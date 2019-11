Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3f4e94b-020c-4478-915f-d4bc1d018f71","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai HiSense hamarosan előáll a King Kong 6 névre keresztelt mobillal, aminek összesen több mint 10 000 mAh-s lesz az akkumulátora.","shortLead":"A kínai HiSense hamarosan előáll a King Kong 6 névre keresztelt mobillal, aminek összesen több mint 10 000 mAh-s lesz...","id":"20191123_hisense_king_kong_6_akkumulator_specifikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3f4e94b-020c-4478-915f-d4bc1d018f71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62751c90-0cdf-46d0-9415-6858c38fb782","keywords":null,"link":"/tudomany/20191123_hisense_king_kong_6_akkumulator_specifikacio","timestamp":"2019. november. 23. 12:03","title":"Akkora akkumulátort kapott egy új androidos telefon, hogy irigykedhetnek a riválisok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de20b4ab-5fc3-49bc-a618-0eab43b689c0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szlovák hatóságok körözték a járművet.","shortLead":"A szlovák hatóságok körözték a járművet.","id":"20191123_Lopott_luxus_Mercedes_akadt_fenn_Beregsuranynal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de20b4ab-5fc3-49bc-a618-0eab43b689c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9ecb73d-79f4-48e5-a892-99927c11ab82","keywords":null,"link":"/cegauto/20191123_Lopott_luxus_Mercedes_akadt_fenn_Beregsuranynal","timestamp":"2019. november. 23. 09:42","title":"Lopott luxus Mercedes akadt fenn Beregsuránynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bce61e9e-54df-43c1-9176-9f89c7161682","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két győri üzletembert gazdasági bűncselekményekkel összefüggésben hallgattak ki.","shortLead":"Két győri üzletembert gazdasági bűncselekményekkel összefüggésben hallgattak ki.","id":"20191122_borkai_zsolt_rakosfalvy_zoltan_szabo_ervin_neumann_zoltan_gyor_nyomozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bce61e9e-54df-43c1-9176-9f89c7161682&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"594f9f13-9024-424c-97c4-abc32ede3913","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_borkai_zsolt_rakosfalvy_zoltan_szabo_ervin_neumann_zoltan_gyor_nyomozas","timestamp":"2019. november. 22. 16:03","title":"Több nyomozás zajlik Borkai-ügyben, Rákosfalvynál csőtörés volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f2e3d2-825d-4bfd-b729-2a56f4224eb8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"200 ezer forintot nyerhet el az a diák, aki EU-s egyetemre felvételizik, de egy ausztrál felvételihez 700 ezret is lehet szerezni az államtól egy most induló program segítségével.\r

\r

","shortLead":"200 ezer forintot nyerhet el az a diák, aki EU-s egyetemre felvételizik, de egy ausztrál felvételihez 700 ezret is...","id":"20191123_Tehetseges_magyar_diakok_kulfoldi_felvetelijet_tamogatja_az_allam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41f2e3d2-825d-4bfd-b729-2a56f4224eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c5f2f9-cf8c-4a12-a8d6-8f2397b08cba","keywords":null,"link":"/itthon/20191123_Tehetseges_magyar_diakok_kulfoldi_felvetelijet_tamogatja_az_allam","timestamp":"2019. november. 23. 09:59","title":"Tehetséges magyar diákok külföldi felvételijét támogatja az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"","category":"360","description":"Jövőre lassulhat a gazdaság, kihalhat a trópusi növények harmada, feltérképezték a Titánt. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Jövőre lassulhat a gazdaság, kihalhat a trópusi növények harmada, feltérképezték a Titánt. A hvg360 esti...","id":"20191121_Radar360_Meszaros_megint_kaszalhat_gyengult_a_Fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b315fa0f-4fbb-49ef-9746-b959d2f6c172","keywords":null,"link":"/360/20191121_Radar360_Meszaros_megint_kaszalhat_gyengult_a_Fidesz","timestamp":"2019. november. 21. 17:30","title":"Radar360: Mészáros megint kaszálhat, gyengült a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cf6b141-a0ff-48df-80ba-10b500570de3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A HiperCsoport nevű szolgáltatást azoknak szánja a Telenor, akik szívesen összeállnak egy miniflottába azért, hogy jelentősen csökkenthessék havi számlájuk összegét.","shortLead":"A HiperCsoport nevű szolgáltatást azoknak szánja a Telenor, akik szívesen összeállnak egy miniflottába azért...","id":"20191122_telenor_hipercsoport_kedvezmenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cf6b141-a0ff-48df-80ba-10b500570de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352c9550-24bc-435a-868b-bf44cbd6f1f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191122_telenor_hipercsoport_kedvezmenyek","timestamp":"2019. november. 22. 08:03","title":"Van egy új szolgáltatás a Telenornál, 10-50 százalékos kedvezményt ad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Előzni akart az autójával, de összeütközött egy tehergépkocsival.","shortLead":"Előzni akart az autójával, de összeütközött egy tehergépkocsival.","id":"20191121_Fanak_csapodott_es_meghalt_egy_autos_Bakonypeterdnel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"793132ee-1d72-401d-ae85-7ea6877247fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20191121_Fanak_csapodott_es_meghalt_egy_autos_Bakonypeterdnel","timestamp":"2019. november. 21. 17:58","title":"Fának csapódott és meghalt egy autós Bakonypéterdnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bb8cdb-6c46-411c-8518-67eadec72eba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mások veszélyeztetéséért akár három év is járhat, ha nem sérült meg senki súlyosan. Ha igen, a büntetés is komolyabb lesz.","shortLead":"Mások veszélyeztetéséért akár három év is járhat, ha nem sérült meg senki súlyosan. Ha igen, a büntetés is komolyabb...","id":"20191122_A_KRESZben_nincs_ledudalasi_es_levillogasi_jog_Bortonnel_jatszik_aki_nem_veszi_komolyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8bb8cdb-6c46-411c-8518-67eadec72eba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b6d9f5-b113-470a-b152-787b130bea2d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191122_A_KRESZben_nincs_ledudalasi_es_levillogasi_jog_Bortonnel_jatszik_aki_nem_veszi_komolyan","timestamp":"2019. november. 22. 10:41","title":"„A KRESZ-ben nincs ledudálási és levillogási jog” – börtönt kockáztat, aki büntetőfékezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]