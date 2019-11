Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4085cccc-a81c-4f4c-8aad-fd20915e3989","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nincs annyi pénze a Hableányt üzemeltető cégnek, hogy nagy kártérítést fizessen, de azt ígérik, megoldják valahogy. Aztán behajtanák a Viking River Cruises-on.","shortLead":"Nincs annyi pénze a Hableányt üzemeltető cégnek, hogy nagy kártérítést fizessen, de azt ígérik, megoldják valahogy...","id":"20191107_Hableany_karterites_hajo_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4085cccc-a81c-4f4c-8aad-fd20915e3989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"699f0145-c9c0-4eb9-88e8-6b96f4746d4b","keywords":null,"link":"/kkv/20191107_Hableany_karterites_hajo_baleset","timestamp":"2019. november. 07. 17:10","title":"Százmilliós kártérítést kaphatnak a Hableány legénységének hozzátartozói, de nem tudni, miből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d19aa8c7-95c0-484b-8371-29dd12de9c78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 71 éves egykori kenukirály több kemoterápiás kezelésen van túl, és azt mondja, harcolni fog, bár egyre esélytelenebb a rákkal szemben.","shortLead":"A 71 éves egykori kenukirály több kemoterápiás kezelésen van túl, és azt mondja, harcolni fog, bár egyre esélytelenebb...","id":"20191107_Wichmann_Tamas_a_betegsegerol_Olyan_meccset_vivok_amelyben_nem_gyozhetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d19aa8c7-95c0-484b-8371-29dd12de9c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4997b51e-da1c-47ba-b332-11723e87d4c7","keywords":null,"link":"/elet/20191107_Wichmann_Tamas_a_betegsegerol_Olyan_meccset_vivok_amelyben_nem_gyozhetek","timestamp":"2019. november. 07. 09:50","title":"Wichmann Tamás a betegségéről: „Olyan meccset vívok, amelyben nem győzhetek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három személygépkocsi és egy kisteherautó ütközött össze.","shortLead":"Három személygépkocsi és egy kisteherautó ütközött össze.","id":"20191107_Tomegkarambol_tortent_Dabasnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6261a61f-132a-4845-a8e8-8e755b558b6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191107_Tomegkarambol_tortent_Dabasnal","timestamp":"2019. november. 07. 18:14","title":"Tömegkarambol történt Dabasnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383db353-57da-4012-8f0c-5179227e641e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Merkel és Stoltenberg is cáfolta a francia elnök mondatait, az oroszok szerint viszont minden szava aranyból van.","shortLead":"Merkel és Stoltenberg is cáfolta a francia elnök mondatait, az oroszok szerint viszont minden szava aranyból van.","id":"20191107_Macronnak_sikerult_jokora_botranyt_kirobbantania_azzal_hogy_a_NATO_agyhalalarol_beszelt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=383db353-57da-4012-8f0c-5179227e641e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"368ebbfe-f1d0-496e-9957-719738223e60","keywords":null,"link":"/vilag/20191107_Macronnak_sikerult_jokora_botranyt_kirobbantania_azzal_hogy_a_NATO_agyhalalarol_beszelt","timestamp":"2019. november. 07. 21:07","title":"Macronnak sikerült jókora botrányt kirobbantania azzal, hogy a NATO agyhaláláról beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323f14ea-d834-4421-afdd-fdda3469915e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt a polgármester is megerősítette.","shortLead":"Ezt a polgármester is megerősítette.","id":"20191107_Megsem_szavaz_a_zugloi_testulet_a_parkolasrol_egyelore","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=323f14ea-d834-4421-afdd-fdda3469915e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02cfde91-d08b-411c-93ed-301f3517d0db","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Megsem_szavaz_a_zugloi_testulet_a_parkolasrol_egyelore","timestamp":"2019. november. 07. 13:58","title":"Egyelőre nem szavaz a zuglói testület a parkolási szerződésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb4dc9e-f3af-419f-ad32-4475c0a05d42","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Olthatatlan és a Pusztaság című sorozatok sikere után az HBO most a szovjet birodalom összeomlásának korszakba kalauzol, amit fikciós formában eddig nagyon ritkán ábrázoltak. ","shortLead":"Az Olthatatlan és a Pusztaság című sorozatok sikere után az HBO most a szovjet birodalom összeomlásának korszakba...","id":"20191107_Eszmelet_sorozat_kemdrama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6eb4dc9e-f3af-419f-ad32-4475c0a05d42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a52fbe5e-65d8-4ee7-916a-cd672e1e1f26","keywords":null,"link":"/kultura/20191107_Eszmelet_sorozat_kemdrama","timestamp":"2019. november. 07. 12:54","title":"Titkosszolgálati játszmákat dolgoz fel az HBO rendszerváltó sorozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a807b2f-d5cd-4d29-abdd-f9f5d2b1c989","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy tűnik, nem véletlen, hogy annyiszor szerepel a magyar hírekben is, hogy olasz vagy luxemburgi lopott autót fogtak a határon.","shortLead":"Úgy tűnik, nem véletlen, hogy annyiszor szerepel a magyar hírekben is, hogy olasz vagy luxemburgi lopott autót fogtak...","id":"20191106_Autolopasok_Europa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a807b2f-d5cd-4d29-abdd-f9f5d2b1c989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d22b3db2-7988-4e54-8786-4e6ad0f69fbe","keywords":null,"link":"/cegauto/20191106_Autolopasok_Europa","timestamp":"2019. november. 07. 10:28","title":"Hol lopják a legtöbb autót Európában? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524f2468-1a52-4163-a1ab-ac0b4d1fe84f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Infiniti hamarosan olyan új villanyautókat dob piacra, melyekben benzinmotor szolgáltatja az áramot. ","shortLead":"Az Infiniti hamarosan olyan új villanyautókat dob piacra, melyekben benzinmotor szolgáltatja az áramot. ","id":"20191108_tolto_nelkuli_villanyauto_amibe_benzint_kell_tankolni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=524f2468-1a52-4163-a1ab-ac0b4d1fe84f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1532f575-bdcf-4b54-929a-8c1086a0a20f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191108_tolto_nelkuli_villanyauto_amibe_benzint_kell_tankolni","timestamp":"2019. november. 08. 06:41","title":"Töltő nélküli villanyautó, amibe benzint kell tankolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]