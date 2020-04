Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e9c4e5e-96f7-464f-842b-f388ddf192d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A uTorrent népszerűsége egészen megdöbbentő, főleg annak fényében, hogy a TOP 10-es listában milyen piaci részesedéssel állnak mögötte a konkurens fájlcserélő programok.","shortLead":"A uTorrent népszerűsége egészen megdöbbentő, főleg annak fényében, hogy a TOP 10-es listában milyen piaci részesedéssel...","id":"20200414_torrent_bittorrent_utorrent_letoltes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e9c4e5e-96f7-464f-842b-f388ddf192d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d59d432c-4a23-4fd4-a5bd-ef13d5ccf9bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_torrent_bittorrent_utorrent_letoltes","timestamp":"2020. április. 14. 09:03","title":"Megnézték, ki mivel szokott torrentezni, az eredmény elég meglepő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2485a72-f9ce-4e11-b5f7-85c1c234671e","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"A válságkezelés mára Orbán Viktor egyszemélyes akciófilmje lett, ahol nincs már a színen se a parlament, se az ellenzék. Viszont ez olyan helyzet, amilyennel a NER-nek még sosem kellett megküzdenie – állítja a HVG360-nak adott interjúban Lakner Zoltán. A politológussal elemeztük a kormánynak az önkormányzatokat célzó oldalvágásait, 2008 és 2020 válságait, illetve az akkori és a mostani Orbán Viktor válaszait, a Fidesz szavazóinak lehetséges reakcióit, és a hatalmi kommunikációt, ami a jól bevált recept szerint működik, csak éppen egy vírussal szemben még nem tesztelték.","shortLead":"A válságkezelés mára Orbán Viktor egyszemélyes akciófilmje lett, ahol nincs már a színen se a parlament, se...","id":"20200414_Lakner_Orban_felhatalmazasi_torveny_jarvany_koronavirus_valsagkezeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2485a72-f9ce-4e11-b5f7-85c1c234671e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50ff6814-35d2-46f6-a79b-9aff2cc6f72f","keywords":null,"link":"/360/20200414_Lakner_Orban_felhatalmazasi_torveny_jarvany_koronavirus_valsagkezeles","timestamp":"2020. április. 14. 06:30","title":"Lakner Zoltán: Most először látjuk Orbánt valódi válságkezelő üzemmódban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb84aef9-ee36-4b60-865d-caddf2b617a7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A jelenlegi nehéz helyzet megmutatta, milyen sok kezdeményezőkészség és önállóság van az iskolarendszerben és a pedagógustársadalomban – mondta az mta.hu-nak Pléh Csaba.","shortLead":"A jelenlegi nehéz helyzet megmutatta, milyen sok kezdeményezőkészség és önállóság van az iskolarendszerben és...","id":"20200415_Pleh_Csaba_Noni_fog_a_tanarok_megbecsultsege_es_tekintelye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb84aef9-ee36-4b60-865d-caddf2b617a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e61b6ec-a841-4595-9ec5-9734fadfa373","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_Pleh_Csaba_Noni_fog_a_tanarok_megbecsultsege_es_tekintelye","timestamp":"2020. április. 15. 10:52","title":"Pléh Csaba: Nőni fog a tanárok megbecsültsége és tekintélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20443c2e-6238-4996-9e14-57173edada48","c_author":"Ballai Vince - Kiricsi Gábor","category":"tudomany","description":"Újra elkapható a koronavírus? Kiken segít a vakcina, ha megjön? Van már hatásos gyógyszer? Agykárosodást okoz, és a szívet is támadja? A BCG-oltást kapott magyarok védettek? Állatokat is fertőz? Hazavihetem a vírust a cipőmön? Szálló porral is fertőz? Véd-e ellene a maszk? Ha beköszönt a nyár, könnyebb lesz? Vírusterjesztő-e az e-cigi párája? Szedhetünk-e ibuprofent? Millió kérdés merült fel az elmúlt hetekben a Covid-19 betegségről, megpróbálunk válaszolni a legfontosabbakra.","shortLead":"Újra elkapható a koronavírus? Kiken segít a vakcina, ha megjön? Van már hatásos gyógyszer? Agykárosodást okoz, és...","id":"20200413_Tisztazasra_varo_kerdesek_a_koronavirusrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20443c2e-6238-4996-9e14-57173edada48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d202cb6e-78a4-433e-aa86-f45037a7a416","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_Tisztazasra_varo_kerdesek_a_koronavirusrol","timestamp":"2020. április. 13. 11:00","title":"Mit tud ez a láthatatlan ellenség? - A legfontosabb tisztázásra váró kérdések a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba184b32-0885-49df-8e6e-f0403ce7cadb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nyílt levelet Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárnak és oktatási akciócsoportnak címezték a Lauder-gimnázium végzősei. Abban nemcsak problémákat sorolnak, hanem konkrét javaslatokat is tesznek.\r

\r

","shortLead":"A nyílt levelet Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárnak és oktatási akciócsoportnak címezték a Lauder-gimnázium...","id":"20200414_Vegzos_gimnazistak_irtak_javaslatokat_az_erettsegi_lebonyolitasarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba184b32-0885-49df-8e6e-f0403ce7cadb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53db80f6-26d9-48d2-b30e-ecc933617af9","keywords":null,"link":"/kultura/20200414_Vegzos_gimnazistak_irtak_javaslatokat_az_erettsegi_lebonyolitasarol","timestamp":"2020. április. 14. 09:47","title":"Végzős gimnazisták írtak megfontolandó javaslatokat az operatív törzsnek az érettségiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2af5f86-1fcc-4125-a5cf-07b4a4d2049d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az emberi testet sejtek milliárdjai alkotják, mindegyiküket a sejtalkotók számtalan interakciója teremti meg és tartja fenn. Az emberi genom projekt feltérképezte a sejtek \"alkatrészeit\", de a sejt jó vagy rendellenes működése csak akkor érthető meg, ha tudjuk, ezek az alkatrészek hogyan működnek együtt.","shortLead":"Az emberi testet sejtek milliárdjai alkotják, mindegyiküket a sejtalkotók számtalan interakciója teremti meg és tartja...","id":"20200413_emberi_feherjekapcsolatok_terkepe_human_reference_interactome_huri","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2af5f86-1fcc-4125-a5cf-07b4a4d2049d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82d8644-53fe-4865-a3db-125b3be7e7f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_emberi_feherjekapcsolatok_terkepe_human_reference_interactome_huri","timestamp":"2020. április. 13. 11:03","title":"Fontos térkép készült az emberi testről, a vírusok és a rák elleni küzdelemben is segítget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69f7b76-ff25-4560-937a-61252d4143be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiszivárgott információkat fillérekért adják/veszik a hackerek, de van, amelyikért fizetni sem kell. Ezúttal nem a Zoom gyenge védelme okozta a bajt, a felhasználók nem voltak elég körültekintők.","shortLead":"A kiszivárgott információkat fillérekért adják/veszik a hackerek, de van, amelyikért fizetni sem kell. Ezúttal nem...","id":"20200414_zoom_felhasznalo_adat_dark_web_hackerek_kiszivargott_jelszo_email","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f69f7b76-ff25-4560-937a-61252d4143be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"623bd342-285f-49a2-82ea-413f1a305c79","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_zoom_felhasznalo_adat_dark_web_hackerek_kiszivargott_jelszo_email","timestamp":"2020. április. 14. 18:03","title":"Több százezer Zoom-felhasználó adata került ki a dark webre és hackerfórumokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6301b031-4c99-4e20-a271-57b31c9a43c1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Amíg tart a járvány, minden hétvégén lesz koncert. ","shortLead":"Amíg tart a járvány, minden hétvégén lesz koncert. ","id":"20200413_Panamavaros_eneklo_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6301b031-4c99-4e20-a271-57b31c9a43c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"234973d6-7a6f-436f-afff-a9d443d3e4c1","keywords":null,"link":"/kultura/20200413_Panamavaros_eneklo_rendorok","timestamp":"2020. április. 13. 15:19","title":"Panamavárosban éneklő rendőrök próbálják tartani a lelket az emberekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]