Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47fecfbf-cbe0-43dc-88b6-8320db0477b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt állítja, elvesztette a fonalat a Dögös mostohanagynéni vigyáz az engedetlen unokaöcsire című film alatt. ","shortLead":"Azt állítja, elvesztette a fonalat a Dögös mostohanagynéni vigyáz az engedetlen unokaöcsire című film alatt. ","id":"20200118_per_Pornhub_hallasserult_felirat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47fecfbf-cbe0-43dc-88b6-8320db0477b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0521c29-1e41-40a2-8086-a1f50b4af1e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200118_per_Pornhub_hallasserult_felirat","timestamp":"2020. január. 18. 19:54","title":"Beperelte a Pornhubot egy hallássérült férfi, mert nincsenek rendesen feliratozva a pornóvideók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05fb5206-41a3-4210-8a37-63c2ff4f3c00","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az előző évhez képest 85 százalékkal nagyobb területen irtották ki az esőerdőt Amazónia észak-brazíliai részén 2019-ben – derült ki a legfrissebb hivatalos adatokból.","shortLead":"Az előző évhez képest 85 százalékkal nagyobb területen irtották ki az esőerdőt Amazónia észak-brazíliai részén 2019-ben...","id":"20200118_brazilia_amazonia_erdoirtas_merteke_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05fb5206-41a3-4210-8a37-63c2ff4f3c00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09c609f7-94c2-441f-8dec-ff7d3c6b553b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200118_brazilia_amazonia_erdoirtas_merteke_2019","timestamp":"2020. január. 18. 18:03","title":"Drámai adat jött Brazíliából, hihetetlen sebességgel irtják az erdőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"298bdebe-c474-4a0d-a708-9099a4442f88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes országgyűlési képviselőt Pécsen érte baleset. ","shortLead":"A fideszes országgyűlési képviselőt Pécsen érte baleset. ","id":"20200118_Hoppal_Peter_elesett_mutet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=298bdebe-c474-4a0d-a708-9099a4442f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca6900b6-f21c-43a3-9a2d-4a4412882ec5","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_Hoppal_Peter_elesett_mutet","timestamp":"2020. január. 18. 18:07","title":"Hoppál Péter elesett a jeges járdán, műteni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96477697-1b1a-4862-8caf-b56b492a32e3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A horvát válogatott papírforma győzelmet aratott a szlovák csapat felett a Duna Arénában zajló vízilabda Európa-bajnokság férfi tornáján a csoportküzdelmek szombati zárófordulójában, ezzel százszázalékos teljesítménnyel nyerte négyesét.","shortLead":"A horvát válogatott papírforma győzelmet aratott a szlovák csapat felett a Duna Arénában zajló vízilabda...","id":"20200118_Konnyed_gyozelemmel_zartak_a_vizilabda_Ebn_a_csoportkort_a_horvatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96477697-1b1a-4862-8caf-b56b492a32e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c517b2a-a632-4e1e-b206-b055ae4a24e0","keywords":null,"link":"/sport/20200118_Konnyed_gyozelemmel_zartak_a_vizilabda_Ebn_a_csoportkort_a_horvatok","timestamp":"2020. január. 18. 19:12","title":"Könnyed győzelemmel zárták a vízilabda Eb-n a csoportkört a horvátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Három és negyed órás meccsen jutott be Fucsovics Márton a legjobb 64-be Melbourne-ben.","shortLead":"Három és negyed órás meccsen jutott be Fucsovics Márton a legjobb 64-be Melbourne-ben.","id":"20200120_Australian_Open_Fucsovics_legyozte_a_13_kiemeltet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb371aa-4380-4456-a349-2604ce61da2f","keywords":null,"link":"/sport/20200120_Australian_Open_Fucsovics_legyozte_a_13_kiemeltet","timestamp":"2020. január. 20. 05:14","title":"Australian Open: Fucsovics legyőzte a 13. kiemeltet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc08fe1-d48f-4709-a4ab-d8fdd5d81a62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénzbírságot, felfüggesztett fogházbüntetést és a munkájuktól való eltiltást kér az ügyészség a Pillangó utcai balesetet okozó metróvezető és forgalomirányító ügyében.","shortLead":"Pénzbírságot, felfüggesztett fogházbüntetést és a munkájuktól való eltiltást kér az ügyészség a Pillangó utcai...","id":"20200120_Most_emeltek_vadat_a_2016os_metrobaleset_okozoi_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bc08fe1-d48f-4709-a4ab-d8fdd5d81a62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d536a99f-2fe8-4a73-ab9e-56c45eca34a7","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_Most_emeltek_vadat_a_2016os_metrobaleset_okozoi_ellen","timestamp":"2020. január. 20. 09:59","title":"Most emeltek vádat a 2016-os metróbaleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi ingyenes böngészőbővítménnyel átugorhatjuk a YouTube-videók sokszor bosszantó szponzorált részeit.","shortLead":"Az alábbi ingyenes böngészőbővítménnyel átugorhatjuk a YouTube-videók sokszor bosszantó szponzorált részeit.","id":"20200119_sponsorblock_for_youtube_chrome_bovitmeny_reklamblokkolo_youtubehoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acafb0f4-8023-4a6e-ba67-53d8b95afb72","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_sponsorblock_for_youtube_chrome_bovitmeny_reklamblokkolo_youtubehoz","timestamp":"2020. január. 19. 09:03","title":"Idegesítik a hirdetések a YouTube-videókban? Ezzel a bővítménnyel letilthatja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"569af871-8aa1-4f63-a5e8-e7bbee588d73","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tizenkétórás és száz mérföldes futás világrekordját is megdöntötte Csécsei Zoltán, magyar ultrafutó, aki már több mint tizenhat órája tapossa a kilométereket újpesti futópadján. Lassan elérhető közelségbe kerül a huszonnégy órás Guinness-rekord.","shortLead":"A tizenkétórás és száz mérföldes futás világrekordját is megdöntötte Csécsei Zoltán, magyar ultrafutó, aki már több...","id":"20200120_Eloben_kovetheti_egy_magyar_ultrafuto_rekorddonteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=569af871-8aa1-4f63-a5e8-e7bbee588d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63caf9bc-b1da-4299-950e-468322c2e20e","keywords":null,"link":"/elet/20200120_Eloben_kovetheti_egy_magyar_ultrafuto_rekorddonteset","timestamp":"2020. január. 20. 11:29","title":"Élőben követheti egy magyar ultrafutó rekorddöntését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]