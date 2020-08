Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0ef1f82-9ba7-4d51-aa12-09758c6fd196","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ott, ahol a járványhelyzet kedvező, moziban is levetítik, a többség viszont csak online láthatja majd az élőszereplős Mulant. És ők is csak akkor, ha – a havidíjon túl – fizetnek.","shortLead":"Ott, ahol a járványhelyzet kedvező, moziban is levetítik, a többség viszont csak online láthatja majd az élőszereplős...","id":"20200805_disney_plusz_mulan_bemutato_streaming_video_mozijegy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0ef1f82-9ba7-4d51-aa12-09758c6fd196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e999ecfa-8968-4e40-aa18-1a684b962431","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_disney_plusz_mulan_bemutato_streaming_video_mozijegy","timestamp":"2020. augusztus. 05. 11:51","title":"8800 forintot kell fizetniük a Disney+ előfizetőinek, ha látni akarják az új Mulan-filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszavonta a fellebbezését Kaleta Gábor ügyvédje, így a gyermekpornográfia miatt indult ügy nem folytatódik másodfokon a bíróságon.","shortLead":"Visszavonta a fellebbezését Kaleta Gábor ügyvédje, így a gyermekpornográfia miatt indult ügy nem folytatódik másodfokon...","id":"20200804_itelet_gyermekpornografia_fellebbezes_kaleta_gabor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e45acfe-00b3-4317-9ec6-05e48378b65e","keywords":null,"link":"/itthon/20200804_itelet_gyermekpornografia_fellebbezes_kaleta_gabor","timestamp":"2020. augusztus. 04. 15:55","title":"Mégsem fellebbeznek Kaletáék, jogerős az ítélet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c11e4a-20a1-4103-bb05-4b88ad8db575","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a szűk kisebbség lenne hajlandó pénzt adni az internetes hírekért, ráadásul ők is csak keveset – derül ki a Pulzus Kutató által készített reprezentatív közvélemény-kutatásból. ","shortLead":"Csak a szűk kisebbség lenne hajlandó pénzt adni az internetes hírekért, ráadásul ők is csak keveset – derül ki a Pulzus...","id":"20200805_online_hiroldalak_fizetesi_hajlandosag_felmeres_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40c11e4a-20a1-4103-bb05-4b88ad8db575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d73e27c6-74e7-475c-af4e-f9fb4b90ad68","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_online_hiroldalak_fizetesi_hajlandosag_felmeres_kutatas","timestamp":"2020. augusztus. 05. 16:03","title":"Felmérték, mennyit lennénk hajlandóak fizetni a hírekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d90121-f41e-4ac6-84f0-9e1d3fc07771","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"A Samsung a koronavírus-járvány ellenére tartotta magát a korábban megálmodott menetrendjéhez, így időben sikerült bemutatni az év második felére szánt csúcsmobilokat: a Galaxy Note20-at, és a még annál is erősebb Galaxy Note20 Ultrát.","shortLead":"A Samsung a koronavírus-járvány ellenére tartotta magát a korábban megálmodott menetrendjéhez, így időben sikerült...","id":"20200805_samsung_galaxy_note20_ultra_bemutat_specifikacio_arak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1d90121-f41e-4ac6-84f0-9e1d3fc07771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b15160-20b4-4517-ac13-3277f580778d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_samsung_galaxy_note20_ultra_bemutat_specifikacio_arak","timestamp":"2020. augusztus. 05. 16:00","title":"5G, 120Hz-es kijelző: bemutatta a Samsung az idei legerősebb mobilját, a Galaxy Note20 Ultrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b1c69cc-b697-4917-8d33-5a6e87917da8","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"Egészen színes társaság dolgozik a magyar külügynél: az egyszerű politikai kinevezettek már szinte megszokottak is, de feltűnik Szijjártó Péter osztálytársa, a köztévé fideszesítője, és egy palesztin üzletember is. Itt a hvg.hu külügykörképe.","shortLead":"Egészen színes társaság dolgozik a magyar külügynél: az egyszerű politikai kinevezettek már szinte megszokottak is, de...","id":"20200804_Politikusgyerektol_a_rendorfonokig_ok_kepviselik_kulfoldon_Magyarorszagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b1c69cc-b697-4917-8d33-5a6e87917da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1646e6f0-6c83-4417-9df8-ab53315ef6dd","keywords":null,"link":"/itthon/20200804_Politikusgyerektol_a_rendorfonokig_ok_kepviselik_kulfoldon_Magyarorszagot","timestamp":"2020. augusztus. 04. 06:30","title":"Politikusgyerektől a rendőrfőnökig: ők képviselik külföldön Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0dab8d-77ca-4f23-81ef-5226872295c1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Szerdára ismét másodfokú riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Szerdára ismét másodfokú riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20200805_Tobb_mint_270_esethez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d0dab8d-77ca-4f23-81ef-5226872295c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"202776f4-bc26-4cb4-b349-a25c6bb31190","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_Tobb_mint_270_esethez","timestamp":"2020. augusztus. 05. 15:43","title":"Több mint 270 esethez kellett kivonulniuk a tűzoltóknak a vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csatorna most először tudta megszólaltatni a helyettes államtitkárt a decemberi kinevezése óta. ","shortLead":"A csatorna most először tudta megszólaltatni a helyettes államtitkárt a decemberi kinevezése óta. ","id":"20200805_racz_zsofia_helyettes_allamtitkar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d5b699d-aac1-4a75-a2af-4f96a5e9aa7c","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_racz_zsofia_helyettes_allamtitkar","timestamp":"2020. augusztus. 05. 10:05","title":"Rácz Zsófia jelezte, bármikor nagyon szívesen válaszol, majd elsétált, amikor az RTL kérdezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"099bb7ff-2f99-4a76-b7c7-1bb49469c3fb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A brit játékos százmillió eurós vételárát három részletben fizetnék ki a Vörös Ördögök.



","shortLead":"A brit játékos százmillió eurós vételárát három részletben fizetnék ki a Vörös Ördögök.



","id":"20200804_Sancho_Manchester_United","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=099bb7ff-2f99-4a76-b7c7-1bb49469c3fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfbc65c3-bc99-4798-89bd-5cf6ebf30d67","keywords":null,"link":"/sport/20200804_Sancho_Manchester_United","timestamp":"2020. augusztus. 04. 17:36","title":"Közel a megegyezés, Sancho a Manchester Unitedben folytathatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]