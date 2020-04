Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3590037-c488-4e13-bab9-7c2f775c32b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész megosztotta a koronavírusos fertőzésének a tapasztalatait.","shortLead":"A színész megosztotta a koronavírusos fertőzésének a tapasztalatait.","id":"20200421_Idris_Elba_szerint_egy_het_karantenra_minden_evben_szuksege_lenne_az_embereknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3590037-c488-4e13-bab9-7c2f775c32b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4edf6630-de27-477e-9156-822b5a73fc92","keywords":null,"link":"/elet/20200421_Idris_Elba_szerint_egy_het_karantenra_minden_evben_szuksege_lenne_az_embereknek","timestamp":"2020. április. 21. 08:58","title":"Idris Elba szerint egy hét karanténra minden évben szüksége lenne az embereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41a56f5b-49d2-46c7-becb-6cfe96eea96f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester bejelentése szerint három lakónak és egy dolgozónak lett pozitív a tesztje.\r

","shortLead":"A polgármester bejelentése szerint három lakónak és egy dolgozónak lett pozitív a tesztje.\r

","id":"20200420_koronavirus_Eger_idosek_otthona_Mirkoczki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41a56f5b-49d2-46c7-becb-6cfe96eea96f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b527f72-a676-4d9a-a2cb-d62b8ad991a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_koronavirus_Eger_idosek_otthona_Mirkoczki","timestamp":"2020. április. 20. 15:11","title":"Négy koronavírusos beteg van egy egri idősek otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13644e5f-8bd4-40f1-be99-7b715b136800","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hagyományos ünnepségek elmaradnak a brit uralkodó születésnapján. A Facebookon azért járvány idején is lehet ünnepelni.","shortLead":"A hagyományos ünnepségek elmaradnak a brit uralkodó születésnapján. A Facebookon azért járvány idején is lehet...","id":"20200421_Erzsebet_kiralyno_gyerekkori_cukiskodassal_unnepeli_a_94_szuletesnapjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13644e5f-8bd4-40f1-be99-7b715b136800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b934e4a1-0840-4119-a3d0-244931c87016","keywords":null,"link":"/elet/20200421_Erzsebet_kiralyno_gyerekkori_cukiskodassal_unnepeli_a_94_szuletesnapjat","timestamp":"2020. április. 21. 11:56","title":"Erzsébet királynő gyerekkori cukiskodással ünnepeli a 94. születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d9cabcd-85dd-4037-b678-befae656ff70","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Cambridge-i Egyetem kutatói új tanulmányukban az iskolák, üzletek, nyilvános helyek szakaszos megnyitását és az emberek fizikai távolságtartásának számos lehetőségét is vizsgálták, amelyekkel a korlátozó intézkedések hamarosan esedékes feloldásakor elkerülhető a koronavírus-fertőzés újbóli kirobbanása.","shortLead":"A Cambridge-i Egyetem kutatói új tanulmányukban az iskolák, üzletek, nyilvános helyek szakaszos megnyitását és...","id":"20200420_koronavirus_terjedesenek_lassitasa_modok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d9cabcd-85dd-4037-b678-befae656ff70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d77af82e-7519-4c8d-a9db-0e046722005d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_koronavirus_terjedesenek_lassitasa_modok","timestamp":"2020. április. 20. 07:03","title":"275 módot találtak a koronavírus terjedésének lassítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel egy hónapos kényszerleállás után egyre több országban és üzemben indítják újra a gyártást az autóiparban.","shortLead":"Közel egy hónapos kényszerleállás után egyre több országban és üzemben indítják újra a gyártást az autóiparban.","id":"20200420_A_szlovak_autogyartok_is_reszlegesen_ujrainditjak_a_termelest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1378191f-fa9c-41ee-b2ca-52a6508ca17e","keywords":null,"link":"/kkv/20200420_A_szlovak_autogyartok_is_reszlegesen_ujrainditjak_a_termelest","timestamp":"2020. április. 20. 16:19","title":"A szlovákiai autógyártók is részlegesen újraindítják a termelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d87913-7b7a-432b-a34b-83c731c040a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook kutatásért és fejlesztésért felelős részlege, az NPE Team most először jelentkezett olyan alkalmazással, amit kifejezetten az Apple Watch-ra terveztek. A Kit egyelőre kísérleti stádiumban van, de már telepíthető az okosórára.","shortLead":"A Facebook kutatásért és fejlesztésért felelős részlege, az NPE Team most először jelentkezett olyan alkalmazással...","id":"20200420_facebook_kit_uzenetkuldo_applikacio_alkalmazas_apple_watch","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4d87913-7b7a-432b-a34b-83c731c040a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54e5fa45-8b1b-40a6-8ad7-f69aaa17a5fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_facebook_kit_uzenetkuldo_applikacio_alkalmazas_apple_watch","timestamp":"2020. április. 20. 11:33","title":"Csinált egy új üzenetküldőt a Facebook, de nem mindenki használhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb250cdc-d0dc-4b8d-9818-31da0e2fc96b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A háromszintes étteremnek csak azon a részén történt fertőzés, ahol a légkondicionáló légárama is van. A kutatók azt gyanítják, hogy a berendezés apró nyálcseppeket szórt szét.","shortLead":"A háromszintes étteremnek csak azon a részén történt fertőzés, ahol a légkondicionáló légárama is van. A kutatók azt...","id":"20200420_legkondicionalo_kantoni_etterem_fertozott_fertozes_legaramlat_nyalcsepp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb250cdc-d0dc-4b8d-9818-31da0e2fc96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1600cb96-94f6-45d6-8505-63472a588483","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_legkondicionalo_kantoni_etterem_fertozott_fertozes_legaramlat_nyalcsepp","timestamp":"2020. április. 20. 12:03","title":"A légkondicionáló miatt lettek koronavírusosak egy kantoni étterem vendégei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Máris küldik a mobiltelefont, csak a bankkártyaadatokat kellene megadni érte – ezzel az üzenettel próbálkoznak az Auchan nevével visszaélő csalók.","shortLead":"Máris küldik a mobiltelefont, csak a bankkártyaadatokat kellene megadni érte – ezzel az üzenettel próbálkoznak...","id":"20200421_auchan_csalas_bankkartya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38fc4723-27f6-49f3-aa79-44ebe9317113","keywords":null,"link":"/kkv/20200421_auchan_csalas_bankkartya","timestamp":"2020. április. 21. 11:17","title":"Az Auchan nevében próbálnak csalók bankkártyaadatokat megszerezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]