[{"available":true,"c_guid":"fb750529-fefb-4469-bb86-6e0642e5f447","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ügyfelek a bankjuknál érdeklődhetnek, hogy az új értékhatár mikortól érhető el.","shortLead":"Az ügyfelek a bankjuknál érdeklődhetnek, hogy az új értékhatár mikortól érhető el.","id":"20200327_15000_forintra_emelte_az_erinteses_limitet_a_Visa_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb750529-fefb-4469-bb86-6e0642e5f447&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe47009-8e93-47c4-98d6-416ebe05749c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200327_15000_forintra_emelte_az_erinteses_limitet_a_Visa_is","timestamp":"2020. március. 27. 18:12","title":"15 ezer forintra emelte az érintéses limitet a Visa is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34b7e8e-1ffe-4921-87a5-0101ff307f8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európában és az Egyesült Államokban most szinte mindenki a koronavírussal van elfoglalva. A nagy techcégek, szolgáltatók sem jelentenek kivételt ez alól.","shortLead":"Európában és az Egyesült Államokban most szinte mindenki a koronavírussal van elfoglalva. A nagy techcégek...","id":"20200327_spotify_kezdooldal_who_tanacsok_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a34b7e8e-1ffe-4921-87a5-0101ff307f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb25c3d-ff53-4923-b617-cb2501771ceb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200327_spotify_kezdooldal_who_tanacsok_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 27. 10:03","title":"A Spotify is beszállt a koronavírus elleni harcba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc539d7d-f855-4fcd-a2f5-de0f5f159317","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A kínai gócpontban érvényes korlátozások meghosszabbítása késleltetheti a fertőzések második hullámát - figyelmeztetnek a kutatók egy új tanulmányban.","shortLead":"A kínai gócpontban érvényes korlátozások meghosszabbítása késleltetheti a fertőzések második hullámát - figyelmeztetnek...","id":"20200326_vuhan_koronavirus_korlatozasok_masiodik_hullam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc539d7d-f855-4fcd-a2f5-de0f5f159317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad254813-a895-40af-870a-baaec2f9b349","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_vuhan_koronavirus_korlatozasok_masiodik_hullam","timestamp":"2020. március. 26. 19:41","title":"Jöhet a járvány második hulláma, ha túl hamar kinyit Vuhan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Második napja csökken az elhunyt koronavírus-fertőzöttek száma Olaszországban, szerdán 683 áldozatot jelentettek. A fertőzötteké már meghaladja a 80 ezret.","shortLead":"Második napja csökken az elhunyt koronavírus-fertőzöttek száma Olaszországban, szerdán 683 áldozatot jelentettek...","id":"20200326_koronavirus_olaszorszag_halalos_aldozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3621d583-885c-4945-9137-acbcb7b76619","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_koronavirus_olaszorszag_halalos_aldozat","timestamp":"2020. március. 26. 18:26","title":"Újabb 662 áldozatot követelt a koronavírus Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d955c6-1dd9-4cf5-b3e9-f0cb93bace3c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában elhunytak között egy 29 éves beteg is volt.\r

","shortLead":"Az elmúlt 24 órában elhunytak között egy 29 éves beteg is volt.\r

","id":"20200327_Egy_nap_alatt_185_haltak_meg_NagyBritanniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0d955c6-1dd9-4cf5-b3e9-f0cb93bace3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c70a96e2-03a0-44bf-b7e8-01ea42fa1193","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_Egy_nap_alatt_185_haltak_meg_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. március. 27. 17:15","title":"Egy nap alatt 185 vírusfertőzött halt meg Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b501fbce-46ad-4c8c-8f43-e08e76239688","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A harmadik olyan bizonyított esetet regisztrálták Belgiumban, hogy embertől kapja el egy állat a vírust. Arra még nem volt példa, hogy háziállat fertőzzön meg embert. ","shortLead":"A harmadik olyan bizonyított esetet regisztrálták Belgiumban, hogy embertől kapja el egy állat a vírust. Arra még nem...","id":"20200327_koronavirus_megfertozott_macska","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b501fbce-46ad-4c8c-8f43-e08e76239688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2f1b92f-44ba-49cf-85c4-f38499aac1b5","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_koronavirus_megfertozott_macska","timestamp":"2020. március. 27. 17:09","title":"Gazdájától kaphatta el egy belga macska a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f487522-ef45-4b2f-944e-c769e2ff826d","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"A vállalati hálózatokra egyre több veszély leselkedik: a kommunikációs csatornák bővülésével a hackerek lehetőségei is megszaporodtak, a támadások súlya pedig a céges hálózat méretével, az alkalmazottak és az ügyfelek számával arányosan nő. Ebben a környezetben egyre nagyobb igény mutatkozik az olyan integrált szolgáltatókra, amelyek a felhő- és IT-biztonsági megoldásokon túl innovatív szolgáltatásokat is tudnak nyújtani, ahol már a mesterséges intelligencia is szerepet játszik.\r

","shortLead":"A vállalati hálózatokra egyre több veszély leselkedik: a kommunikációs csatornák bővülésével a hackerek lehetőségei is...","id":"invitech_20200325_Ha_valamikor_most_meg_fontosabb_mikent_kezelhetok_hatekonyan_az_egyre_komplexebb_ceges_halozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f487522-ef45-4b2f-944e-c769e2ff826d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6b0a10-ae96-43fb-a435-b1db48ddacd4","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20200325_Ha_valamikor_most_meg_fontosabb_mikent_kezelhetok_hatekonyan_az_egyre_komplexebb_ceges_halozatok","timestamp":"2020. március. 27. 07:30","title":"Ha valamikor, most még fontosabb: miként kezelhetők hatékonyan az egyre komplexebb céges hálózatok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Invitech","c_partnerlogo":"7553f5fc-dae7-4f2b-99ee-c6a8d20171e9","c_partnertag":"invitech"},{"available":true,"c_guid":"9cd3286b-f2c1-4b85-815b-780bad8651d4","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A járvánnyal terjedő gazdasági válság mindenkit érint, de jól látható, kikre kéne kiemelten figyelnie az államnak – vallja Szalai Júlia szociológus, az MTA doktora. Csak remélni tudja, hogy hajtűkanyart vesz a kormány eddigi szociálpolitikája. Interjú.","shortLead":"A járvánnyal terjedő gazdasági válság mindenkit érint, de jól látható, kikre kéne kiemelten figyelnie az államnak –...","id":"202013_domino_modjara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cd3286b-f2c1-4b85-815b-780bad8651d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13bdcf36-5993-4a0b-948d-26a9df79b7a6","keywords":null,"link":"/360/202013_domino_modjara","timestamp":"2020. március. 26. 13:00","title":"\"Dominó módjára roppanthatja meg teljes háztartások megélhetését a járvány\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]