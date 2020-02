Idén hellyel-közzel sikerült megúszni az Oscar-gála előtti botrányokat. Nem csoda, hogy nagyon vigyázott az Amerikai Filmakadémia, tavaly két produkció sem úszta meg a Weinstein-ügy utáni korszak botrányait, és feltámadt a sokszínűségért indított #OscarsSoWhite kampány is, de azzal is kiverték a biztosítékot, hogy bejelentették, négy kategória díját reklámszünetben adják majd át. Ezt a döntést végül visszavonták.

A 2020-as gála ehhez képest szinte csöndben érkezik.

Azt biztosan tudjuk, hogy a tavalyi eseményhez hasonlóan idén sem lesz majd ceremóniamester, helyette egy sor A-listás sztár adja át a díjakat nyerteseknek, például Mahershala Ali, Timothée Chalamet, Olivia Colman, James Corden, Penélope Cruz, Diane Keaton, Rami Malek, Steve Martin, Keanu Reeves, Salma Hayek és Spike Lee. A Golden Globe példáját követve az Oscar is bezöldült, a karbonlábnyom csökkentése érdekében nagyrészt növényi alapú fogásokat szolgálnak majd fel február 9-én a gála vendégeinek, de azért a díjátadót követő vacsorán a teljes vegetáriánus menüt még nem merték a szervezők bevállalni.

© MTI / AP / Chris Pizzelo

Idén nem izgulhatunk magyar jelöltért, az Akik maradtak nem került fel a shortlistre a legjobb nemzetközi film kategóriában. Ott van viszont a lengyel Corpus Christi, az észak-macedón Méz - királynő, a francia A nyomorultak, a spanyol Fájdalom és dicsőség és a dél-koreai Élősködők.

A műsorban fellép majd Billie Eilish is (aki nemrég négy fődíjat vitt haza a Grammyről). Az Akadémia ködösít, csak annyit árultak el, hogy a 18 éves énekesnő egy „különleges előadással” lép színpadra, de nagy valószínűséggel az új Bond-főcímdalát énekli majd el a gálán. A legjobb betétdal kategória jelöltjei is fellépnek: ott lesz a ceremónián Elton John, Idina Menzel, Cynthia Erivo, Randy Newman és Chrissy Metz.

De mi a helyzet a filmekkel?

Valamennyi stúdiót lekörözte idén a Netflix az Oscar-jelölések versenyében, hiszen 24-et is kapott – ez viszont nem jelenti azt, hogy a streamingszolgáltató tarol majd az Oscar-gálán. Ez főleg azt követően lesz fájdalmas a cég számára, hogy 2019-ben a legfontosabb díjakból hármat is elhozott Alfonso Cuarón önéletrajzi ihletésű, csodaszép Romájával. Idén viszont eddig rájárt a rúd a netflixes filmekre. A Golden Globe-ot például hagyományosan az Oscar előszobájának tartják, ám a Netflix egész estés filmes dobásai, Az ír, és A két pápa is hoppon maradt, csak Laura Dern hozta el a legjobb női mellékszereplőnek járó díjat a Házassági történetben nyújtott alakításáért. Az Oscar-szezonra a Netflix is magasabb fokozatra kapcsolt, és állítólag minimum 70 millió dollárt költött az Oscar-kampányára, ami még hollywoodi mércével is elképesztő össze. A Netflix egyébként nem kommentálta az értesülést.

A Netflix-istálló indulói közt ott találjuk Martin Scorsese gengsztereposzát, Az írt, amelyet az évtized egyik legjobb filmjeként hájpol, és semmiképpen nem érdemes figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a szolgáltató mennyire ügyesen lobbizik. Mégis, hiába kapott tíz Oscar-jelölést Az ír, az előrejelzések szerint még az is elképzelhető, hogy egy szobrot sem hoz el – a Golden Globe-nak öt, a BAFTA-nak tíz jelöléssel futott neki, de teljesen üres kézzel távoztak az alkotók. Gyakorlatilag kisebb csoda kell hozzá, hogy a legjobb film kategóriában nyerjen.

© Netflix

A szintén a Netflix által gyártott Házassági történetet hat Oscarra jelölték. A rangos függetlenfilmes díjátadón, a Gotham Awardson megkapta ugyan a legjobb filmnek, a legjobb forgatókönyvnek és a legjobb főszereplőnek járó díjat, a válóperes dráma a nagyobb gálákon nem tudta díjra váltani a jelöléseit, egy fontos kivételt leszámítva: az egyik ügyvédet alakító Laura Dern a legjobb mellékszereplő kategóriában a Golden Globe-on és a BAFTA-n is tarolt. E tekintetben az Oscaron sem lesznek nagy meglepetések. Mindenesetre a filmet szerintünk érdemes látni, hiszen ahogy Scarlett Johansson és Adam Driver válik, felér egy terápiával.

© Netflix

Velük indul még versenybe a Netflix A Ferenc és XVI. Benedek pápa fiktív beszélgetéséről szóló A két pápa három jelölést kapott, de nem várható, hogy ezeket díjra tudja váltani. Sokan bíznak még az Obama házaspár nevével fémjelzett dokumentumfilm, az American Factory sikerében, amely egy kínai multicég és az amerikai gyári munkások összecsapását követte végig. Emellett két filmmel is képviselteti magát a Netflix az animációs mezőnyben. A Klaus – A karácsony titkos története a szolgáltató első saját gyártású, egész estés rajzfilmje, amely el is nyerte a brit BAFTA animációs filmnek járó díját. És ott van még a Keresem a testemet is, amelyben egy levágott kéz keresi a gazdáját Párizs utcáin, és bármilyen szép egyébként a film, ez az ötlet éppen annyira bizarr, hogy elképzelhető, túl sok lesz a viszonylag konzervatív Filmakadémiának. Az Eddie Murphy-féle A nevem Dolomite ugyanakkor egyáltalán nem kapott jelölést, pedig a színész alakításától elájultak a kritikusok. És hogy mi a baja a filmesek egy részének a Netflixszel? Hát, hogy a házimozizást izmosító cég mozifilmes babérokra tör. Sokak szerint a Netflix keveri a szezont a fazonnal, és meg kellene elégednie a televíziós Emmy-díjjal. Az tény, hogy a Netflix csak azért engedte pár hétre moziba a filmjeit, mert ez szükséges az Oscar nevezéshez. A szakmai vitának nem idén lesz vége - a díjazás viszont feltehetően jelzésértékű is lesz.

Az új-zélandi rendező, Taika Waiti Jojo Nyuszijának képzelt barát ötletet az Akadémia is értékelte, hat kategóriában is jelölték, köztük a legjobb film, a legjobb női mellékszereplő és a legjobb adaptált forgatókönyv Oscar-díjára. Utóbbi kategóriában egyébként nyert a WGA-n és a BAFTA-n, a Golden Globe-ról azonban teljesen üres kézzel jött haza. Bár Torontóban közönségdíjat nyert, a kritikusokat már jócskán megosztotta a szatíra, ezért is lehet, hogy a nézőktől 95, a kritikusoktól 80 százalékot kapott a Rotten Tomatoeson. A Jojo Nyuszi minden bizonnyal nyerni fog a forgatókönyvéért, de meglepődnénk, ha a legjobb film kategóriában díjra tudná váltani a jelölését. Szerintünk szerethető, de érezhetően féken tartott film lett belőle.

© Fórum Hungary

A Velencéből Arany Oroszlánnal hazatérő Joker „kőkemény pszichothriller, amely lépésről lépésre mutatja be egy zavart elme összeomlását, és hogy mi történik egy társadalomban, ahol az elit magára hagyja a legnyomorultabbakat”. A maga tizenegy jelölésével népszerűnek számít az Akadémia körein belül, de a BAFTA-nak is így indult neki, és végül csak három kategóriában tudott győzni: a legjobb eredeti filmzenéért, a legjobb szereposztásért kapott díjat, valamint Joaquin Phoenix is nyert a legjobb férfi főszereplő kategóriában, épp úgy, ahogy a Golden Globe-on, így nagy valószínűséggel Phoenix az Oscar-gáláról is hazaviheti majd a szobrocskát. A színész egyébként közel 25 kilót fogyott a szerep kedvéért, és nemrég arról beszélt egy interjúban, hogy szívesen benne lenne egy újabb Joker-filmben is.

© Intercom

A Volt egyszer egy… Hollywoodot tíz kategóriában jelölték. Az észak-amerikai filmkritikusok (Critics’ Choice Award) gáláján Quentin Tarantino filmjét választották meg a legjobbnak, és a Golden Globe-ról is elhozta a szobrot a legjobb vígjáték/zenés film kategóriában, sőt a legjobb forgatókönyv díját is elnyerte. Brad Pittet Cliff Booth megformálásáért ismerték el a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában – akárcsak a BAFTA-n. Jogosan tennénk fel a kérdést, hogy mi kell Hollywoodnak, ha nem egy velejéig Hollywoodról szóló film, de a legnagyobb külföldi fogadóirodák szerint Tarantino kilencedik alkotása csak a második-harmadik legesélyesebb, így meglepetés lenne, ha bezsebelné a legjobb filmnek járó szobrot.

© Festival de Cannes / Volt egyszer egy Hollywood

A Kisasszonyok a BAFTA-ról a legjobb jelmeztervezés díját hozta el, a Golden Globe-ról pedig üres kézzel távozott. Teljességgel érthetetlen, hogy Greta Gerwiget miért nem jelölték a legjobb rendező kategóriában egyik gálán sem. Ezt a tényt egyébként a brit Time Up!-mozgalom sem hagyta figyelmen kívül. Susanna White rendező kiakadt a brit filmakadémiára, amiért számos nők és nem fehér etnikumhoz tartozók által készített remek filmet negligált: ide sorolta többek között a Kisasszonyokat is.

© intercom.hu

A mezőnybe jutott James Mangold életrajzi drámája is, Az aszfalt királyai, amely a Ford GT40 születését és Le Mans-i 24 órás viadalok történetének egyik legnagyobb csatáját mutatja be, olyan szereplők közreműködésével, mint Matt Damon és Christian Bale. Előbbi a cowboykalapos, napszemüveges menő autótervezőt, Caroll Shelbyt alakítja, utóbbi a forrófejű, nyers pilótát, Ken Milest. A sztori tulajdonképpen egy egobajnokság miatt indul el, Enzo Ferrari ugyanis alaposan megsérti Henry Fordot (nem az elsőt, a másodikat). Tracy Letts zseniálisan jól hozza a számító, szigorú karaktert, de Az aszfalt királyai sajnos nem tudja pontosan, hogy mi is akar lenni, ezért inkább mindenből merít egy kicsit. Ha elemeire bontjuk, azt kell mondanunk, hogy nagyon is Oscar-kompatibilis, de a mezőnyben gyakorlatilag minden film erősebb nála. A BAFTA-ról a legjobb vágás díját hozta el, és az Oscaron is jelölték ebben a kategóriában, valamint a legjobb hangvágásért és a legjobb hangkeverésért kaphat elismerést.

© Fórum Hungary

Okosan, árnyaltan, kíméletlenül mutat rá a társadalmi feszültségekre a díjakkal már eddig is sokszorosan kitüntetett, gátlástalanul vicces Élősködők. Pong Dzsunho mesterműve az első dél-koreai film, amely a legjobb film és a legjobb nemzetközi film mezőnyben is Oscar-díjat kaphat, és talán messze a legizgalmasabb alkotás a jelöltek között. Elhozta a Cannes-i Arany Pálmát, a BAFTA-n a legjobb eredeti forgatókönyv és a legjobb nem angol nyelvű film, a Golden Globe-on szintén a legjobb idegen nyelvű film kategóriában nyert, a Rotten Tomatoeson eddig 93 százalékot szavaztak meg neki a nézők, a kritikusok pedig 99-et. Az Élősködők a külföldi fogadóirodák szerint a második legesélyesebb a legjobb film kategóriában, de sajnos ha bejön a papírforma, akkor azt elhappolja előle az 1917, Dzsunho pedig az idegen nyelvű film díját viszi haza. A film eredeti forgatókönyve egyébként szintén megérdemelné az elismerést, az Amerikai Forgatókönyvírók Céhének (WGA) díját – ami egyébként nem jelenti a legbiztosabb jóslatot az Oscart illetően – szintén megkapta.

© mozinet.hu

A legjobb film kategóriában messze a legesélyesebb Sam Mendes háborús filmje, az 1917. „A filmet nagyapám ihlette, azzal a reménnyel forgattam, hogy tisztelgek az előtt, amit átélt. Pályafutásom legjobb élménye volt ez a film” – mondta a rendező az Amerikai Producerek Céhének (PGA) díjátadóján. Ez a díj évről évre ügyesen jósolja meg az Oscar-nyerteseket is, de persze az 1917 enélkül is stabil lábakon áll: a BAFTA-n, a Golden Globe-on és az Amerikai Rendezők Céhének ceremóniáján is nyert a legjobb film kategóriában. Igaz, bennünk maradt hiányérzet, mert Mendes lenyűgöző látványfilmje sokkal inkább bravúrnak fogja föl önmagát, mint összetett művészi feladatnak. Az Akadémia viszont nagy valószínűséggel két pofára zabálja majd az 1917-et, az egyetlen kérdés talán csak az, hogy Mendes a legjobb rendező kategóriában is arat-e majd.

© Universal Pictures

Tippjeink tehát a legfontosabb kategóriákban:

Legjobb film: 1917

Legjobb rendező: Sam Mendes (1917) vagy Pong Dzsunho (Élősködők)

Legjobb férfi főszereplő: Joaquin Phoenix (Joker)

Legjobb női főszereplő: Renée Zellweger (Judy)

Legjobb férfi mellékszereplő: Brad Pitt (Volt egyszer… egy Hollywood)

Legjobb női mellékszereplő: Laura Dern (Házassági történet)

Legjobb eredeti forgatókönyv: Élősködők

Legjobb adaptált forgatókönyv: Jojo Nyuszi

Legjobb nemzetközi film: Élősködők

