Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8753cded-2b1e-4944-88a3-307b9bfe524a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az új évtől nem közlekedhetnek a legszennyezőbb gépkocsik Spanyolország és Belgium legnagyobb városaiban.","shortLead":"Az új évtől nem közlekedhetnek a legszennyezőbb gépkocsik Spanyolország és Belgium legnagyobb városaiban.","id":"20200102_Kitiltottak_a_Barcelonabol_a_legszennyezobb_autokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8753cded-2b1e-4944-88a3-307b9bfe524a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ade590-cc7e-4014-9a58-13aad5f5c73d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200102_Kitiltottak_a_Barcelonabol_a_legszennyezobb_autokat","timestamp":"2020. január. 02. 21:18","title":"Kitiltották Barcelonából a legszennyezőbb autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"148e9364-2fa1-4887-ba06-6d6ebd77395a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A swimswam.com egyik listáján Milák Kristóf, a másikon Hosszú Katinka került előkelő helyre.","shortLead":"A swimswam.com egyik listáján Milák Kristóf, a másikon Hosszú Katinka került előkelő helyre.","id":"20200103_milak_kristof_vilagcsucs_uszas_michael_phelps_swimswam_hosszu_katinka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=148e9364-2fa1-4887-ba06-6d6ebd77395a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"431412bf-8b9a-4c3d-a0a0-8609e275c906","keywords":null,"link":"/sport/20200103_milak_kristof_vilagcsucs_uszas_michael_phelps_swimswam_hosszu_katinka","timestamp":"2020. január. 03. 15:43","title":"Milák Kristóf világcsúcsát választották a tavalyi év legnagyobb úszásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"817b81c9-b4bd-4a72-8193-d67dfc9e69c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legendás sportkocsi limitált szériáját egy a Forma–1-et is megjárt hatszoros Le Mans-i bajnok neve fémjelzi.","shortLead":"A legendás sportkocsi limitált szériáját egy a Forma–1-et is megjárt hatszoros Le Mans-i bajnok neve fémjelzi.","id":"20200103_itt_az_uj_porsche_911_elso_igen_kulonleges_kiadasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=817b81c9-b4bd-4a72-8193-d67dfc9e69c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc3043f-7814-42c6-8376-709519597983","keywords":null,"link":"/cegauto/20200103_itt_az_uj_porsche_911_elso_igen_kulonleges_kiadasa","timestamp":"2020. január. 03. 11:21","title":"Itt az új Porsche 911 első igen különleges kiadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51b5a9b3-5cbd-4e7f-a7fa-8f1ee0508b2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó pár weboldal átvett egy hírt a Safari megújításával kapcsolatban, és most sorra közlik a „frissítést”: becsapta őket egy orosz blog álinformációja.","shortLead":"Jó pár weboldal átvett egy hírt a Safari megújításával kapcsolatban, és most sorra közlik a „frissítést”: becsapta őket...","id":"20200104_apple_safai_chromium_alhir","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51b5a9b3-5cbd-4e7f-a7fa-8f1ee0508b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b52e4c1d-9d72-40b9-b76c-3757c04e23bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200104_apple_safai_chromium_alhir","timestamp":"2020. január. 04. 16:03","title":"Ugye nem ugrott be? Álhír terjedt az Apple böngészőjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8560c57a-d46e-4bca-bd49-c72d789cfd15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai és a török államfő telefonon egyeztetett egymással. ","shortLead":"Az amerikai és a török államfő telefonon egyeztetett egymással. ","id":"20200103_donald_trump_recep_tayyip_erdogan_torokorszag_libia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8560c57a-d46e-4bca-bd49-c72d789cfd15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af805915-eaa6-4968-971e-bf48d5c6aa46","keywords":null,"link":"/vilag/20200103_donald_trump_recep_tayyip_erdogan_torokorszag_libia","timestamp":"2020. január. 03. 07:29","title":"Trump figyelmeztette Erdogant a \"külföldi beavatkozás\" veszélyeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e29d38b8-f260-400f-9c4d-d85e13f62f6c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A mindössze 19 esztendős Dejan Kulusevskiért 35 millió eurót fizetett a torinói klub.","shortLead":"A mindössze 19 esztendős Dejan Kulusevskiért 35 millió eurót fizetett a torinói klub.","id":"20200103_dejan_kulusevski_juventus_igazolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e29d38b8-f260-400f-9c4d-d85e13f62f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb57b7a1-9998-4ca1-9ad4-f1f01396a86d","keywords":null,"link":"/sport/20200103_dejan_kulusevski_juventus_igazolas","timestamp":"2020. január. 03. 15:19","title":"Máris leigazolt egy új játékost a Juventus, egy svéd tinédzsert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c46ca368-108d-49ee-b3fd-0ea50fbc5389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 22 éves K. Dánielnek korábban szintén erőszakos bűncselekmény miatt akadt dolga a rendőrséggel.","shortLead":"A 22 éves K. Dánielnek korábban szintén erőszakos bűncselekmény miatt akadt dolga a rendőrséggel.","id":"20200103_probaido_kobanyai_gyilkossag_bozotvago_k_daniel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c46ca368-108d-49ee-b3fd-0ea50fbc5389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55fd2bbb-4b07-4056-831d-01a6ebec0d66","keywords":null,"link":"/itthon/20200103_probaido_kobanyai_gyilkossag_bozotvago_k_daniel","timestamp":"2020. január. 03. 15:52","title":"Próbaidőn volt a kőbányai gyilkosság elkövetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0038bde5-5581-4359-babb-ce9734a097a7","c_author":"Székely Csaba","category":"360","description":"A színházak ellen indított háborúval foglalkozó cikk terjedelmi okokból nem tér ki arra, hogy a kormány hány testrészét kellene megcsókolniuk a balliberális művészeknek, helyhiány miatt pedig nem idéz a kortárs darabokban hallható mocskos kifejezéseket. A szerzőnek így is marad elég mondanivalója.","shortLead":"A színházak ellen indított háborúval foglalkozó cikk terjedelmi okokból nem tér ki arra, hogy a kormány hány testrészét...","id":"202001_egy_kulturharcos_feljegyzeseibol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0038bde5-5581-4359-babb-ce9734a097a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b379126-16c6-45c9-9ca9-5603100c4844","keywords":null,"link":"/360/202001_egy_kulturharcos_feljegyzeseibol","timestamp":"2020. január. 03. 11:00","title":"Székely Csaba: Ateista kakukk ül keresztény magyar tojásainkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]