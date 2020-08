Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Baleset történt az M7-esen, torlódik a forgalom a Balaton felé
Két-három kilométeres a dugó. Szerencsére kutatók ebben is segítenek. ","shortLead":"A bocsánatkérés az egyik legnehezebb kommunikációs helyzet. Szerencsére kutatók ebben is segítenek. Hogyan érjük el, hogy a másik megbocsássa, és el is felejtse a sérelmet?
A bocsánatkérés az egyik legnehezebb kommunikációs helyzet. Szerencsére kutatók ebben is segítenek. A három faj közül kettő még szaporodik is északi erdeinkben. Bár elméleti esélye van annak, hogy találkozzunk velük, ők nem keresik a társaságunkat, de azért nem árt tudatosítani, hogy a medve a főnök.","shortLead":"Videóra vett farkaskölyök és medvebocsok, rendszeres medveészlelések, sőt medvehajsza is jelzi, hogy visszatelepedtek...","id":"20200807_medve_farkas_hiuz_nagyragadozok_magyarorszagon_felelmek_kockazatok_tenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e910b214-1409-4326-89e7-1eea12cd5ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea426d8-0690-49af-bbb6-e19323efaf91","keywords":null,"link":"/itthon/20200807_medve_farkas_hiuz_nagyragadozok_magyarorszagon_felelmek_kockazatok_tenyek","timestamp":"2020. augusztus. 07. 11:00","title":"Miért jöttek vissza Magyarországra a medvék, farkasok, Miért jöttek vissza Magyarországra a medvék, farkasok, hiúzok?
Videóra vett farkaskölyök és medvebocsok, rendszeres medveészlelések, sőt medvehajsza is jelzi, hogy visszatelepedtek Magyarországra a nagyragadozók. A három faj közül kettő még szaporodik is északi erdeinkben. Bár elméleti esélye van annak, hogy találkozzunk velük, ők nem keresik a társaságunkat, de azért nem árt tudatosítani, hogy a medve a főnök. Segítséget kér a Politikatörténeti Intézet
Az alapítványnak hamarosan el kellene költöznie az Alkotmány utcából, de felülvizsgálati kérelmet nyújtottak be ez ügyben a Kúriához. „Sem VIT, sem Woodstock" – érdekességek a Sziget Fesztivál történetéből
Számokban a Fesztiválköztársaság elmúlt 28 éve. Sikerült elfogni és közelről lefotózni az új, "gyilkos" darázsfajt, amely Amerika több részén is megjelent
Egy hónapnyi kitartó vadászat után amerikai szakembereknek végre közelebbről is sikerült megvizsgálniuk azt az új darázsfajt, amely néhány hónapja jelent meg az ország északi részén. megjelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec803308-5663-4af8-a39d-81de4294dd5a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A mexikói Forma–1-es pilóta megismételt koronavírustesztje is pozitív eredményt hozott.","shortLead":"A mexikói Forma–1-es pilóta megismételt koronavírustesztje is pozitív eredményt hozott.","id":"20200807_Sergio_Perez_visszateres_Forma1_Racing_Point","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec803308-5663-4af8-a39d-81de4294dd5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49d8797-1b6a-4d20-b816-ed70918b9c65","keywords":null,"link":"/sport/20200807_Sergio_Perez_visszateres_Forma1_Racing_Point","timestamp":"2020. augusztus. 07. 14:02","title":"Még várni kell a Még várni kell a koronavírusos Sergio Perez visszatérésére
A mexikói Forma–1-es pilóta megismételt koronavírustesztje is pozitív eredményt hozott.