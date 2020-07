Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f2abf1a-b292-4b6f-a5d5-70dddb7c805a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kupé és a kabrió első szolidabb faceliftjére alig 3 évet kellett várnunk.","shortLead":"A kupé és a kabrió első szolidabb faceliftjére alig 3 évet kellett várnunk.","id":"20200713_maris_felvarrtak_a_bentley_continental_gt_rancait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f2abf1a-b292-4b6f-a5d5-70dddb7c805a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc4aeac-2264-4eb2-9793-dc39f3e733df","keywords":null,"link":"/cegauto/20200713_maris_felvarrtak_a_bentley_continental_gt_rancait","timestamp":"2020. július. 13. 11:21","title":"Máris felvarrták a Bentley Continental GT ráncait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerdától drágábban tankolhatunk.","shortLead":"Szerdától drágábban tankolhatunk.","id":"20200713_dragul_benzin_uzemanyag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d698b43-2315-47e1-803e-adca81447dcc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200713_dragul_benzin_uzemanyag","timestamp":"2020. július. 13. 13:42","title":"Megint drágul a benzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"554f0114-f1fe-4bb0-b25e-b74ed4ffa19d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelenlegi polgármester, Pikó András szerint a VIII. kerület ingatlanvagyonát gyakorlatilag felélték az előző fideszes önkormányzatok.","shortLead":"A jelenlegi polgármester, Pikó András szerint a VIII. kerület ingatlanvagyonát gyakorlatilag felélték az előző fideszes...","id":"20200715_piko_andras_jozsefvaros_fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=554f0114-f1fe-4bb0-b25e-b74ed4ffa19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e373997f-070e-4758-94ba-2ecf4feaf815","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_piko_andras_jozsefvaros_fidesz","timestamp":"2020. július. 15. 07:25","title":"Pikó: Józsefvárosra évekkel ezelőtt rácuppant egy közpénzleszívó Fidesz-polip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a852f08f-003a-472c-98ba-6f821ca529fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tíz- és a húszforintosra kerülnek a veszélyhelyzet hősei, ezzel az érmesorozattal emlékeznek meg róluk.","shortLead":"A tíz- és a húszforintosra kerülnek a veszélyhelyzet hősei, ezzel az érmesorozattal emlékeznek meg róluk.","id":"20200714_Apropenzre_nyomtatjak_az_apolokat_igy_tiszteleg_elottuk_az_MNB","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a852f08f-003a-472c-98ba-6f821ca529fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1337509-49a9-4371-8e86-8fbf86baef79","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_Apropenzre_nyomtatjak_az_apolokat_igy_tiszteleg_elottuk_az_MNB","timestamp":"2020. július. 14. 05:30","title":"Aprópénzre nyomtatják az ápolókat, így tiszteleg előttük az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d753f6c-8126-4ac1-9acc-e8bbf100ece1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kisrepülőgép-flotta bejelentés és engedély nélkül repült be a magyar légtérbe, majd leszálltak Rétságon. Szűcs Tamás a hvg.hu-nak megerősítette, hogy ennek elsősorban az volt az oka, hogy belefáradt a feladatokba, de úgy érzi, egyelőre nem tudták átvinni a közös feladatvállalás üzenetét a pedagógustársadalom felé. 