[{"available":true,"c_guid":"449da197-38e2-46e2-a431-8b4adeefd955","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erre a III. kerületi momentumos képviselő, Derda Ádám adatkérése során derült fény.","shortLead":"Erre a III. kerületi momentumos képviselő, Derda Ádám adatkérése során derült fény.","id":"20200203_szent_margit_korhaz_gazdasagi_igazgato_fidesz_farkas_anna_kocsiberles_autoberles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=449da197-38e2-46e2-a431-8b4adeefd955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23b9b7ed-40cd-4c96-b66b-3efd1aa98775","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_szent_margit_korhaz_gazdasagi_igazgato_fidesz_farkas_anna_kocsiberles_autoberles","timestamp":"2020. február. 03. 13:12","title":"Négy autót béreltek a Szent Margit Kórház fideszes gazdasági igazgatójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc8866f-1325-4277-aa0f-11d3e5f80144","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csökkent a cég nyeresége és árbevétele is 2019 első háromnegyedévében.","shortLead":"Csökkent a cég nyeresége és árbevétele is 2019 első háromnegyedévében.","id":"20200203_Zwack_neta_bevetel_nyereseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bc8866f-1325-4277-aa0f-11d3e5f80144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5188301a-3449-4b1c-8380-284c47202724","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200203_Zwack_neta_bevetel_nyereseg","timestamp":"2020. február. 03. 20:48","title":"Nagyon megérezte a Zwack a neta bevezetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b8e3a4a-d2d3-48a5-9033-7b83e436de18","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kínában már 300-nál is több halálos áldozata van a koronavírus-járványnak.","shortLead":"Kínában már 300-nál is több halálos áldozata van a koronavírus-járványnak.","id":"20200202_Szombaton_45_eletet_kovetelt_a_koronavirus_egyedul_Hupej_tartomanyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b8e3a4a-d2d3-48a5-9033-7b83e436de18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14fd014e-6fea-4316-b32c-79b310295688","keywords":null,"link":"/vilag/20200202_Szombaton_45_eletet_kovetelt_a_koronavirus_egyedul_Hupej_tartomanyban","timestamp":"2020. február. 02. 08:35","title":"Szombaton 45 életet követelt a koronavírus egyedül Hupej tartományban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca7027e-25d4-407e-b130-25d2544a1e31","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Fiatal, hatékony és politikával korábban nem foglalkozó miniszterekből áll a Mihail Misusztyin vezette új orosz kormány. A kabinet két fő feladata a szociális helyzet javítása és az „utódlás hadművelet” levezénylése lesz. De egyszer ők jelenthetik a Putyin-korszak végét is.","shortLead":"Fiatal, hatékony és politikával korábban nem foglalkozó miniszterekből áll a Mihail Misusztyin vezette új orosz...","id":"20200202_Kulonleges_kormanyt_alakitott_az_uj_orosz_miniszterelnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fca7027e-25d4-407e-b130-25d2544a1e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e0dafe1-afcf-4786-b7db-6a9f05d81c49","keywords":null,"link":"/vilag/20200202_Kulonleges_kormanyt_alakitott_az_uj_orosz_miniszterelnok","timestamp":"2020. február. 02. 14:30","title":"Putyin ifjú falkája akár őt magát is felfalhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57abb95a-0e13-46b4-a4c6-500cd83ea7da","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A folyamat első lépése, hogy kiválasztják az első küldötteket a középnyugati Iowában.","shortLead":"A folyamat első lépése, hogy kiválasztják az első küldötteket a középnyugati Iowában.","id":"20200203_amerikai_elnokvalasztas_2020_kampany_usa_donald_trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57abb95a-0e13-46b4-a4c6-500cd83ea7da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"556b2a44-9316-46bf-8521-ee02ff7c7ce2","keywords":null,"link":"/vilag/20200203_amerikai_elnokvalasztas_2020_kampany_usa_donald_trump","timestamp":"2020. február. 03. 07:50","title":"Ma hivatalosan is megkezdődik az amerikai elnökválasztási kampány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Háromféle figyelmeztetést is kiadott keddre az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Háromféle figyelmeztetést is kiadott keddre az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20200203_Villamlassal_jegesovel_es_eros_szellel_erkezik_kedden_a_lehules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f5dcf73-a571-459f-b762-a929c459d3d0","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Villamlassal_jegesovel_es_eros_szellel_erkezik_kedden_a_lehules","timestamp":"2020. február. 03. 11:37","title":"Villámlással, jégesővel és erős széllel érkezik kedden a lehűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48a9f464-05a7-46f5-9952-ae84514c7250","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem csupán bor-, sajt- vagy joghurtkészítésre lehet használni baktériumokat, hanem építkezésre is.","shortLead":"Nem csupán bor-, sajt- vagy joghurtkészítésre lehet használni baktériumokat, hanem építkezésre is.","id":"202005_elo_beton_falba_masznak_tole","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48a9f464-05a7-46f5-9952-ae84514c7250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49987272-92ed-4f19-8b4f-f2ecd11e75e3","keywords":null,"link":"/360/202005_elo_beton_falba_masznak_tole","timestamp":"2020. február. 02. 09:00","title":"Új találmány az élő beton, mellyel egy téglából nyolc lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9442d3b-9da5-482b-bd52-c5965f449d1d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A kuratórium idén is döntött. ","shortLead":"A kuratórium idén is döntött. ","id":"20200202_Bodrogi_Gyula_kapta_az_idei_Pager_Antalszineszdijat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9442d3b-9da5-482b-bd52-c5965f449d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"671d6b8a-e6c4-41f1-b7d3-0f62311321bc","keywords":null,"link":"/kultura/20200202_Bodrogi_Gyula_kapta_az_idei_Pager_Antalszineszdijat","timestamp":"2020. február. 02. 18:48","title":"Bodrogi Gyula kapta az idei Páger Antal-színészdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]