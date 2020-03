Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"660f4b21-1a2e-44d6-9e48-2a2ba22e3cde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lett meg a négyötödös többség, marad a sürgős tárgyalás.","shortLead":"Nem lett meg a négyötödös többség, marad a sürgős tárgyalás.","id":"20200323_Nemmel_szavazott_az_ellenzek_hetfon_nem_ment_at_a_felhatalmazasi_torveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=660f4b21-1a2e-44d6-9e48-2a2ba22e3cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c13907c-4ed3-4b51-92ae-49a3d584f613","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_Nemmel_szavazott_az_ellenzek_hetfon_nem_ment_at_a_felhatalmazasi_torveny","timestamp":"2020. március. 23. 16:35","title":"Nemmel szavazott az ellenzék, hétfőn nem ment át a felhatalmazási törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d70cecd-25e5-4bc1-8cc5-da8ee043660c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ismét megugrott a napi új koronavírusos esetek száma Kínában hétfőn, az új fertőzöttek többsége külföldről érkezett az országba.","shortLead":"Ismét megugrott a napi új koronavírusos esetek száma Kínában hétfőn, az új fertőzöttek többsége külföldről érkezett...","id":"20200324_Kina_kulfold_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d70cecd-25e5-4bc1-8cc5-da8ee043660c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e43ff924-7d0a-4b04-ae9a-7df51c922e59","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_Kina_kulfold_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 05:39","title":"Kína szerint már a külföldiek viszik be a koronavírust az országba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kihirdette a kormány a Magyar Közlönyben a korábban bejelentett fizetési moratóriumra vonatkozó részletszabályokat. ","shortLead":"Kihirdette a kormány a Magyar Közlönyben a korábban bejelentett fizetési moratóriumra vonatkozó részletszabályokat. ","id":"20200325_koronavirus_hitelmoratorium_magyar_kozlony_reszletszabalyok_kormanyrendelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2227b23d-4d0b-4f6e-8ff4-e66735b82f8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200325_koronavirus_hitelmoratorium_magyar_kozlony_reszletszabalyok_kormanyrendelet","timestamp":"2020. március. 25. 07:17","title":"Megvannak a hitelmoratórium részletszabályai: tilos kamatos kamatot kivetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ed89735-51ff-43bc-8230-7f41786d4a8d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szolgáltató előre ütemezett karbantartási munkákba fog kezdeni, de ígéretük szerint folyamatosan felülvizsgálják a munkaterveket és belekalkulálják a jelenlegi helyzetet.","shortLead":"A szolgáltató előre ütemezett karbantartási munkákba fog kezdeni, de ígéretük szerint folyamatosan felülvizsgálják...","id":"20200325_A_UPC_karbantartasba_kezd_tobb_ezer_haztartasban_szunetelhet_az_internet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ed89735-51ff-43bc-8230-7f41786d4a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a73160e3-956a-458b-8aa9-4f46db8da84d","keywords":null,"link":"/kkv/20200325_A_UPC_karbantartasba_kezd_tobb_ezer_haztartasban_szunetelhet_az_internet","timestamp":"2020. március. 25. 10:39","title":"A UPC karbantartásba kezd, több ezer háztartásban szünetelhet az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995d9bb3-9ae6-43b7-a9fa-18e13dd0e388","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Van, akinek az lesz a legkisebb rossz, ha szünetelteti a munkáját, de az sem mindegy, hogy mikorra időzíti ezt.","shortLead":"Van, akinek az lesz a legkisebb rossz, ha szünetelteti a munkáját, de az sem mindegy, hogy mikorra időzíti ezt.","id":"20200324_adozona_kata_vallalkozok_szuneteltetes_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=995d9bb3-9ae6-43b7-a9fa-18e13dd0e388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96d3e24-200f-4d8e-84e6-5cd20d187520","keywords":null,"link":"/kkv/20200324_adozona_kata_vallalkozok_szuneteltetes_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 13:25","title":"Mihez kezdjen az a vállalkozó, akin nem segítenek a kormány új rendeletei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a321d2c-2961-41f7-9d54-a2beb4809e3b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A home office-nak vannak előnyei, de nehézségei is. Animációs összefoglalónkban mutatunk pár tippet, amelyek segítségével sikeresen dolgozhatunk otthonról.","shortLead":"A home office-nak vannak előnyei, de nehézségei is. Animációs összefoglalónkban mutatunk pár tippet, amelyek...","id":"20200320_Sima_ugy_az_otthoni_munka_ha_megfogadjuk_ezeket_a_tanacsokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a321d2c-2961-41f7-9d54-a2beb4809e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf1e71ea-499e-44ec-ae67-fe51f8af96a2","keywords":null,"link":"/360/20200320_Sima_ugy_az_otthoni_munka_ha_megfogadjuk_ezeket_a_tanacsokat","timestamp":"2020. március. 23. 14:00","title":"Sima ügy az otthoni munka, ha megfogadjuk ezeket a tanácsokat - videó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rendkívüli helyzetre való tekintettel ingyenesen kiterjeszti a Huawei azoknak az eszközöknek a garanciáját, melyeknél a következő hetekben járna le a határidő. Háztól házig szolgáltatást is indítanak.","shortLead":"A rendkívüli helyzetre való tekintettel ingyenesen kiterjeszti a Huawei azoknak az eszközöknek a garanciáját, melyeknél...","id":"20200323_huawei_garancia_hosszabbitasa_junius_15_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe7ccfe-36c7-4f53-89af-7ec5a4f9287c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200323_huawei_garancia_hosszabbitasa_junius_15_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 23. 11:03","title":"A koronavírus-járvány miatt 3 hónappal meghosszabbítja a garanciát a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f74ac8-e5e5-4e0c-b4e7-8e5ee92cd9b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jól ismert tény, hogy a Samsung kétféle változatban, eltérő lapkakészlettel forgalmazza Galaxy telefonjait. Az egyik lapkakészletet tartalmazó telefon tulajdonosai indítottak petíciót, mert gyengébbnek érzik a chipkészletet (és így a telefonjaikat) a másik változatnál.","shortLead":"Jól ismert tény, hogy a Samsung kétféle változatban, eltérő lapkakészlettel forgalmazza Galaxy telefonjait. Az egyik...","id":"20200324_samsung_galaxy_telefonok_exynos_snapdragon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6f74ac8-e5e5-4e0c-b4e7-8e5ee92cd9b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"149399f1-fb6d-4902-b32b-5e844b8bbbfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200324_samsung_galaxy_telefonok_exynos_snapdragon","timestamp":"2020. március. 24. 10:33","title":"Már 20 ezer ember kéri a Samsungtól: felejtse már el az Exynos lapkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]