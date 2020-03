Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Korábban tagadta a vádakat az ausztrál férfi, aki 51 emberrel végzett tavaly Új-Zélandon.","shortLead":"Korábban tagadta a vádakat az ausztrál férfi, aki 51 emberrel végzett tavaly Új-Zélandon.","id":"20200326_Bunosnek_vallotta_magat_a_christchurchi_merenylo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e139a3b5-87a7-4d93-b699-654f236630dd","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_Bunosnek_vallotta_magat_a_christchurchi_merenylo","timestamp":"2020. március. 26. 07:51","title":"Bűnösnek vallotta magát a christchurchi merénylő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c6e86b3-2088-45c5-95ef-02678b0c49b9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A párt szerint nem kell élethosszig tartó felhatalmazás a védekezéshez.","shortLead":"A párt szerint nem kell élethosszig tartó felhatalmazás a védekezéshez.","id":"20200327_DK_teljhatalom_nelkul_is_megy_ez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c6e86b3-2088-45c5-95ef-02678b0c49b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cab432f-00fb-40b1-9f9f-fa7e0ef57c24","keywords":null,"link":"/itthon/20200327_DK_teljhatalom_nelkul_is_megy_ez","timestamp":"2020. március. 27. 13:39","title":"DK: Teljhatalom nélkül is megy ez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f19be892-4a68-43c7-9b2c-98720f9f380c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Egyesült Államokban, Philadelphiában él és dolgozik Oroszlán Szonja, aki elmeséli, hogy mit csinál tulajdonképpen az orvosi egyetemen, s miként is néz ki a begyűrűző krízis a tengerentúlon. Ami most van, az szükséges rossz, lassítanunk kell, ha az emberiség fel akar gyógyulni – véli a színésznő.","shortLead":"Az Egyesült Államokban, Philadelphiában él és dolgozik Oroszlán Szonja, aki elmeséli, hogy mit csinál tulajdonképpen...","id":"20200326_Oroszlan_Szonja_a_Home_Officeban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f19be892-4a68-43c7-9b2c-98720f9f380c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02648947-d331-47ee-8fa4-072327b95cae","keywords":null,"link":"/360/20200326_Oroszlan_Szonja_a_Home_Officeban","timestamp":"2020. március. 26. 18:35","title":"Oroszlán Szonja a Home Office-ban: \"Ez a csúcspontja annak, ami felé egyenesen haladt az emberiség\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5308b8-9482-4c2c-ae3e-1125d62f3433","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meredeken nő a magyarországi koronavírusos esetek száma: a csütörtök reggeli adatok szerint már 261 igazolt fertőzöttről tudni. Eközben a világ is tovább küzd a betegséggel. Franciaországban például 40 ezer egészségügyi tartalékost és 100 ezer önkéntest küldenek a \"frontra\". Hírek a koronavírus-járványról percről percre.","shortLead":"Meredeken nő a magyarországi koronavírusos esetek száma: a csütörtök reggeli adatok szerint már 261 igazolt...","id":"20200326_koronavirus_fertozott_magyarorszag_percrol_percre_nnk_jarvanyugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b5308b8-9482-4c2c-ae3e-1125d62f3433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d87f9b4-15b6-4b74-9c5a-4e19819c0e8c","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_koronavirus_fertozott_magyarorszag_percrol_percre_nnk_jarvanyugy","timestamp":"2020. március. 26. 07:34","title":"Az emberek 60-70 százaléka eltűnt a közterületekről, 35 újabb magyarországi fertőzött – hírek a járványról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester arról beszélt, hogy ez járvány a miénknél fejlettebb egészségügyi rendszereket is próbára teszi.","shortLead":"A főpolgármester arról beszélt, hogy ez járvány a miénknél fejlettebb egészségügyi rendszereket is próbára teszi.","id":"20200326_karacsony_gergely_interju_koronavirus_valsag_bkv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9852441b-d747-4d55-8d63-f85b34c2e21d","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_karacsony_gergely_interju_koronavirus_valsag_bkv","timestamp":"2020. március. 26. 14:55","title":"Karácsony: A kijárási korlátozás elkerülhetetlen lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36431a95-c559-4060-a93e-d5afa6727045","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A boltok eddigi, délután 3-ig korlátozott nyitva tartását vagy a tömegközlekedési járatok ritkítását egyaránt kontraproduktívnak tartja a bécsi DWH kutatócsoport, mely az osztrák kormánynak is tanácsot ad a statisztikusai és matematikusai által felállított modellek alapján. A HVG kérésére a magyar adatokat is átnézték.","shortLead":"A boltok eddigi, délután 3-ig korlátozott nyitva tartását vagy a tömegközlekedési járatok ritkítását egyaránt...","id":"20200327_Osztrak_szakerto_Magyarorszagon_viszonylag_magas_az_aldozatok_aranya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36431a95-c559-4060-a93e-d5afa6727045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a56e887-5374-44e9-bb40-410cc7ab669e","keywords":null,"link":"/360/20200327_Osztrak_szakerto_Magyarorszagon_viszonylag_magas_az_aldozatok_aranya","timestamp":"2020. március. 27. 18:00","title":"Osztrák szakértők: Magyarországon viszonylag magas az áldozatok aránya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c45d157f-2d7c-4003-9466-7a861c4c839e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Pár napon belül nem lesz elég kórházi ágy és lélegeztetőgép New York államban, így várhatóan műtők altatóberendezéseit alakítják át lélegeztetőgépekké.","shortLead":"Pár napon belül nem lesz elég kórházi ágy és lélegeztetőgép New York államban, így várhatóan műtők altatóberendezéseit...","id":"20200326_koronavirus_ezer_folott_az_amerikai_halottak_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c45d157f-2d7c-4003-9466-7a861c4c839e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3c25d3-c240-4b00-abd9-9469cf0ef465","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_koronavirus_ezer_folott_az_amerikai_halottak_szama","timestamp":"2020. március. 26. 20:56","title":"Ezernél több áldozatot szedett a vírus az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3789abbd-1c42-4d34-826b-8032eb5dd1e6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Nem, az alkohol még mindig nem gyógyítja a betegséget, de hasznos lehet.","shortLead":"Nem, az alkohol még mindig nem gyógyítja a betegséget, de hasznos lehet.","id":"20200325_A_Smirnoff_a_Becks_es_a_Jager_gyartoja_is_beszallt_koronavirus_elleni_harcba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3789abbd-1c42-4d34-826b-8032eb5dd1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57ce48ee-176d-4e73-a211-fb3c317cff94","keywords":null,"link":"/kkv/20200325_A_Smirnoff_a_Becks_es_a_Jager_gyartoja_is_beszallt_koronavirus_elleni_harcba","timestamp":"2020. március. 25. 20:10","title":"A Smirnoff, a Beck's és a Jäger gyártója is beszállt koronavírus elleni harcba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]