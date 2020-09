Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Alekszej Navalnij ügye nem maradhat megoldatlan, a felelősöket bíróság elé kell állítani – üzenték Brüsszelből.","shortLead":"Alekszej Navalnij ügye nem maradhat megoldatlan, a felelősöket bíróság elé kell állítani – üzenték Brüsszelből.","id":"20200902_von_der_leyen_navalnij_mergezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70649148-c01c-412d-9548-0b15bcbd53b6","keywords":null,"link":"/vilag/20200902_von_der_leyen_navalnij_mergezes","timestamp":"2020. szeptember. 02. 21:58","title":"Von der Leyen: Navalnij megmérgezőit felelősségre kell vonni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8cb2a21-e7ea-4450-b97c-e2c7014e64b3","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Miközben az Orbán-kormány évek óta számolatlanul önti a pénzt a hozzá lojális egyházi és karitatív szervezetek számlájára, az állami támogatás megvonásával most megpróbálja megfojtani az olyan felekezeti és alapítványi iskolákat, ahol a fenntartók nem a kormány hívei.","shortLead":"Miközben az Orbán-kormány évek óta számolatlanul önti a pénzt a hozzá lojális egyházi és karitatív szervezetek...","id":"202036__ivanyi_gabor__igazgyongy_alapitvany__iskolapenz__elterito_buzgalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8cb2a21-e7ea-4450-b97c-e2c7014e64b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2988e9c5-d6f0-44a0-bb11-f4d0ad286920","keywords":null,"link":"/360/202036__ivanyi_gabor__igazgyongy_alapitvany__iskolapenz__elterito_buzgalom","timestamp":"2020. szeptember. 03. 14:00","title":"Hátrányos helyzetűekkel foglalkozó iskolákat akar államosítani a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d41983-693d-4984-a1d6-f881e8d1ce80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába az Apple többkörös védelme, egy alkalmazásnak sikerült minden jóváhagyást megszereznie, így Mac számítógépek millióin lehetett volna futtatni mindenféle veszélyjelzés nélkül.","shortLead":"Hiába az Apple többkörös védelme, egy alkalmazásnak sikerült minden jóváhagyást megszereznie, így Mac számítógépek...","id":"20200902_apple_alkalmazas_shlayer_virus_gatekeeper","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78d41983-693d-4984-a1d6-f881e8d1ce80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7156c156-7a11-4bb6-973f-9aa710279d64","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_apple_alkalmazas_shlayer_virus_gatekeeper","timestamp":"2020. szeptember. 02. 12:33","title":"Az Apple minden ellenőrzésén átcsúszott a program, amelyről kiderült, valójában vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A büntetés időtartamát csökkentette a másodfokú bíróság, viszont fogház helyett börtönt ítélt meg a kőbányai futónő támadójának. Az ítélet jogerős. ","shortLead":"A büntetés időtartamát csökkentette a másodfokú bíróság, viszont fogház helyett börtönt ítélt meg a kőbányai futónő...","id":"20200903_kobanyai_futono_tamadas_buntetes_borton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b702dbb-16da-4a10-bb9a-2d8c7390cb97","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_kobanyai_futono_tamadas_buntetes_borton","timestamp":"2020. szeptember. 03. 16:53","title":"Egy évvel kevesebbet kapott, de börtönben kell ülnie a kőbányai futónő támadójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aafd3744-816c-4651-af99-4ab34fa00eb5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jegybank szerint jól működik a rendszer, így lehetőségük van a tervek szerint bővíteni.","shortLead":"A jegybank szerint jól működik a rendszer, így lehetőségük van a tervek szerint bővíteni.","id":"20200901_mnb_azonnali_ceges_atutalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aafd3744-816c-4651-af99-4ab34fa00eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6a3f7a0-414a-4fa7-96ec-ffeed069173e","keywords":null,"link":"/kkv/20200901_mnb_azonnali_ceges_atutalas","timestamp":"2020. szeptember. 01. 18:14","title":"Bővül az azonnali fizetési rendszer, most a vállalkozók örülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5418bec4-9040-4cee-9207-77836d9155e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kijárási korlátozások lazítása után sok ember a természet felé vette az irányt, a zöld területeket így egyre jobban ellepte a szemét. ","shortLead":"A kijárási korlátozások lazítása után sok ember a természet felé vette az irányt, a zöld területeket így egyre jobban...","id":"20200902_Az_Egyesult_Kiralysagban_a_biciklisek_futok_es_turazok_segitseget_kerik_a_szemetgyujtesben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5418bec4-9040-4cee-9207-77836d9155e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e969122a-ed66-4dbf-a222-3a3239bcdaee","keywords":null,"link":"/zhvg/20200902_Az_Egyesult_Kiralysagban_a_biciklisek_futok_es_turazok_segitseget_kerik_a_szemetgyujtesben","timestamp":"2020. szeptember. 02. 12:13","title":"Biciklisek, futók és kutyasétáltatók segítségét kérik a szemétgyűjtéshez az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34bbfa2-e02c-4a2b-8000-d7a0dc11f221","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A TV2-csoport 75 százaléka bő 20 milliárd forintért cserélt gazdát.","shortLead":"A TV2-csoport 75 százaléka bő 20 milliárd forintért cserélt gazdát.","id":"20200902_11_milliard_forint_profitot_fialt_Andy_Vajna_volt_cegenek_a_TV2_eladasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a34bbfa2-e02c-4a2b-8000-d7a0dc11f221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc5602d-827e-415e-a962-a137e1cf9f7a","keywords":null,"link":"/kkv/20200902_11_milliard_forint_profitot_fialt_Andy_Vajna_volt_cegenek_a_TV2_eladasa","timestamp":"2020. szeptember. 02. 10:25","title":"11 milliárd forint profitot hozott Andy Vajna volt cégének a TV2 eladása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886bfd6a-4067-44e5-9c31-d22d58e78b1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három videóval és egy infografikával hívja fel a tudatos médiafogyasztásra a hazai internetezők figyelmét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. A szervezet azt is megmutatja, miről ismerhetők fel a legkönnyebben az álhírek.","shortLead":"Három videóval és egy infografikával hívja fel a tudatos médiafogyasztásra a hazai internetezők figyelmét a Nemzeti...","id":"20200903_nemzeti_media_es_hirkozlesi_hatosag_nmhh_alhir_video_infografika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=886bfd6a-4067-44e5-9c31-d22d58e78b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2551c92f-eb15-4b20-b00a-2359adb7d1f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_nemzeti_media_es_hirkozlesi_hatosag_nmhh_alhir_video_infografika","timestamp":"2020. szeptember. 03. 14:03","title":"Az álhírek ellen indított kampányt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]