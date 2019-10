Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8727e92-c7e0-491e-9422-b4fc6fc2e264","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az erőszakossá vált tüntetések már több halálos áldozatot is követeltek.","shortLead":"Az erőszakossá vált tüntetések már több halálos áldozatot is követeltek.","id":"20191003_Kijarasi_tilalmat_rendeltek_el_Bagdadban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8727e92-c7e0-491e-9422-b4fc6fc2e264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0770e37-3a1c-4d8a-8e8f-a745491fc474","keywords":null,"link":"/vilag/20191003_Kijarasi_tilalmat_rendeltek_el_Bagdadban","timestamp":"2019. október. 03. 07:44","title":"Kijárási tilalmat rendeltek el Bagdadban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A kereskedelmi háborúk életszínvonal-csökkenéshez vezethetnek – erre figyelmeztet a Kereskedelmi Világszervezet (WTO), mely csökkentette mind a világgazdaság, mind pedig a globális kereskedelem idei növekedésének várható ütemét. ","shortLead":"A kereskedelmi háborúk életszínvonal-csökkenéshez vezethetnek – erre figyelmeztet a Kereskedelmi Világszervezet (WTO...","id":"20191002_Az_idei_ev_meg_rossz_lesz_jovore_viszont_mar_lathato_lehet_a_javulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdc684a7-26b6-4a1e-9008-1f8f3f4278e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191002_Az_idei_ev_meg_rossz_lesz_jovore_viszont_mar_lathato_lehet_a_javulas","timestamp":"2019. október. 02. 13:34","title":"Az idei év még rossz lesz, jövőre viszont már látható lehet a javulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f14a7e19-ce78-4d9e-b411-05bae314301d","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Nőügyekben aktív, a környezetvédelemben következetes, már csak a verseskötetéhez kell bátorságot gyűjtenie. Villáminterjú Döbrösi Laurával.\r

","shortLead":"Nőügyekben aktív, a környezetvédelemben következetes, már csak a verseskötetéhez kell bátorságot gyűjtenie...","id":"20191001_Dobrosi_Laura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f14a7e19-ce78-4d9e-b411-05bae314301d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5897db20-1ea3-4f74-bfe3-89708388d2ac","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191001_Dobrosi_Laura","timestamp":"2019. október. 02. 10:20","title":"Döbrösi Laura: A stresszhelyzetek szuperővel ruháznak fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"5f2c99b1-beb2-4c54-a05c-4213b9e9ec3b","c_author":"hvg.hu","category":"360","description":"Hívta bárki azzal, hogy szavazna-e a jelöltre akkor is, ha családon belüli erőszakot követett el? Vagy hogy bízná-e a várost olyanra, aki beengedné a migránsokat, mint Soros? Ha igen, saját fülével hallhatta az idei kampány egyik újdonságát. Az Amerikából importált módszer lényege: a kérdésben sugallt állítás igazságtartalma mellékes, a fő, hogy hozzákapcsolják a jelölthöz. És vannak még pitiáner módszerek.","shortLead":"Hívta bárki azzal, hogy szavazna-e a jelöltre akkor is, ha családon belüli erőszakot követett el? Vagy hogy bízná-e...","id":"20191002_A_piti_keresztbetevestol_a_gondosan_felepitett_lejaratasig_haborue_ma_egy_valasztasi_kampany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f2c99b1-beb2-4c54-a05c-4213b9e9ec3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3181f605-ff99-4b46-ac08-c3b693cd3e5b","keywords":null,"link":"/360/20191002_A_piti_keresztbetevestol_a_gondosan_felepitett_lejaratasig_haborue_ma_egy_valasztasi_kampany","timestamp":"2019. október. 02. 07:00","title":"A piti keresztbetevéstől a gondosan felépített lejáratásig: háború-e ma egy választási kampány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"761ee9be-b377-47a9-8426-8b39baeaa245","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat szerint próbaüzem volt a játszótéren, ahol a baleset történt.","shortLead":"Az önkormányzat szerint próbaüzem volt a játszótéren, ahol a baleset történt.","id":"20191002_Gyerekeket_ert_baleset_a_polgarmester_altal_felavatott_felkesz_erdi_jatszoteren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=761ee9be-b377-47a9-8426-8b39baeaa245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd704d1-72f1-4d95-aea3-7f644e626b9e","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_Gyerekeket_ert_baleset_a_polgarmester_altal_felavatott_felkesz_erdi_jatszoteren","timestamp":"2019. október. 02. 21:34","title":"Gyerekeket ért baleset a polgármester által felavatott félkész érdi játszótéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c341af53-b22e-41a4-bff2-af92b1339c65","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A megállapodással a VDSZ minden gyógyszergyárban lezárta az idei bértárgyalásokat.","shortLead":"A megállapodással a VDSZ minden gyógyszergyárban lezárta az idei bértárgyalásokat.","id":"20191001_Elharult_a_sztrajkveszely_Tiszavasvariban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c341af53-b22e-41a4-bff2-af92b1339c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a3600db-a648-41aa-b124-9a0974339c3b","keywords":null,"link":"/kkv/20191001_Elharult_a_sztrajkveszely_Tiszavasvariban","timestamp":"2019. október. 01. 21:55","title":"Nem lesz sztrájk a tiszavasvári Alkaloida gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b3eb3bf-0b2e-47c7-8bc6-acb901d1fd06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a bizonyíték arra, hogy a közúti alapverziójában is izgalmas vonalvezetése Mazda 3-nak jól áll a versenytechnika.","shortLead":"Itt a bizonyíték arra, hogy a közúti alapverziójában is izgalmas vonalvezetése Mazda 3-nak jól áll a versenytechnika.","id":"20191003_reg_volt_ilyen_eros_gyari_mazda_350_loero_es_hatalmas_hatso_szarny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b3eb3bf-0b2e-47c7-8bc6-acb901d1fd06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c74edc0-6a7e-4594-9e38-8bc87cca0098","keywords":null,"link":"/cegauto/20191003_reg_volt_ilyen_eros_gyari_mazda_350_loero_es_hatalmas_hatso_szarny","timestamp":"2019. október. 03. 11:21","title":"Rég volt ilyen erős gyári Mazda: 350 lóerő és hatalmas hátsó szárny az új 3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"264dae8f-911c-4151-ab30-b9047d0838d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rögtön négyezer méterről ugrott.","shortLead":"Rögtön négyezer méterről ugrott.","id":"20191003_78_evesen_lett_ujonc_ejtoernyos_Richard_atya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=264dae8f-911c-4151-ab30-b9047d0838d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"388db963-8b55-4e86-bd66-826ed6daba92","keywords":null,"link":"/elet/20191003_78_evesen_lett_ujonc_ejtoernyos_Richard_atya","timestamp":"2019. október. 03. 09:21","title":"78 évesen lett újonc ejtőernyős Richárd atya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]