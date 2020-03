Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"654e3dcc-df58-43ac-885c-4c8ab117c9e8","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ezt nyilatkozta az ország pénzügyminisztere a Reutersnek.","shortLead":"Ezt nyilatkozta az ország pénzügyminisztere a Reutersnek.","id":"20200304_Ha_hozzank_is_eljut_a_virus_akkor_mi_mindnyajan_meghalunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=654e3dcc-df58-43ac-885c-4c8ab117c9e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd49b36e-67fc-4775-b4d7-4c8e7262edb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200304_Ha_hozzank_is_eljut_a_virus_akkor_mi_mindnyajan_meghalunk","timestamp":"2020. március. 04. 11:37","title":"Szomália: \"Ha hozzánk is eljut a vírus, akkor mi mindnyájan meghalunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85fcaf1a-2135-4d78-9709-e01a058bca44","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az állami kiadások alapján az Európai Unió családjában Magyarország az a tag, akinek a legfontosabb a sport és a vallás, az oktatás és a szociális szempontok úgy közepesen érdeklik, az egészségügy és a környezetvédelem meg nagyjából semennyire sem.","shortLead":"Az állami kiadások alapján az Európai Unió családjában Magyarország az a tag, akinek a legfontosabb a sport és...","id":"20200305_fidesz_orban_kormany_koltsegvetes_sport_egeszsegugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85fcaf1a-2135-4d78-9709-e01a058bca44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8334a554-a5b2-4614-b937-2334bed79c3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200305_fidesz_orban_kormany_koltsegvetes_sport_egeszsegugy","timestamp":"2020. március. 05. 06:30","title":"A Fidesz-állam kevesebbet költött sportra, de így is lazán Európa-bajnok lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5328d3ce-a7dc-4b07-9fd9-f5f084112aa4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A K2-18b nevű exobolygó több dolog miatt is érdekes. Az egyik, hogy eső esik rajta, igaz, a csapadék soha nem éri el a földfelszínt.","shortLead":"A K2-18b nevű exobolygó több dolog miatt is érdekes. Az egyik, hogy eső esik rajta, igaz, a csapadék soha nem éri el...","id":"20200304_k2_18b_exobolygo_kepler_urtavcso_eso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5328d3ce-a7dc-4b07-9fd9-f5f084112aa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d28964b7-b9eb-4637-a589-6f536f4a9a67","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_k2_18b_exobolygo_kepler_urtavcso_eso","timestamp":"2020. március. 04. 08:03","title":"Van egy bolygó a \"közelben\", ahol néha eső esik, majdnem úgy, ahogy a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48712125-91bb-4754-b7b4-bfaeb65511df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik volt vezetője arra reagált, hogy a kilépett tagokat nem támogatják a következő választáson. Azt mondta, őt sem a saját pártja, sem más párt nem zsarolhatja meg.","shortLead":"A Jobbik volt vezetője arra reagált, hogy a kilépett tagokat nem támogatják a következő választáson. Azt mondta, őt sem...","id":"20200304_Sneider_Tamas_nekiment_a_Jobbik_elnoksegenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48712125-91bb-4754-b7b4-bfaeb65511df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0621a2-d320-44f7-b19b-ec3f4fa956e9","keywords":null,"link":"/itthon/20200304_Sneider_Tamas_nekiment_a_Jobbik_elnoksegenek","timestamp":"2020. március. 04. 09:12","title":"Sneider Tamás nekiment a Jobbik elnökségének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba174d84-51f1-4e38-b764-4fe75a8e342b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bejárta a netet a hír, hogy „nulladik” amerikai fertőzött az Apple társalapítójának felesége lehet. A hír egy tweetből indult, és jól mutatja a koronavírussal kapcsolatos (ál)információk terjedésének sebességét.","shortLead":"Bejárta a netet a hír, hogy „nulladik” amerikai fertőzött az Apple társalapítójának felesége lehet. A hír egy tweetből...","id":"20200304_steve_wozniak_twitter_koronavirus_usa_fertozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba174d84-51f1-4e38-b764-4fe75a8e342b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac4b1a9-987d-4764-a118-399f17f4279a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_steve_wozniak_twitter_koronavirus_usa_fertozott","timestamp":"2020. március. 04. 12:33","title":"Koronavírus: Az Apple társalapítójának története jól mutatja, hogyan alakul ki a pánik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e63de3-99ce-4ac4-9096-54f558d25529","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az üzemeltető által küldött levél szerint a Pavilonkert nem szégyen-, hanem színfoltja a Városligetnek. ","shortLead":"Az üzemeltető által küldött levél szerint a Pavilonkert nem szégyen-, hanem színfoltja a Városligetnek. ","id":"20200305_pavilonkert_varosliget_liget_projekt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61e63de3-99ce-4ac4-9096-54f558d25529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ca6c41-bfcd-4270-bb2f-dd77d2e22fd9","keywords":null,"link":"/kkv/20200305_pavilonkert_varosliget_liget_projekt","timestamp":"2020. március. 05. 16:46","title":"Az üzemeltető szerint nem pusztul a 100 milliós városligeti pavilonsor, hanem éppen fejlődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6f4269-32a6-4f3a-85d2-4c5401524b52","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Az egész világot sújtó koronavírus-járványban már Magyarországon is gondot okoz a termelésben a kínai és olasz szállítások akadozása. A kommunikációra irdatlan pénzeket költő magyar kormány az események sodrában vállat von, és hallgat a lényegről.","shortLead":"Az egész világot sújtó koronavírus-járványban már Magyarországon is gondot okoz a termelésben a kínai és olasz...","id":"20200305_Kohog_a_Fold_motorja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b6f4269-32a6-4f3a-85d2-4c5401524b52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32427b76-055f-4e03-afab-65bf25564c94","keywords":null,"link":"/360/20200305_Kohog_a_Fold_motorja","timestamp":"2020. március. 05. 07:00","title":"Kína eltüsszentette magát, a magyar gazdaságon is kijöttek a tünetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bab6f71a-c5ce-4a46-b20b-ba52d08a3dcb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit triphop duót valószínűleg nem kell különösen bemutatni a magyar közönségnek, hiszen számos alkalommal jártak már nálunk az intim kiskoncerttől kezdve a fesztiválok nagyszínpadáig. Ezúttal a kettőt ötvözik – június 29-én a Parkban egy egész estén át hallhatjuk az idén huszonöt éves formáció legkiemelkedőbb dalait.



","shortLead":"A brit triphop duót valószínűleg nem kell különösen bemutatni a magyar közönségnek, hiszen számos alkalommal jártak már...","id":"20200305_Jon_a_Morcheeba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bab6f71a-c5ce-4a46-b20b-ba52d08a3dcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"971316b1-19a3-4d8e-a55b-4a0fe68d3686","keywords":null,"link":"/kultura/20200305_Jon_a_Morcheeba","timestamp":"2020. március. 05. 09:20","title":"Jön a Morcheeba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]