Az irodalmi Nobel-díj idei nyertese, Peter Handke osztrák író szerdán egy német lapnak adott interjújában védelmezte korábbi, szerbekről megfogalmazott álláspontját az 1990-es évekbeli balkáni háborúval kapcsolatban, de hangsúlyozta, hogy "sohasem hajolt meg" Slobodan Milosevic előtt.

Handkét már korában is sok kritika érte, mert a balkáni háborúban a szerbeket és Slobodan Milosevicet támogatta, gyászbeszédet is mondott a temetésén, és egyszer kijelentette, nem tartja népirtásnak a srebrenicai mészárlást, nemrég pedig az irodalmi Nobel-díj neki ítélése után egy lap kiderítette, hogy jugoszláv útlevele is volt.

Handke most a Die Zeit német hetilapnak nyilatkozva elmondta: "természetes", hogy ott kellett lennie 2006-ban Milosevic temetésén. "Az utolsó választások egyikén Jugoszlávia felbomlása ellen szavazott. A temetése egyúttal Jugoszlávia temetése is volt" - idézte fel az író. "Az emberek már elfelejtették, hogy ezt az államot Hitler birodalma ellen alapították?" - vetette fel.

Ugyanakkor megjegyezte: Milosevic előtt "egyszer sem hajolt meg, sem belsőleg, sem külsőleg". Egy újságíró azt írta, hogy "állítólag rokonszenvemet fejeztem ki Milosevic iránt. Soha!" - mondta a szerző a Die Zeitnek. Az író azért sem mentegetőzött, hogy az A Journey to the Rivers: Justice for Serbia című 1997-es kötetében olyasmiket állított, ami miatt azzal vádolták, hogy bagatellizálja a szerb háborús bűntetteket.

Egy szót sem lehet elítélni, amit Jugoszláviáról írtam, egyetlen egyet sem. Ez irodalom

- hangsúlyozta, és kijelentette, hogy annak idején "a Szerbiával kapcsolatos jelentések monotonok és egyoldalúak voltak". "A Szerbiának való igazságszolgáltatásról volt szó. Hogyan ismerhette el Németország Horvátországot, Szlovéniát és Bosznia-Hercegovinát, mikor a térségben élő emberek egyharmada ortodox vagy muzulmán szerb volt?" - kérdezte Handke. "A szerbek hirtelen alacsonyabbrendűek lettek a saját országukban? Ennek háborút kellett okoznia" - tette hozzá. "Miért nem mondta senki, hogy a Nyugat felelős, miért nem hívtak össze azonnal egy békekonferenciát?" - tette fel a kérdést az író.