A Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón beszélt a magyar zeneipar képviselőit leginkább foglalkoztató kérdésről is: feloldják-e az augusztus 15-ig szóló tiltást az 500 főnél nagyobb zenés-táncos rendezvényekre.

Gulyás Gergely elmondta, hogy erről a július végi kormányülésen fognak dönteni, figyelembe véve az akkori adatokat. Annak a lehetőségét pedig vizsgálják, hogyan lehet segíteni a zenészeken. Ők már koncerteznének, miután focimeccseket már lehet tartani.

Arra a kérdésre, hogy koncertezni miért nem lehet, ha meccseket lehet látogatni, azt mondta Gulyás: a nagy különbség az alkoholfogyasztás. Az előbbi eseményeken ugyanis az emberek isznak, így nehezebben betartható a társadalmi távolságtartás. Egy másik kérdésre Gulyás elmondta azt is, hogy a gólyatáborokról is július végén döntenek: azok is zenés-táncos rendezvénynek minősülnek ugyanis, ha 500 fő felettiek lesznek.

Több zenész is nemtetszését fejezte ki (Nagy Feró nem) arra a Palkovics László által belengetett hírre reagálva, hogy a koronavírus miatt akár elmaradhatnak az augusztus 15. utáni könnyűzenei rendezvények is. Ha marad a tiltás az 500 főnél nagyobb rendezvényekre az olyan, a jövő hónap második felére eltolt fesztiválokat érintené, mint az EFOTT, a Fishing On Orfű, a Szegedi Ifjúsági Napok vagy a Kolorádó Fesztivál.