választóinak.","id":"20190909_Schmuck_Andor_osszekeverhette_a_Facebookoldalat_a_valasztasi_adatlapjaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e811181-bf49-49de-b8e5-8ed2bf1fcc11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374aeb29-2be6-4ce1-86ad-6c5ede56656c","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Schmuck_Andor_osszekeverhette_a_Facebookoldalat_a_valasztasi_adatlapjaval","timestamp":"2019. szeptember. 09. 10:24","title":"Schmuck Andor összekeverhette a Facebook-oldalát a választási adatlapjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2613c107-a80e-4269-bd15-672d0703039f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Hatodik alkalommal mérkőzik egymással a magyar és a szlovák válogatott.","shortLead":"Hatodik alkalommal mérkőzik egymással a magyar és a szlovák válogatott.","id":"20190909_magyarorszag_szlovakia_eb_selejtezo_focimeccs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2613c107-a80e-4269-bd15-672d0703039f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae508606-ae85-4130-8462-798a2d1e883d","keywords":null,"link":"/sport/20190909_magyarorszag_szlovakia_eb_selejtezo_focimeccs","timestamp":"2019. szeptember. 09. 12:46","title":"Eb-selejtező: sikerül-e először legyőzni a szlovákokat? Szavazzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Klub-nak reagált Kósa Lajos arra, hogy 100 milliárd forintot is visszakérne az OLAF, az unió csalás elleni hivatala.



","shortLead":"Az RTL Klub-nak reagált Kósa Lajos arra, hogy 100 milliárd forintot is visszakérne az OLAF, az unió csalás elleni...","id":"20190908_Kosa_Lajos_az_elcsalt_milliardokrol_Kevesebbet_hibazunk_mint_a_svajci_oragyarak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce088c2-fa5a-457e-b4a1-1dbcb7433e50","keywords":null,"link":"/itthon/20190908_Kosa_Lajos_az_elcsalt_milliardokrol_Kevesebbet_hibazunk_mint_a_svajci_oragyarak","timestamp":"2019. szeptember. 08. 20:30","title":"Kósa Lajos az elcsalt milliárdokról: Kevesebbet hibázunk, mint a svájci óragyárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89f30bf2-9f1f-4342-af05-05fac0a94a0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tanítani való kommunikációs stratégiával élt ismét az Emmi, amikor az új NAT Takaró Mihályt is tagjai közt tudó kerettantervi munkabizottságáról kapott kérdéseket: megvárta, amíg a közel ötven szakértő megbízása lejár, aztán széttárta a kezét, és kiadta az infókat a még hivatalban maradt háromról. Meg fog lepődni, hogy Takaró Mihály mellett kik szakértik és minőségellenőrzik havi félmillió forintért a tantervi szöveget. ","shortLead":"Tanítani való kommunikációs stratégiával élt ismét az Emmi, amikor az új NAT Takaró Mihályt is tagjai közt tudó...","id":"20190910_Itt_a_legujabb_bizonyitek_hogy_hulyere_veszi_az_Emmi_az_adatkeroket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89f30bf2-9f1f-4342-af05-05fac0a94a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75aac463-045b-48ea-a978-942fccf82cad","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Itt_a_legujabb_bizonyitek_hogy_hulyere_veszi_az_Emmi_az_adatkeroket","timestamp":"2019. szeptember. 10. 10:25","title":"Hülyére veszi az Emmi az adatkérőket, meglepő nevek a szakértői listán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]