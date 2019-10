Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"627734df-67c8-45c7-9594-559992ec5c78","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amazon szerint a Bluetooth, de még a wifi hatótávolsága is kicsi, a messze elérő 5G viszont túl sok energiát emészt fel és bonyolult, ezért egy újfajta technológiát fejlesztettek ki a vezeték nélküli kommunikációhoz.","shortLead":"Az Amazon szerint a Bluetooth, de még a wifi hatótávolsága is kicsi, a messze elérő 5G viszont túl sok energiát emészt...","id":"20190930_wifi_amazon_sidewalk_internet_kutyu_ring_fetch","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=627734df-67c8-45c7-9594-559992ec5c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a93d817-1b9a-4888-ac7e-923a7c35a712","keywords":null,"link":"/tudomany/20190930_wifi_amazon_sidewalk_internet_kutyu_ring_fetch","timestamp":"2019. szeptember. 30. 12:03","title":"Olyan wifit csinált az Amazon, amelyre 1600 méterről is csatlakozhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c6a745-5a56-4b3d-9ecc-4c5e2b5b62be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A harmadik elkövető is meghalt súlyos betegség után.","shortLead":"A harmadik elkövető is meghalt súlyos betegség után.","id":"20190930_Meghalt_Szita_Bence_utolso_gyilkosa_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0c6a745-5a56-4b3d-9ecc-4c5e2b5b62be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba64ab45-f8a8-4a8f-b19b-da366c00acec","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Meghalt_Szita_Bence_utolso_gyilkosa_is","timestamp":"2019. szeptember. 30. 09:10","title":"Meghalt Szita Bence utolsó gyilkosa is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b538e779-f6ec-4c8b-995c-5e50e82592e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190929_klimavaltozas_megallitasa_rakgyogyszer_larotrectinib_bayer_visszahivos_csalas_iphone_11_pro_max_akkumulatora_xiaomi_mi_mix_alpha","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b538e779-f6ec-4c8b-995c-5e50e82592e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"208daa9c-0b4c-4e08-bc44-ac10f706f482","keywords":null,"link":"/tudomany/20190929_klimavaltozas_megallitasa_rakgyogyszer_larotrectinib_bayer_visszahivos_csalas_iphone_11_pro_max_akkumulatora_xiaomi_mi_mix_alpha","timestamp":"2019. szeptember. 29. 12:03","title":"Ez történt: beengedték Európába a forradalmi rákgyógyszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"476547a3-55e7-445d-941e-a1daa6c59f4a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gasztronómiai kísérletezésre hívjuk az olvasónkat. Grúziától Kínáig, Argentínától Olaszországig térképezzük fel a különböző konyhák emblematikus receptjeit. A videós útmutató egyszerű, nagyszerű, csak ki kell próbálni.","shortLead":"Gasztronómiai kísérletezésre hívjuk az olvasónkat. Grúziától Kínáig, Argentínától Olaszországig térképezzük fel...","id":"20190930_Fozzon_velunk__bolgar_mismas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=476547a3-55e7-445d-941e-a1daa6c59f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50f97ab5-dd29-4cbc-bce9-fbb6e8f5c53f","keywords":null,"link":"/elet/20190930_Fozzon_velunk__bolgar_mismas","timestamp":"2019. szeptember. 30. 16:31","title":"Főzzön velünk! – bolgár mismas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8528796-d6d5-49a4-bc7b-c5be71b488db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Használ-e bármennyit az a büntetésből kiadott házi feladat, ha egy diáknak ötvenszer le kell írnia ugyanazt a mondatot? És egyáltalán miért büntetendő, hogy osztálytársának enni adott? Nagy vitát indított egy Facebook-poszt. ","shortLead":"Használ-e bármennyit az a büntetésből kiadott házi feladat, ha egy diáknak ötvenszer le kell írnia ugyanazt a mondatot...","id":"20190930_Nem_etetem_az_osztalytarsamat__ezt_a_mondatot_kellett_50szer_lekormolnie_egy_negyedikes_diaknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8528796-d6d5-49a4-bc7b-c5be71b488db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b555080-ce84-49c3-a5d5-3152fc139f30","keywords":null,"link":"/elet/20190930_Nem_etetem_az_osztalytarsamat__ezt_a_mondatot_kellett_50szer_lekormolnie_egy_negyedikes_diaknak","timestamp":"2019. szeptember. 30. 15:07","title":"„Nem etetem az osztálytársamat” – ezt a mondatot kellett ötvenszer lekörmölnie egy negyedikes diáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"026ae481-4d21-4715-ab21-6de8235b76c2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A világon a bankok az idén eddig csaknem 60 ezer ember elbocsátását jelentették be, méghozzá gyakorlatilag az összes leépítés az európai bankokat érinti.","shortLead":"A világon a bankok az idén eddig csaknem 60 ezer ember elbocsátását jelentették be, méghozzá gyakorlatilag az összes...","id":"20190929_Nem_megy_jol_a_vilag_bankjainak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=026ae481-4d21-4715-ab21-6de8235b76c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a80f80-d606-41bd-9785-292869e0e7b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190929_Nem_megy_jol_a_vilag_bankjainak","timestamp":"2019. szeptember. 29. 14:35","title":"Nem megy jól a világ bankjainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8819f01-2dc7-4f4a-9637-977235eda2dc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az árvízvédelmi védvonalakon folyik majd a munka.","shortLead":"Az árvízvédelmi védvonalakon folyik majd a munka.","id":"20190929_Meszaros_Lorinc_tender_kozbeszerzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8819f01-2dc7-4f4a-9637-977235eda2dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19610e45-293e-4754-afda-05bc5b7cd1af","keywords":null,"link":"/kkv/20190929_Meszaros_Lorinc_tender_kozbeszerzes","timestamp":"2019. szeptember. 29. 11:32","title":"Megint tízmilliárdos tendert nyert Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8017f602-c0e5-4f15-805b-ea6dfd701b8d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit miniszterelnök szerint a deal és a no deal is elképzelhető forgatókönyv. ","shortLead":"A brit miniszterelnök szerint a deal és a no deal is elképzelhető forgatókönyv. ","id":"20190929_Brexit_Boris_Johson_interju_no_deal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8017f602-c0e5-4f15-805b-ea6dfd701b8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a19c5264-993c-42e9-bc74-4d8c5cf1593b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190929_Brexit_Boris_Johson_interju_no_deal","timestamp":"2019. szeptember. 29. 12:48","title":"Brexit: Boris Johson cáfolja, hogy EU-országokat próbál rávenni a vétóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]