Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17dfd51a-1b51-4aab-bde8-97527af9d362","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200123_Eszenyi_Eniko_Draga_Laci_nagyon_hianyzol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17dfd51a-1b51-4aab-bde8-97527af9d362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85dfc3b8-e7b2-4d57-8f17-716c224a3d98","keywords":null,"link":"/kultura/20200123_Eszenyi_Eniko_Draga_Laci_nagyon_hianyzol","timestamp":"2020. január. 23. 16:16","title":"Eszenyi Enikő: „Drága Laci, nagyon hiányzol!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626443ba-260c-465e-b059-f0837e847333","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kormánypárti M5S vezetője a vasárnapi tartományi választások előtt távozik, amelyen felmérések szerint a párt a megsemmisülést kockáztatja.\r

","shortLead":"A kormánypárti M5S vezetője a vasárnapi tartományi választások előtt távozik, amelyen felmérések szerint a párt...","id":"20200123_Lemondott_Ot_Csillag_Mozgalom_Luigi_Di_Maio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=626443ba-260c-465e-b059-f0837e847333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff9d547b-31be-4181-912c-4447d7a5b407","keywords":null,"link":"/vilag/20200123_Lemondott_Ot_Csillag_Mozgalom_Luigi_Di_Maio","timestamp":"2020. január. 23. 13:44","title":"Lemondott az Öt Csillag Mozgalom éléről Luigi Di Maio","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983ca3e9-b483-4440-a6e6-5ff75c624f7f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Märcz Tamás együttese 14-10-re győzött Oroszország ellen.","shortLead":"Märcz Tamás együttese 14-10-re győzött Oroszország ellen.","id":"20200122_Elodontos_a_ferfi_vizilabdavalogatott_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=983ca3e9-b483-4440-a6e6-5ff75c624f7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bffbee77-9376-441f-ac37-9588d57ff5b8","keywords":null,"link":"/sport/20200122_Elodontos_a_ferfi_vizilabdavalogatott_is","timestamp":"2020. január. 22. 20:17","title":"Elődöntős a férfi vízilabda-válogatott is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e07412-8f8e-4d7d-be83-96280d144f8f","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A rendkívüli teljesítmény azon múlik, hogy az adott embercsoport mennyire tud csapatként működni. Ez pedig nem légüres térben történik – mutat rá Simon Sinek vezetési és marketing-tanácsadó. ","shortLead":"A rendkívüli teljesítmény azon múlik, hogy az adott embercsoport mennyire tud csapatként működni. Ez pedig nem légüres...","id":"20200123_Nem_parancsolhatjuk_meg_az_embereknek_hogy_legyenek_kivalo_otleteik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99e07412-8f8e-4d7d-be83-96280d144f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83a7ea6b-3aac-46f5-9e9c-0f81ec1b3e44","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20200123_Nem_parancsolhatjuk_meg_az_embereknek_hogy_legyenek_kivalo_otleteik","timestamp":"2020. január. 23. 14:15","title":"Nem parancsolhatjuk meg az embereknek, hogy legyenek kiváló ötleteik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mobilját vették el, nem először csináltak ilyet.","shortLead":"Mobilját vették el, nem először csináltak ilyet.","id":"20200124_Harman_raboltak_ki_egy_kinai_not","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"522f1467-ee26-4e98-9482-8f45ea965e6a","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_Harman_raboltak_ki_egy_kinai_not","timestamp":"2020. január. 24. 08:39","title":"Hárman raboltak ki egy kínai nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán hivatalosan is elismerte a Boeing, hogy nem tudják tartani a 737 MAX-okra vonatkozó januári határidőt. Most újabb céldátumot adtak meg.","shortLead":"Szerdán hivatalosan is elismerte a Boeing, hogy nem tudják tartani a 737 MAX-okra vonatkozó januári határidőt. Most...","id":"20200122_boeing_737_max_repulogep_hiba_felszallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25151240-cc20-4cbf-b405-704a90c51f23","keywords":null,"link":"/tudomany/20200122_boeing_737_max_repulogep_hiba_felszallas","timestamp":"2020. január. 22. 16:03","title":"Közölte a Boeing, hogy egy darabig még biztosan nem szállnak fel a 737 MAX-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9ece8ba-b44c-4209-89ee-313fa6ef8f4f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kutatóknak sikerült életre kelteni egy háromezer éves egyiptomi múmia hangját: háromdimenziós nyomtatással, képalkotó eljárással és egy elektronikus gégefővel újraalkották a múmia hangképző szervének nagy részét.","shortLead":"Kutatóknak sikerült életre kelteni egy háromezer éves egyiptomi múmia hangját: háromdimenziós nyomtatással, képalkotó...","id":"20200124_egyiptomi_mumia_hangja_3d_nyomtatas_nesziamon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9ece8ba-b44c-4209-89ee-313fa6ef8f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41046415-ae2e-4fcc-b6b3-3f24968234c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200124_egyiptomi_mumia_hangja_3d_nyomtatas_nesziamon","timestamp":"2020. január. 24. 08:03","title":"Hallgassa meg: tudósok életre keltették egy 3000 éves egyiptomi múmia hangját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"303a4d32-c835-4926-8f28-e1c54f010489","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gigantikus drón egy feltöltéssel maximum 4 órányi repülésre lesz képes, és az önvezetés sem hiányzik belőle.","shortLead":"A gigantikus drón egy feltöltéssel maximum 4 órányi repülésre lesz képes, és az önvezetés sem hiányzik belőle.","id":"20200123_vilagelso_futurisztikus_hidrogenes_legijarmu_keszul_magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=303a4d32-c835-4926-8f28-e1c54f010489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf0249a7-c107-46a1-a72d-5991c29a15eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200123_vilagelso_futurisztikus_hidrogenes_legijarmu_keszul_magyarorszagon","timestamp":"2020. január. 23. 08:38","title":"Futurisztikus hidrogénes légi jármű készül Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]