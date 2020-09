Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15a0da4a-ce5d-480b-8b52-fb26a2307cd9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Cupra Formentor nem olcsó, de cserébe sokat is ad, főleg teljesítmény fronton. ","shortLead":"A Cupra Formentor nem olcsó, de cserébe sokat is ad, főleg teljesítmény fronton. ","id":"20200907_bearaztak_a_vwkonszern_uj_markajanak_elso_sajat_modelljet_cupra_formentor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15a0da4a-ce5d-480b-8b52-fb26a2307cd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1155a562-dd9f-43d6-b0a9-22abe956bd1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200907_bearaztak_a_vwkonszern_uj_markajanak_elso_sajat_modelljet_cupra_formentor","timestamp":"2020. szeptember. 07. 07:59","title":"Beárazták a VW-konszern új márkájának első saját modelljét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öten fertőződtek meg koronavírussal, két iskola dolgozói is érintettek. A tantestületek minden tagja megfigyelés alá került, így nincs, aki tanítson, vagy felügyeljen a gyerekekre. Keddtől online tanítás indul az intézményekben.","shortLead":"Öten fertőződtek meg koronavírussal, két iskola dolgozói is érintettek. A tantestületek minden tagja megfigyelés alá...","id":"20200907_koronavirus_totkomlos_iskola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be0eec9a-13ec-4941-a4d1-d22189a7e5ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_koronavirus_totkomlos_iskola","timestamp":"2020. szeptember. 07. 07:42","title":"Két iskolát is be kellett zárni Tótkomlóson fertőzés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81954003-afd1-4b05-901c-cdfed5542515","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 91 éves papot kórházban ápolják.","shortLead":"A 91 éves papot kórházban ápolják.","id":"20200907_filaret_koronavirus_ukrajna_pap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81954003-afd1-4b05-901c-cdfed5542515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db21fac5-bce6-469b-9318-d2d3f47a6c84","keywords":null,"link":"/elet/20200907_filaret_koronavirus_ukrajna_pap","timestamp":"2020. szeptember. 07. 11:42","title":"Megfertőződött az ukrán főpap, aki szerint a koronavírus a melegházasságok miatt terjed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a8424e0-db25-4b4f-894f-2c8a7d46505d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ősszel kerülhet az Országgyűlés elé az otthoni munkavégzést segítő jogszabály-módosítás. Rezsitámogatás lesz benne Bodó Sándor államtitkár szerint, a munkahelyi balesetekről viszont még vitáznak a felek.\r

\r

","shortLead":"Ősszel kerülhet az Országgyűlés elé az otthoni munkavégzést segítő jogszabály-módosítás. Rezsitámogatás lesz benne Bodó...","id":"20200907_otthoni_munkavegzes_itm_allamtitkar_bodo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a8424e0-db25-4b4f-894f-2c8a7d46505d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3471f25b-2999-49b7-b798-ada3eb78494a","keywords":null,"link":"/kkv/20200907_otthoni_munkavegzes_itm_allamtitkar_bodo","timestamp":"2020. szeptember. 07. 15:23","title":"A rezsitámogatás már biztosan bekerül a távmunkáról szóló törvénymódosításba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e3b8410-ff73-46f1-81d6-e87a9f213290","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Olyan érzékeny személyes adatokat kell megadniuk és kezelniük, amihez se kellő ismeretük, se megfelelő informatikai hátterük nincs. Egyelőre megbecsülni sem lehet, mennyien dolgoznak ezentúl inkább feketén, zsebre. Vagy hagynak fel végleg a tanítással. ","shortLead":"Olyan érzékeny személyes adatokat kell megadniuk és kezelniük, amihez se kellő ismeretük, se megfelelő informatikai...","id":"20200907_felnottkepzes_adatkezeles_nyelvtanitas_korrepetalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e3b8410-ff73-46f1-81d6-e87a9f213290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e671186c-22e0-4588-8ced-13dc1162f716","keywords":null,"link":"/kkv/20200907_felnottkepzes_adatkezeles_nyelvtanitas_korrepetalas","timestamp":"2020. szeptember. 07. 12:20","title":"Sorra dobják be a törölközőt a magántanárok az új felnőttképzési törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f94442a3-8505-408d-a898-df6f334004b9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrök megerősítették, hogy egy férfi meghalt, ketten súlyosan és még öten megsérültek a vasárnap hajnalban a Birminghamben történt késelés során.","shortLead":"A rendőrök megerősítették, hogy egy férfi meghalt, ketten súlyosan és még öten megsérültek a vasárnap hajnalban...","id":"20200906_Tobb_embert_is_megkeseltek_Birminghamben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f94442a3-8505-408d-a898-df6f334004b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1ab6500-d109-4cef-8321-6057a903754f","keywords":null,"link":"/vilag/20200906_Tobb_embert_is_megkeseltek_Birminghamben","timestamp":"2020. szeptember. 06. 11:00","title":"Egy férfi meghalt a birminghami késelésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de1cac4-70a6-4d34-af36-a4d18bb02082","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Mind kommunikátorszerű csukott állapotában, mind táblagépes jellegű nyitott helyzetében magára vonzza a tekinteteket a dél-koreai gyártó újdonsága, mely a több fronton is tetten érhető spórolás ellenére is igencsak magas áron kelleti magát.","shortLead":"Mind kommunikátorszerű csukott állapotában, mind táblagépes jellegű nyitott helyzetében magára vonzza a tekinteteket...","id":"20200907_samsungz_fold2_teszt_velemeny_hajlekony_kepernyo_osszehajthato_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9de1cac4-70a6-4d34-af36-a4d18bb02082&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb61017-8616-4adc-b31f-f7165f250638","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_samsungz_fold2_teszt_velemeny_hajlekony_kepernyo_osszehajthato_telefon","timestamp":"2020. szeptember. 07. 16:30","title":"Ez a telefon egy tekintetmágnes: teszten a Samsung hajlékony csúcsmobilja, a Z Fold2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b686b154-3f07-4e58-b093-4a358450a006","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pinkamindszent-Strém átkelőt napi két órában lehet használni.","shortLead":"A Pinkamindszent-Strém átkelőt napi két órában lehet használni.","id":"20200907_Ujabb_hataratkelot_nyitnak_meg_az_ingazok_elott_ket_idosavban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b686b154-3f07-4e58-b093-4a358450a006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f25dabad-959b-46cb-9c8b-c8f56d8e9ae0","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_Ujabb_hataratkelot_nyitnak_meg_az_ingazok_elott_ket_idosavban","timestamp":"2020. szeptember. 07. 16:35","title":"Újabb határátkelőt nyitnak meg az ingázók előtt két idősávban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]