[{"available":true,"c_guid":"a18b6203-7f19-4a27-86ab-bb04850d41f0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pedig a magyarországi vendégéjszakák közel fele a fővárosban realizálódik.","shortLead":"Pedig a magyarországi vendégéjszakák közel fele a fővárosban realizálódik.","id":"20200708_Onti_a_milliardokat_a_kormany_a_turizmusba_de_Budapestnek_nem_jut_penz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a18b6203-7f19-4a27-86ab-bb04850d41f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3257a6d1-7986-4313-a638-5269dac0b366","keywords":null,"link":"/kkv/20200708_Onti_a_milliardokat_a_kormany_a_turizmusba_de_Budapestnek_nem_jut_penz","timestamp":"2020. július. 08. 08:11","title":"Önti a milliárdokat a kormány a turizmusba, de Budapestnek nem jut pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a77019-5dd9-4d92-b825-0295b6553d1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"32 ország 239 tudósa tesz közzé a napokban nyílt levelet, amelyben arra kérik az Egészségügyi Világszervezetet (WHO), gondolja újra a koronavírussal kapcsolatos ajánlásait.","shortLead":"32 ország 239 tudósa tesz közzé a napokban nyílt levelet, amelyben arra kérik az Egészségügyi Világszervezetet (WHO...","id":"20200706_koronavirus_terjedes_fertozes_levegoben_terjedo_virus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86a77019-5dd9-4d92-b825-0295b6553d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb441a30-605d-42a1-9452-e7594bb65d93","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_koronavirus_terjedes_fertozes_levegoben_terjedo_virus","timestamp":"2020. július. 06. 13:03","title":"239 tudós állítja, sokkal fertőzőbb a koronavírus, mint azt a WHO gondolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027ddbe0-5b21-409d-8790-0ee5be1b4692","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A katasztrófáért felelős Nornickel elnöke 10 milliárd rubelre becsülte a mentés költségeit, de ennél közel 15-ször nagyobb a környezeti kár.","shortLead":"A katasztrófáért felelős Nornickel elnöke 10 milliárd rubelre becsülte a mentés költségeit, de ennél közel 15-ször...","id":"20200706_Bearaztak_a_norilszki_olajkatasztrofat_az_orosz_hatosagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=027ddbe0-5b21-409d-8790-0ee5be1b4692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d324ba-1573-4172-b223-6b77ef896b9a","keywords":null,"link":"/zhvg/20200706_Bearaztak_a_norilszki_olajkatasztrofat_az_orosz_hatosagok","timestamp":"2020. július. 06. 20:55","title":"Beárazták a norilszki olajkatasztrófát, hatalmas a kár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67fd6d9-47ed-4b33-9ebf-552484a8eb0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook után újabb két cég jelentette be: egyelőre nem hajlandóak teljesíteni a hongkongi hatóság kéréseit.","shortLead":"A Facebook után újabb két cég jelentette be: egyelőre nem hajlandóak teljesíteni a hongkongi hatóság kéréseit.","id":"20200707_google_twitter_hongkong_kina_nemzetbiztonsagi_torveny_adatigenyles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b67fd6d9-47ed-4b33-9ebf-552484a8eb0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1385ec6f-0787-4bca-9c1a-f5910097a869","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_google_twitter_hongkong_kina_nemzetbiztonsagi_torveny_adatigenyles","timestamp":"2020. július. 07. 18:03","title":"A Google és a Twitter sem adja ki a hongkongi felhasználók adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1143e937-2f27-491a-8cf9-4b327c42ae82","c_author":"Ligetvári Krisztina/Másfélfok","category":"gazdasag.zhvg","description":"Komoly egészségügyi problémákhoz is vezethet, ha nincs elég víz. Ráadásul a vízhiány nem csak a közeljövő problémája: napjainkban, fejlett országokban is küzdenek ez ellen. Ráadásul a vízhiány nem csak a közeljövő problémája...","id":"20200706_Vizhianyos_varosokban_fog_elni_az_emberiseg_jelentos_resze_ha_igy_folytatjuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1143e937-2f27-491a-8cf9-4b327c42ae82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a9379ee-500d-4a1f-a994-3da5091f3b05","keywords":null,"link":"/zhvg/20200706_Vizhianyos_varosokban_fog_elni_az_emberiseg_jelentos_resze_ha_igy_folytatjuk","timestamp":"2020. július. 07. 08:55","title":"Vízhiányos városokban fog élni az emberiség jelentős része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a3277bd-efb6-4320-80c8-c0eaa9dd42f0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brazil elnök korábban kis megfázásként írta le a koronavírust.","shortLead":"A brazil elnök korábban kis megfázásként írta le a koronavírust.","id":"20200708_jair_bolsonaro_brazilia_koronavirus_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a3277bd-efb6-4320-80c8-c0eaa9dd42f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a6a4c1-aad6-4669-a35b-76dd545e5f03","keywords":null,"link":"/vilag/20200708_jair_bolsonaro_brazilia_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. július. 08. 09:11","title":"Először tagadta a koronavírus súlyosságát, most a hatástalan szert szedi rá Bolsonaro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ecb00ca-b14a-4957-84e9-7c2e8df49cf9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"23 év és hat nagylemez után távozik Tom Meighan a leicesteri banda éléről. ","shortLead":"23 év és hat nagylemez után távozik Tom Meighan a leicesteri banda éléről. ","id":"20200706_Otthagyja_a_zenekart_a_Kasabian_frontembere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ecb00ca-b14a-4957-84e9-7c2e8df49cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71fd59aa-1ec8-4dac-bedd-ee1f0e1cea20","keywords":null,"link":"/kultura/20200706_Otthagyja_a_zenekart_a_Kasabian_frontembere","timestamp":"2020. július. 06. 15:33","title":"Otthagyja a zenekart a Kasabian frontembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e063f56-4cd5-45fd-9faf-932509d315e8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az áprilisinál kisebb volt az ipar visszaesése májusban, de az egy évvel korábbi termelés több, mint negyede így is eltűnt.","shortLead":"Az áprilisinál kisebb volt az ipar visszaesése májusban, de az egy évvel korábbi termelés több, mint negyede így is...","id":"20200707_magyar_ipar_majus_valsag_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e063f56-4cd5-45fd-9faf-932509d315e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"204a4e7c-eed4-4516-81ec-4abe0fe8735d","keywords":null,"link":"/kkv/20200707_magyar_ipar_majus_valsag_koronavirus","timestamp":"2020. július. 07. 09:02","title":"Egy kicsit javult a magyar ipar helyzete, már csak 27,6 százalékot zuhant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]