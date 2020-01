Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az összeg meghaladta a 103 millió forintot. ","shortLead":"Az összeg meghaladta a 103 millió forintot. ","id":"20200128_mav_start_blicceles_behajtas_vasut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e51ad12a-2f32-4859-aa73-ac93ec1c3c9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200128_mav_start_blicceles_behajtas_vasut","timestamp":"2020. január. 28. 07:16","title":"Rengeteg pénzt hajtott be a MÁV a bliccelőktől tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74f2b75-c24c-4124-8946-57d1a2827e82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több ismert kamuzós oldalon a Kínából eredő koronavírust vették alapul egy új \"hírhez\". Nagy butaságokat állítanak be, de így is sokan vannak, akik elhiszik, és megosztják a közösségi oldalakon és e-mailben. Ezzel viszont ők is a hazugság terjesztőivé válnak.\r

","shortLead":"Több ismert kamuzós oldalon a Kínából eredő koronavírust vették alapul egy új \"hírhez\". Nagy butaságokat állítanak be...","id":"20200128_kinai_koronavirus_alhir_kamuhir_konteo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d74f2b75-c24c-4124-8946-57d1a2827e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56937ead-33dc-4972-882a-ae9e662f1fd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_kinai_koronavirus_alhir_kamuhir_konteo","timestamp":"2020. január. 28. 07:03","title":"Máris elkezdett terjedni a hazugság a koronavírusról – figyeljen oda, át akarják verni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71ccfab0-6844-4a77-97ab-7595e430806c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bryant Parkból néhány órája Kobe Bryant Park lett Manhattanban. ","shortLead":"A Bryant Parkból néhány órája Kobe Bryant Park lett Manhattanban. ","id":"20200128_new_york_manhattan_bryant_park_metromegallo_kobe_bryant_halala","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71ccfab0-6844-4a77-97ab-7595e430806c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ceee65-f5fc-4682-a6aa-797bb697f6ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20200128_new_york_manhattan_bryant_park_metromegallo_kobe_bryant_halala","timestamp":"2020. január. 28. 20:07","title":"Átneveztek egy New York-i metrómegállót Kobe Bryant rajongói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"122326eb-c493-4a33-a938-d28f12347d41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Brüsszelből érkező támogatásokból finanszírozná a kormány a családpolitikai programját – derül ki kormányzati dokumentumokból.","shortLead":"A Brüsszelből érkező támogatásokból finanszírozná a kormány a családpolitikai programját – derül ki kormányzati...","id":"20200129_A_csaladtamogatast_unios_penzbol_fizetne_ki_az_Orbankormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=122326eb-c493-4a33-a938-d28f12347d41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce1579f1-2b14-4df3-b19c-433fb90f2f00","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_A_csaladtamogatast_unios_penzbol_fizetne_ki_az_Orbankormany","timestamp":"2020. január. 29. 09:58","title":"A családtámogatást uniós pénzből fizetné ki az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24460cfa-f6ea-42ad-807f-18a48e348872","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azt írták, sem a világszemléletével, sem a kommunikációs stílusával nem értenek egyet a fitneszgurunak.","shortLead":"Azt írták, sem a világszemléletével, sem a kommunikációs stílusával nem értenek egyet a fitneszgurunak.","id":"20200127_Kitettek_Schobert_Norbert_ceget_az_egyik_fovarosi_bevasarlokozpontbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24460cfa-f6ea-42ad-807f-18a48e348872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3c9f094-af91-42da-ac2e-65ee7bd6d049","keywords":null,"link":"/kkv/20200127_Kitettek_Schobert_Norbert_ceget_az_egyik_fovarosi_bevasarlokozpontbol","timestamp":"2020. január. 27. 19:28","title":"Szerződést bontott Schobert Norbert cégével az egyik fővárosi Update-üzlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22daacaf-f7cd-4423-89a4-42ad91874d1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok hadserege már nagyban teszteli azt az új tölténytípust, amely a víz alatt is elsüthető.","shortLead":"Az Egyesült Államok hadserege már nagyban teszteli azt az új tölténytípust, amely a víz alatt is elsüthető.","id":"20200128_tolteny_puskagolyo_loves_golyo_amerikai_hadsereg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22daacaf-f7cd-4423-89a4-42ad91874d1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c47e7672-3817-4c9f-bf03-b08dcb4d9f78","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_tolteny_puskagolyo_loves_golyo_amerikai_hadsereg","timestamp":"2020. január. 28. 12:03","title":"Már tesztelik az újfajta töltényt, amellyel a víz alatt is ugyanúgy lehet lőni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a96ff3-bdc5-4727-ab41-181c4604f033","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Máshol sincs minden múzeum a fővárosban – indokolt Palkovics miniszter.","shortLead":"Máshol sincs minden múzeum a fővárosban – indokolt Palkovics miniszter.","id":"20200129_Az_ev_vegeig_levezenyelhetik_a_Termeszettudomanyi_Muzeumba_Debrecenbe_koltozeset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6a96ff3-bdc5-4727-ab41-181c4604f033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5df381d2-c85e-4c1b-ac3f-6846d4a6fffe","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Az_ev_vegeig_levezenyelhetik_a_Termeszettudomanyi_Muzeumba_Debrecenbe_koltozeset","timestamp":"2020. január. 29. 06:57","title":"Az év végéig levezényelhetik a Természettudományi Múzeumba Debrecenbe költözését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d748558-80ba-4f74-ad9e-3b6ac608fdd4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Korábban a Népszava írta meg, hogy szerinte semmilyen adat nem indokolta a szigorítást.","shortLead":"Korábban a Népszava írta meg, hogy szerinte semmilyen adat nem indokolta a szigorítást.","id":"20200127_Itt_a_Penzugyminiszterium_magyarazata_miert_kell_valtoztatni_az_egeszsegugyi_ellatason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d748558-80ba-4f74-ad9e-3b6ac608fdd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81da5f8c-5eea-4ada-ac7e-6948452aae69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200127_Itt_a_Penzugyminiszterium_magyarazata_miert_kell_valtoztatni_az_egeszsegugyi_ellatason","timestamp":"2020. január. 27. 18:18","title":"Itt a Pénzügyminisztérium magyarázata, miért kell változtatni az egészségügyi ellátáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]