[{"available":true,"c_guid":"a5f2b75e-0adb-4e15-88f1-a7f3b0882d6a","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"A Gazdasági Versenyhivatal élén sem tört borsot a kormánykörök orra alá Juhász Miklós, akit a koronavírus-járvány árnyékában választottak alkotmánybíróvá.","shortLead":"A Gazdasági Versenyhivatal élén sem tört borsot a kormánykörök orra alá Juhász Miklós, akit a koronavírus-járvány...","id":"202018__uj_alkotmanybiro__juhasz_miklos__meglepetesember__surranopalya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5f2b75e-0adb-4e15-88f1-a7f3b0882d6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61490ee-a20e-4ca3-86cf-09fae49b9602","keywords":null,"link":"/360/202018__uj_alkotmanybiro__juhasz_miklos__meglepetesember__surranopalya","timestamp":"2020. május. 04. 13:00","title":"Surranópályán jutott az új alkotmánybíró a kádertemetőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36950282-9814-48e7-b630-d39a34cf7237","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Amikor Carl Schmitt kidolgozta a liberalizmust elvető, a világot kizárólag barátra és ellenségre osztó, erős központi hatalmat szorgalmazó államelméleti téziseit, a német jogtudósnak még semmi köze sem volt a nácikhoz. Később azonban Hitlert is dicsőítette, és öröksége máig vitatott. ","shortLead":"Amikor Carl Schmitt kidolgozta a liberalizmust elvető, a világot kizárólag barátra és ellenségre osztó, erős központi...","id":"202018__carl_schmitt_oroksege__azilliberalizmus_atyja__a_hatalom_jogasza__alapot_adott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36950282-9814-48e7-b630-d39a34cf7237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81cc7cc5-f7ab-475f-996d-c305496f9d9c","keywords":null,"link":"/360/202018__carl_schmitt_oroksege__azilliberalizmus_atyja__a_hatalom_jogasza__alapot_adott","timestamp":"2020. május. 03. 10:30","title":"Látható ellenség kell, hirdette az illiberalizmus prófétája, akivel Orbánt is hírbe hozták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3c0677-9d8c-46b8-bcba-ac833532da14","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De egy szót sem ejtett a színházas ügyről. A székely polgári kezdeményezés kapcsán szólalt meg, de beszélt arról is, hogy új projektekre készül.","shortLead":"De egy szót sem ejtett a színházas ügyről. A székely polgári kezdeményezés kapcsán szólalt meg, de beszélt arról is...","id":"20200504_Eszenyi_Eniko_eloszor_nyilatkozott_a_vigszinhazas_botrany_ota","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d3c0677-9d8c-46b8-bcba-ac833532da14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20297ea-5270-4e9d-a992-6484ee7559dc","keywords":null,"link":"/elet/20200504_Eszenyi_Eniko_eloszor_nyilatkozott_a_vigszinhazas_botrany_ota","timestamp":"2020. május. 04. 11:17","title":"Eszenyi Enikő először nyilatkozott a vígszínházas botrány óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f16ae0ea-2e3f-49fa-bccb-916bf25de96f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A régóta működő NLC mellé indított egy másik, fizetős, női oldalt a Central Médiacsoport.","shortLead":"A régóta működő NLC mellé indított egy másik, fizetős, női oldalt a Central Médiacsoport.","id":"20200503_Anyak_napjan_indult_a_fizetos_Noklapjahu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f16ae0ea-2e3f-49fa-bccb-916bf25de96f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a80b51-b3a9-45b7-bd6b-70104a2091ef","keywords":null,"link":"/kkv/20200503_Anyak_napjan_indult_a_fizetos_Noklapjahu","timestamp":"2020. május. 03. 19:18","title":"Anyák napján indult a fizetős Nőklapja.hu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e319688c-81b4-4b4f-bd9c-db027a7f883a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A sportdiplomata ellen egy névtelen bejelentés nyomán kezdtek el vizsgálódni. ","shortLead":"A sportdiplomata ellen egy névtelen bejelentés nyomán kezdtek el vizsgálódni. ","id":"20200503_korrupcios_botrany_uszas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e319688c-81b4-4b4f-bd9c-db027a7f883a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81453aed-2740-4c10-9fa6-67160958f410","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200503_korrupcios_botrany_uszas","timestamp":"2020. május. 03. 15:17","title":"Korrupcióval vádolják az Európai Úszó Szövetség tisztségviselőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34d80d1d-b6c4-463c-bbc9-3e1996361369","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sem a tárgyalások, sem a vámosok felvétele nem halad a várt ütemben.","shortLead":"Sem a tárgyalások, sem a vámosok felvétele nem halad a várt ütemben.","id":"20200504_Kaosszal_fenyeget_a_Brexit_a_koronavirus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34d80d1d-b6c4-463c-bbc9-3e1996361369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea8a67cc-d11e-4f19-9b6d-80ffd1917ce7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200504_Kaosszal_fenyeget_a_Brexit_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. május. 04. 11:55","title":"Káosszal fenyeget a Brexit a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681db971-a5fd-4e3a-a3a1-84a29521d41b","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Ahogy közeledik a trianoni békediktátum évfordulója, úgy törnek elő újult erővel különféle mítoszok a döntések hátteréről, illetve egy nem létező 100 éves időhatárról. Kezdjük kapásból egy rossz hírrel: nem kapjuk vissza június 5-én az elcsatolt területeket, és az sem valószínű, hogy a környező országok szexdiplomáciája lett volna a döntő tényező. Ablonczy Balázs történésszel, a korszak kutatójával beszélgettünk a mítoszokról és a valóságról.","shortLead":"Ahogy közeledik a trianoni békediktátum évfordulója, úgy törnek elő újult erővel különféle mítoszok a döntések...","id":"20200503_Ablonczy_Trianonnal_a_tenyek_es_mitoszok_egybemosodtak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=681db971-a5fd-4e3a-a3a1-84a29521d41b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c51bfd94-4b84-471d-8a41-8676e4f7edfe","keywords":null,"link":"/360/20200503_Ablonczy_Trianonnal_a_tenyek_es_mitoszok_egybemosodtak","timestamp":"2020. május. 03. 08:15","title":"Visszakapjuk Erdélyt? Clemenceau csak minket gyűlölt? - a legdurvább trianoni mítoszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a745e8-fd23-458d-b695-7a49034164de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint \"elnökféle\" van ma is, de a köztársaság kilenc évvel ezelőtt eltűnt hazánk nevéből.","shortLead":"A főpolgármester szerint \"elnökféle\" van ma is, de a köztársaság kilenc évvel ezelőtt eltűnt hazánk nevéből.","id":"20200502_Karacsony_GergelyGoncz_Arpad_mutatta_meg_a_koztarsasag_jobbik_arcat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07a745e8-fd23-458d-b695-7a49034164de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41cc541f-23de-48af-98b0-e9496f9d5f47","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_Karacsony_GergelyGoncz_Arpad_mutatta_meg_a_koztarsasag_jobbik_arcat","timestamp":"2020. május. 02. 20:49","title":"Karácsony Gergely: Göncz Árpád mutatta meg a köztársaság jobbik arcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]