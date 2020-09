Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81752874-1ed4-4629-9462-5e661140bb2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan szabadalmi tervet készített az Apple, amely alapján a Macekben is megjelenhet az arcazonosításra való Face ID. Sőt, még ennél is többre lehet képes.","shortLead":"Olyan szabadalmi tervet készített az Apple, amely alapján a Macekben is megjelenhet az arcazonosításra való Face ID...","id":"20200911_apple_szamitogep_mac_faceid_arcazonositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81752874-1ed4-4629-9462-5e661140bb2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"626b2fa1-8b09-404b-b6cd-6b4035e0028e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200911_apple_szamitogep_mac_faceid_arcazonositas","timestamp":"2020. szeptember. 11. 17:08","title":"Az Apple a számítógépekbe is beletenné a Face ID-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3c2f965-01bd-477b-98b1-a0f37e4cb048","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az amatőr fotósok egyik nagy bánatán segíthet a mesterséges intelligencia – jelentette be a Berkeley Egyetem kutatócsapata. ","shortLead":"Az amatőr fotósok egyik nagy bánatán segíthet a mesterséges intelligencia – jelentette be a Berkeley Egyetem...","id":"202037_fotojavito_intelligencia_arnyekboksz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3c2f965-01bd-477b-98b1-a0f37e4cb048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29605f0c-7165-4793-b857-50d6f63a5397","keywords":null,"link":"/360/202037_fotojavito_intelligencia_arnyekboksz","timestamp":"2020. szeptember. 13. 08:30","title":"Látványosan feljavítja a mobillal lőtt fotókat egy új algoritmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b08afd2-1a8b-42f2-9f2a-2f4dc6bbe99b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Indonézia pénteken felszólította Mianmart, hogy dolgozzon ki terveket a külföldre űzött rohingya kisebbség hazatérésének lehetővé tételére. A több ezer rohingyának otthont adó ország az után szólalt meg, hogy két mianmari katona a napokban beszámolt arról, miképpen irtottak ki egész rohingya falvakat parancsnokaik utasítására.","shortLead":"Indonézia pénteken felszólította Mianmart, hogy dolgozzon ki terveket a külföldre űzött rohingya kisebbség...","id":"20200913_mianmar_rohingyak_nepirtas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b08afd2-1a8b-42f2-9f2a-2f4dc6bbe99b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9341f88-3b5f-4f49-ac64-50efb50ccbef","keywords":null,"link":"/vilag/20200913_mianmar_rohingyak_nepirtas","timestamp":"2020. szeptember. 13. 11:00","title":"Újra a figyelem központjában a világ legelnyomottabb nemzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57809ccb-b61c-41e8-8d10-2a645feb43de","c_author":"hvg.hu","category":"_tudomany","description":"Felújítja a koronavírus-vakcina kifejlesztését célzó klinikai tesztelést az Oxfordi Egyetem. A klinikai ellenőrzést egy héttel ezelőtt függesztették fel, miután az egyik beoltott személy megbetegedetett.","shortLead":"Felújítja a koronavírus-vakcina kifejlesztését célzó klinikai tesztelést az Oxfordi Egyetem. A klinikai ellenőrzést...","id":"20200912_Felujitja_a_koronavirusvakcina_teszteleset_az_Oxfordi_Egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57809ccb-b61c-41e8-8d10-2a645feb43de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a73994b-e53d-4f70-ba52-15751e609ebe","keywords":null,"link":"/_tudomany/20200912_Felujitja_a_koronavirusvakcina_teszteleset_az_Oxfordi_Egyetem","timestamp":"2020. szeptember. 12. 16:10","title":"Felújítja a koronavírus-vakcina tesztelését az Oxfordi Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69fe0b50-7290-4d01-90ea-294bead26948","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200913_Grecso_Krisztian_is_ort_allt_az_SZFEnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69fe0b50-7290-4d01-90ea-294bead26948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0545e132-6209-479b-aa56-78f56313ee85","keywords":null,"link":"/kultura/20200913_Grecso_Krisztian_is_ort_allt_az_SZFEnel","timestamp":"2020. szeptember. 13. 12:41","title":"Grecsó Krisztián is őrt állt az SZFE-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"996a98af-4823-4041-b0f6-f00833a449c3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Finoman szólva is sportszerűtlen körülmények között nyert a Ferencváros a Paks ellen, de Lovrencsics Gergő szerint így sem magyarázhatnak neki a paksiak.","shortLead":"Finoman szólva is sportszerűtlen körülmények között nyert a Ferencváros a Paks ellen, de Lovrencsics Gergő szerint...","id":"20200912_lovrencsics_gergo_ne_magyarazzal_paks_fradi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=996a98af-4823-4041-b0f6-f00833a449c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9ca5a64-203b-4269-a677-c88c578cc3bd","keywords":null,"link":"/sport/20200912_lovrencsics_gergo_ne_magyarazzal_paks_fradi","timestamp":"2020. szeptember. 12. 08:34","title":"Mutogatott és üzent a vendégszurkolóknak a Fradi válogatott focistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e70d0d0f-8cd9-4bde-b477-bba1fab2b46c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több évtizedes kor ellenére ezúttal egy szó szerint bejáratósan új veteránhoz van szerencsénk. ","shortLead":"A több évtizedes kor ellenére ezúttal egy szó szerint bejáratósan új veteránhoz van szerencsénk. ","id":"20200913_nem_eliras_38_kilometerrel_arulnak_egy_regi_vw_bogarat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e70d0d0f-8cd9-4bde-b477-bba1fab2b46c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be1f370-7d08-4103-bb2d-389409ca890c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200913_nem_eliras_38_kilometerrel_arulnak_egy_regi_vw_bogarat","timestamp":"2020. szeptember. 13. 06:41","title":"Nem elírás: 38 kilométerrel árulnak egy régi VW Bogarat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf451dd-98a0-49e4-afe5-4eac8c83e959","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gloviczki Zoltán szeptember 1-jétől már az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora. ","shortLead":"Gloviczki Zoltán szeptember 1-jétől már az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora. ","id":"20200911_tavozott_gloviczki_az_oktatasi_hivatal_vezetoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cf451dd-98a0-49e4-afe5-4eac8c83e959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33e0437f-5984-476e-a541-296049319238","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_tavozott_gloviczki_az_oktatasi_hivatal_vezetoje","timestamp":"2020. szeptember. 11. 18:15","title":"Távozott posztjáról az Oktatási Hivatal vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]