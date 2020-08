Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A népszerű videómegosztó sajtóhírek szerint már kedden léphet.","shortLead":"A népszerű videómegosztó sajtóhírek szerint már kedden léphet.","id":"20200808_Beperelne_Trumpekat_a_TikTok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d510a47-e954-4cbd-a862-e5ce5acf9008","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200808_Beperelne_Trumpekat_a_TikTok","timestamp":"2020. augusztus. 08. 21:30","title":"Beperelné Trumpékat a TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9174b918-6e59-4945-b171-80b3c3375a76","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Ferencváros a lehetséges ellenfelek legnehezebbikével, a svéd bajnokságot megnyert Djurgarden csapatával játszik a Bajnokok Ligájának főtáblájára kerülésért. A sorsolásban viszont az kedvezett a magyar bajnoknak, hogy a két csapat a budapesti Groupama Arénában játssza le a mérkőzést augusztus 18-án vagy 19-én.","shortLead":"A Ferencváros a lehetséges ellenfelek legnehezebbikével, a svéd bajnokságot megnyert Djurgarden csapatával játszik...","id":"20200809_A_sved_bajnokkal_jatszik_eloszor_a_Ferencvaros_a_BLfotablara_kerulesert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9174b918-6e59-4945-b171-80b3c3375a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2607ccab-ac3b-4325-a22a-7bf3a4ee0025","keywords":null,"link":"/sport/20200809_A_sved_bajnokkal_jatszik_eloszor_a_Ferencvaros_a_BLfotablara_kerulesert","timestamp":"2020. augusztus. 09. 17:17","title":"A svéd bajnokkal játszik először a Ferencváros a BL-főtáblára kerülésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eafd7646-277c-44fa-9637-54de3eb10765","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Németország több városában is tüntettek a prostituáltak, akik a koronavírus-járvány alatti korlátozások miatt tömegesen vesztették el munkájukat és ezzel jövedelmüket. Az örömlányok között sok a kelet-európai nő, legtöbbjük Romániából érkezett. ","shortLead":"Németország több városában is tüntettek a prostituáltak, akik a koronavírus-járvány alatti korlátozások miatt tömegesen...","id":"20200809_Oromlanyok_tuntetnek_Nemetorszagban_a_koronaviruskorlatozasok_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eafd7646-277c-44fa-9637-54de3eb10765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f80743-9d51-4d6e-9f97-6719d24fb947","keywords":null,"link":"/elet/20200809_Oromlanyok_tuntetnek_Nemetorszagban_a_koronaviruskorlatozasok_ellen","timestamp":"2020. augusztus. 09. 17:27","title":"Örömlányok tüntetnek Németországban a koronavírus-korlátozások ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c3540d5-9e3f-4af3-aa4f-1aa83f35c494","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A Gellérthegy einstandolásával és rozsdaövezeti akcióterületek kijelölésével a kormány két legyet üt egy csapásra: kedvez a barátoknak és bünteti az ellenzéki fővárost, amellyel szemben a Lánchíd-ügyben is tartogat még meglepetéseket.","shortLead":"A Gellérthegy einstandolásával és rozsdaövezeti akcióterületek kijelölésével a kormány két legyet üt egy csapásra...","id":"202032__rozsdazonak__budapest_ellehetetlenitese__falank_roka__nekik_pereg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c3540d5-9e3f-4af3-aa4f-1aa83f35c494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8aec730-7a34-420e-8459-c60c3f31a4c6","keywords":null,"link":"/360/202032__rozsdazonak__budapest_ellehetetlenitese__falank_roka__nekik_pereg","timestamp":"2020. augusztus. 08. 08:15","title":"Budapestnek kuss, a kormány baráti cégekkel intézi a főváros fejlesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fcefec7-b366-4974-bdab-388a49d34580","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 35 éves férfi kirepült a buszból és alászorult, már nem tudták megmenteni.","shortLead":"A 35 éves férfi kirepült a buszból és alászorult, már nem tudták megmenteni.","id":"20200809_A_lengyel_busz_egyik_utasa_halt_meg_a_balesetben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fcefec7-b366-4974-bdab-388a49d34580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ebe4086-957b-4b97-b7a3-b5732ae3f276","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_A_lengyel_busz_egyik_utasa_halt_meg_a_balesetben","timestamp":"2020. augusztus. 09. 19:56","title":"A lengyel busz egyik utasa halt meg a balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb27c109-e80f-4ae1-bb34-9ea927f3823b","c_author":"MTI/Reuters/DPA","category":"vilag","description":"Áradásokat okozott az özönvízszerű esőzés - legalább öten, köztük egy csecsemő is meghaltak Évia szigetén.","shortLead":"Áradásokat okozott az özönvízszerű esőzés - legalább öten, köztük egy csecsemő is meghaltak Évia szigetén.","id":"20200809_Legalabb_oten_meghaltak_az_iteletido_miatt_Gorogorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb27c109-e80f-4ae1-bb34-9ea927f3823b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a504a5a-c9c3-4f24-9ac1-3bceb809b5b7","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Legalabb_oten_meghaltak_az_iteletido_miatt_Gorogorszagban","timestamp":"2020. augusztus. 09. 16:10","title":"Legalább öten meghaltak az ítéletidő miatt Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"308f5cd3-2f7c-45e8-897f-1d6f304e4e82","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Százezreket deportáltak a három balti államból az 1940-es, majd az 1944–1945-ös szovjet megszállás után. Az 1989-es függetlenségi törekvéseknek kulcsszerepük volt a Szovjetunió szétesésében. A Kreml ma újra azt hangoztatja, hogy a baltiak önszántukból csatlakoztak a birodalmukhoz.","shortLead":"Százezreket deportáltak a három balti államból az 1940-es, majd az 1944–1945-ös szovjet megszállás után. Az 1989-es...","id":"202032__oroszorszag_es_abaltikum__atirt_tortenelem__osi_orosz_fold__igazolasi_kenyszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=308f5cd3-2f7c-45e8-897f-1d6f304e4e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c5640e0-77ec-4be6-a9e9-a817d28d6749","keywords":null,"link":"/360/202032__oroszorszag_es_abaltikum__atirt_tortenelem__osi_orosz_fold__igazolasi_kenyszer","timestamp":"2020. augusztus. 09. 16:00","title":"A szovjet éveket idézi Putyin Baltikum-politikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs új koronavírusos haláleset, de találtak 32 új fertőzöttet. ","shortLead":"Nincs új koronavírusos haláleset, de találtak 32 új fertőzöttet. ","id":"20200808_Kozel_harom_tucat_uj_koronavirusos_beteget_talaltak_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5bbb4a4-38ef-40b0-b0c0-3acd8950502e","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Kozel_harom_tucat_uj_koronavirusos_beteget_talaltak_Magyarorszagon","timestamp":"2020. augusztus. 08. 09:30","title":"Közel három tucat új koronavírusos embert találtak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]