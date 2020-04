Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13149e3f-1eb8-4421-807a-e4bb1c7845d7","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Több mint háromezerrel emelkedett Oroszországban egy nap alatt a koronavírussal fertőzöttek száma, s így már közel 25 ezer vírushordozó van az országban. Már Putyin elnök sem bizakodó, a virológusok attól tartanak, Moszkva lehet a második New York.","shortLead":"Több mint háromezerrel emelkedett Oroszországban egy nap alatt a koronavírussal fertőzöttek száma, s így már közel 25...","id":"20200415_oroszorszag_koronavirus_putyin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13149e3f-1eb8-4421-807a-e4bb1c7845d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7af4aa17-1d46-4cf5-ab75-bd3376ef701d","keywords":null,"link":"/vilag/20200415_oroszorszag_koronavirus_putyin","timestamp":"2020. április. 15. 13:30","title":"Bár egyre súlyosabb az orosz járványhelyzet, a dezinformációra még jut erő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd337921-dd9e-4bc7-92eb-605effbe17ba","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Magyar gyártásban is készülnek mintavételi eszközök a koronavírus-fertőzés teszteléséhez. Orbán Viktor eddig a gazdaság mielőbbi újraindítását mondta a legfontosabbnak, az ahhoz szükséges tesztelésben azonban csak kullogunk a világ után – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Magyar gyártásban is készülnek mintavételi eszközök a koronavírus-fertőzés teszteléséhez. Orbán Viktor eddig a gazdaság...","id":"20200415_teszteles_magyar_gyartmany_Diagnosticum_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd337921-dd9e-4bc7-92eb-605effbe17ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f450b822-ce50-4ab7-b51e-6848d065c806","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_teszteles_magyar_gyartmany_Diagnosticum_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 15. 19:22","title":"Egy magyar gyártó koronavírustesztjeit vizsgálja a Népegészségügyi Központ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"733b2e1a-1813-431b-b37f-62253aad0795","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatalosan csak megyei bontású adatokat ismerünk a fertőzöttek számáról, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér Megyei Kirendeltsége azonban megerősítette az Átlátszó értesülését, miszerint a mezőszilasi idősek otthonában két áldozata is van a járványnak.","shortLead":"Hivatalosan csak megyei bontású adatokat ismerünk a fertőzöttek számáról, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság...","id":"20200416_Atlatszo_mezoszilas_idosek_otthona_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=733b2e1a-1813-431b-b37f-62253aad0795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40cc2890-a906-47a6-b97d-218f134673be","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_Atlatszo_mezoszilas_idosek_otthona_koronavirus","timestamp":"2020. április. 16. 12:07","title":"A mezőszilasi idősek otthonának két ápoltja belehalt a koronavírusba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb66debe-6306-4373-b402-fb7edf65724b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Eddig 127 ezer koronavírusos fertőzöttről tudnak, míg a gyógyultak száma már a 72 ezret is meghaladta.","shortLead":"Eddig 127 ezer koronavírusos fertőzöttről tudnak, míg a gyógyultak száma már a 72 ezret is meghaladta.","id":"20200415_nemetorszag_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb66debe-6306-4373-b402-fb7edf65724b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b2d154-99ff-4207-a036-660b3552b35b","keywords":null,"link":"/vilag/20200415_nemetorszag_koronavirus","timestamp":"2020. április. 15. 16:01","title":"Németországban a fertőzötteknek már több mint fele meggyógyult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a4cf74-d310-42e0-a2ac-9c2a392baf22","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyílt levelet írt a jegyvásárlók felé 32 klub és fesztivál, amelyben a koronavírus miatt előállt helyzetre hivatkozva többek közt azt is leírják, hogy nem adnak alanyi jogon visszaváltási lehetőséget a jegyvásárlónak az elmaradt rendezvények után. Az aláírók között nincs ott minden hazai koncertszervező, hiányzik például a Barba Negra. A miértről és a jelenlegi helyzetről Szűcs Mihályt, a Barba Negra vezetőjét kérdeztük.","shortLead":"Nyílt levelet írt a jegyvásárlók felé 32 klub és fesztivál, amelyben a koronavírus miatt előállt helyzetre hivatkozva...","id":"20200415_Barba_Negra_A_jegyvasarloknak_mindenkor_meg_kell_adni_a_dontesi_jogat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23a4cf74-d310-42e0-a2ac-9c2a392baf22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e1d3735-d2ac-4677-a762-026011c14bdd","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_Barba_Negra_A_jegyvasarloknak_mindenkor_meg_kell_adni_a_dontesi_jogat","timestamp":"2020. április. 15. 17:59","title":"Barba Negra: „A jegyvásárlóknak mindenkor meg kell adni a döntési jogát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e3fa23e-7e02-4079-b0e6-3e4eb0e24f27","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kórházban kezeltek száma is csökkent, eddig majdnem 100 ezer ember fertőződött meg a koronavírussal.","shortLead":"A kórházban kezeltek száma is csökkent, eddig majdnem 100 ezer ember fertőződött meg a koronavírussal.","id":"20200415_Csokkent_a_napi_halalesetek_szama_NagyBritanniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e3fa23e-7e02-4079-b0e6-3e4eb0e24f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20786193-f39e-4ba6-a56a-9675cf033bf7","keywords":null,"link":"/vilag/20200415_Csokkent_a_napi_halalesetek_szama_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. április. 15. 20:58","title":"Csökkent a napi halálesetek száma Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e39e7cf7-9793-4abf-8ddb-9fed630c4ce7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nem sokkal az ezredforduló után legyártott SL 600 motorházteteje alatt egy kiváló 6 literes erőforrás található.","shortLead":"A nem sokkal az ezredforduló után legyártott SL 600 motorházteteje alatt egy kiváló 6 literes erőforrás található.","id":"20200416_19_eves_de_teljesen_uj_sportkocsit_arul_a_mercedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e39e7cf7-9793-4abf-8ddb-9fed630c4ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"320dce1f-6f88-4640-80a3-d746b5353eb7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200416_19_eves_de_teljesen_uj_sportkocsit_arul_a_mercedes","timestamp":"2020. április. 16. 06:41","title":"19 éves, de teljesen új V12-es sportkocsit árul a Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72946998-ddf8-4c13-add7-a499705c1f58","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az eddig tervezettnél hat nappal később, de a hónap végén részlegesen újraindulhat a munka a kecskeméti Mercedes-gyárban. Az Audi győri üzemében a közel 13 ezer dolgozóból nagyjából százan álltak munkába egyetlen gyártósornál, ott a hét végén kezdődhet meg a munka még egy összeszerelő soron, a járműgyárat pedig még egy héttel később indíthatják be. A Suzuki esztergomi gyára is elindul április végén. Egy hónapos kényszerszünet után Európa-szerte elkezdtek éledezni az autógyárak.","shortLead":"Az eddig tervezettnél hat nappal később, de a hónap végén részlegesen újraindulhat a munka a kecskeméti...","id":"20200415_Audi_Mercedes_gyar_auto_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72946998-ddf8-4c13-add7-a499705c1f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43fb9353-3322-49e3-aeba-5d52d5ba63de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200415_Audi_Mercedes_gyar_auto_koronavirus","timestamp":"2020. április. 15. 06:30","title":"A magyar Audi után hamarosan a Mercedes-gyár is újraindul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]