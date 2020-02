Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b0d8368-0880-4d51-9f57-b817ca688cfd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenetet Vasvárnál vette fel egy autós. ","shortLead":"A jelenetet Vasvárnál vette fel egy autós. ","id":"20200207_Ez_az_autos_nem_elozott_hanem_fogalma_sem_volt_a_felfestesrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b0d8368-0880-4d51-9f57-b817ca688cfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc1206d7-feaf-4582-89b1-aa1db0af8fb7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200207_Ez_az_autos_nem_elozott_hanem_fogalma_sem_volt_a_felfestesrol","timestamp":"2020. február. 07. 09:20","title":"Ez az autós nem előzött, fogalma sem volt a felfestésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Budapest Airport vezérigazgatója szerint a jövőben a hosszútávú járatokat fejlesztenék, Thaiföldre, Indiába, sőt Japánba is indulhatnak gépek Budapestről. ","shortLead":"A Budapest Airport vezérigazgatója szerint a jövőben a hosszútávú járatokat fejlesztenék, Thaiföldre, Indiába, sőt...","id":"20200207_Ferihegy_vasut_BudastAirport","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d9f109-e907-4958-8456-3c4998f0bb11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200207_Ferihegy_vasut_BudastAirport","timestamp":"2020. február. 07. 18:18","title":"Néhány év múlva elkészülhet a ferihegyi vasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a8f346d-0686-44b2-a806-96fc1a172951","c_author":"HVG","category":"360","description":"Pár éve regionális buszszolgáltatókat hoztak létre, most visszaközpontosítás zajlik. ","shortLead":"Pár éve regionális buszszolgáltatókat hoztak létre, most visszaközpontosítás zajlik. ","id":"202006_partiscum_busz_eszszerusitesmeszaros_ugyvedjevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a8f346d-0686-44b2-a806-96fc1a172951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18614a21-ed07-47de-bde4-4fe1a3177a6a","keywords":null,"link":"/360/202006_partiscum_busz_eszszerusitesmeszaros_ugyvedjevel","timestamp":"2020. február. 08. 12:15","title":"Partiscum Busz: vissza az egész, Mészárosék ügyvédjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8f15423-9e5c-4719-a43a-5fe09132777a","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Manapság mintha nem találnánk a kikapcsoló gombot magunkon. Állandó feszültségben élünk, holott már néhány, a napirendünkbe könnyedén beépíthető szokással újra átvehetjük az uralmat az életünk felett. Stresszkezelő tippek.","shortLead":"Manapság mintha nem találnánk a kikapcsoló gombot magunkon. Állandó feszültségben élünk, holott már néhány...","id":"sedacurforte_20190419_Hetkoznapi_stresszkezeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8f15423-9e5c-4719-a43a-5fe09132777a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cfcf1d-750e-44ee-b70f-872d9445c85c","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20190419_Hetkoznapi_stresszkezeles","timestamp":"2020. február. 07. 07:30","title":"Találjuk meg a kikapcsoló gombot! - 5 tipp a stresszkezelésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"4e1f590f-3bff-4661-9c21-2f44316692a2","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"457c89d2-b124-440b-883b-c800efd18e7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A január végén felfedezett szoftverhiba után újabb problémára bukkantak a szakértők a Boeing 737 MAX gépeinél. A gyártó két ilyen utasszállítójának útja is katasztrófával végződött.","shortLead":"A január végén felfedezett szoftverhiba után újabb problémára bukkantak a szakértők a Boeing 737 MAX gépeinél. A gyártó...","id":"20200207_boeing_737_max_szoftverhiba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=457c89d2-b124-440b-883b-c800efd18e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4579ff-9b18-417e-b763-6b8f439c176b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200207_boeing_737_max_szoftverhiba","timestamp":"2020. február. 07. 11:33","title":"Újabb hibára bukkantak a Boeing 737 MAX-oknál, ez már a harmadik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee88b17-6283-4c08-91e7-a353781a1706","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Reuters több olyan dokumentumhoz is hozzájutott, ami azt mutatja, a Deutsche Telekom finoman szólva sem elégedett a Nokia eszközeivel és szolgáltatásaival.","shortLead":"A Reuters több olyan dokumentumhoz is hozzájutott, ami azt mutatja, a Deutsche Telekom finoman szólva sem elégedett...","id":"20200207_deutsche_telekom_nokia_huawei_5g_halozatepites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cee88b17-6283-4c08-91e7-a353781a1706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b70fef1-c99a-402c-9aa5-537dc3723913","keywords":null,"link":"/tudomany/20200207_deutsche_telekom_nokia_huawei_5g_halozatepites","timestamp":"2020. február. 07. 20:13","title":"Deutsche Telekom: kapja össze magát a Nokia, ha 5G-s hálózatot akar fejleszteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41227631-d934-4f98-b123-5fd2cabf7cb0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200207_Marabu_Feknyuz_Bonyolultabb_mint_az_iskolaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41227631-d934-4f98-b123-5fd2cabf7cb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37fd5d0c-e9f1-48dd-818a-eb79e86b8d3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200207_Marabu_Feknyuz_Bonyolultabb_mint_az_iskolaban","timestamp":"2020. február. 07. 13:31","title":"Marabu Féknyúz: Bonyolultabb ez azért, mint az iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76018256-adcc-48f5-9046-469ec6bb0e6b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Polgári Magyarországért Alapítvány szerint Dzurinda Budapestre nem munkacsoportülést szervezett, hanem a saját előadását. ","shortLead":"Polgári Magyarországért Alapítvány szerint Dzurinda Budapestre nem munkacsoportülést szervezett, hanem a saját...","id":"20200208_Mar_Dzurindat_a_volt_jobboldali_szlovak_kormanyfot_is_burkoltan_Sorosistazza_a_Fidesz_partalapitvanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76018256-adcc-48f5-9046-469ec6bb0e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf27f0a-50f1-4552-8412-0f3132784804","keywords":null,"link":"/itthon/20200208_Mar_Dzurindat_a_volt_jobboldali_szlovak_kormanyfot_is_burkoltan_Sorosistazza_a_Fidesz_partalapitvanya","timestamp":"2020. február. 08. 15:53","title":"Már Dzurindát, a volt, jobboldali szlovák kormányfőt is burkoltan Sorosistázza a Fidesz pártalapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]