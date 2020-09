Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"832b60b3-5ab9-4900-8082-92cf2153d5d5","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Demokratikussá tenné az otthoni munkavégzés szabályait a kormány, csakhogy teljes egyenrangúság nem lehet a felek között.","shortLead":"Demokratikussá tenné az otthoni munkavégzés szabályait a kormány, csakhogy teljes egyenrangúság nem lehet a felek...","id":"202037__home_office__fuggosegi_viszonyok__palacsinta_es_laptop__edes_otthon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=832b60b3-5ab9-4900-8082-92cf2153d5d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af2d56c-1bfc-4330-b96b-1cd918f3f8ac","keywords":null,"link":"/360/202037__home_office__fuggosegi_viszonyok__palacsinta_es_laptop__edes_otthon","timestamp":"2020. szeptember. 15. 07:00","title":"Palacsintasütés laptoppal a kézben: a jövőben csak kérni kell a home office-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d5c98b6-b07f-44b3-9e5d-a9a40fcd29d6","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Ami következetlenségnek tűnt az iskolai koronavírusos esetek kezelésében, valójában inkább csak a hivatalok lassúsága.","shortLead":"Ami következetlenségnek tűnt az iskolai koronavírusos esetek kezelésében, valójában inkább csak a hivatalok lassúsága.","id":"20200915_koronavirus_az_iskolakban_fertozes_oktatatas_emmi_tankerulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d5c98b6-b07f-44b3-9e5d-a9a40fcd29d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8615f25-193a-46f3-acca-e1b4c4c57c35","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_koronavirus_az_iskolakban_fertozes_oktatatas_emmi_tankerulet","timestamp":"2020. szeptember. 15. 18:01","title":"Iskolai koronavírus-fertőzések: működnek a hivatalok, de nem sietik el a döntést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c0401c-641a-4b70-961f-5088b3ecb87f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ezt az antitestkomponenst, amelynek mérete egytizede egy teljes méretű antitestnek, felhasználták az Ab8 nevű gyógyszer létrehozásához, amely beválhat a SARS-COV-2 fertőzés okozta betegség kezelésében, illetve annak megelőzésében.","shortLead":"Ezt az antitestkomponenst, amelynek mérete egytizede egy teljes méretű antitestnek, felhasználták az Ab8 nevű gyógyszer...","id":"20200915_koronavirus_gyogyszer_ab8_antitestkomponens","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68c0401c-641a-4b70-961f-5088b3ecb87f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a75a05d-8aaa-4943-8781-2fb34e8b633f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_koronavirus_gyogyszer_ab8_antitestkomponens","timestamp":"2020. szeptember. 15. 14:03","title":"Találtak egy apró molekulát, amely teljesen semlegesíti a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddc071c7-51a3-4fca-a21a-f1ec2f7e9c1d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A közgyűlés döntése alapján osztalékot ezúttal sem fizet tulajdonosainak a társaság.","shortLead":"A közgyűlés döntése alapján osztalékot ezúttal sem fizet tulajdonosainak a társaság.","id":"20200915_patai_mihaly_bet_ertektozsde_elnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddc071c7-51a3-4fca-a21a-f1ec2f7e9c1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c581773-47cf-4615-8425-0650b8a97f8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200915_patai_mihaly_bet_ertektozsde_elnok","timestamp":"2020. szeptember. 15. 21:57","title":"Patai Mihály maradt a BÉT elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5549443d-12aa-4e78-bd50-9c080c7a4d63","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai filmsztárokat is sikerült bevonni a Facebook és az Instagram ellen indított #StopHateforProfit nevű kampányba, amely az oldalon terjedő gyűlöletbeszéd és félretájékoztatás leküzdése miatt indult.","shortLead":"Amerikai filmsztárokat is sikerült bevonni a Facebook és az Instagram ellen indított #StopHateforProfit nevű kampányba...","id":"20200916_facebook_fiok_leonardo_dicaprio_ashton_kutcher_katy_perry_hiressegek_stophateforprofit_kampany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5549443d-12aa-4e78-bd50-9c080c7a4d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87269121-a60f-480c-9c35-f0c78c919b25","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_facebook_fiok_leonardo_dicaprio_ashton_kutcher_katy_perry_hiressegek_stophateforprofit_kampany","timestamp":"2020. szeptember. 16. 11:41","title":"Leonardo DiCaprio, Ashton Kutcher, Katy Perry és sok más híresség befagyasztotta a Facebook-fiókját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Durván nőtt nyár óta a műtétre előjegyzett betegek száma több operációtípusnál is a NEAK adatai alapján. Igaz, olyanok is vannak, amelyekre kevesebben várnak.","shortLead":"Durván nőtt nyár óta a műtétre előjegyzett betegek száma több operációtípusnál is a NEAK adatai alapján. Igaz, olyanok...","id":"20200914_nottek_a_korhazi_varolistak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57122aff-d206-4816-aeca-178188e6c550","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_nottek_a_korhazi_varolistak","timestamp":"2020. szeptember. 14. 17:45","title":"Van olyan műtét, amelyre nagyon megnőttek a várólisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sztankóczy András szerint Balogh Ákos Gergely „már nem tekinthető politikaközeli személynek”. ","shortLead":"Sztankóczy András szerint Balogh Ákos Gergely „már nem tekinthető politikaközeli személynek”. ","id":"20200914_index_sztankoczy_balogh_karpati_telex","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df4b0992-7a9d-4c56-b18a-5e0071d48943","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_index_sztankoczy_balogh_karpati_telex","timestamp":"2020. szeptember. 14. 21:19","title":"„Ákos a Fidesz környékéről érkezett” – az Index új vezetője a főszerkesztő-helyettesről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A MÁV a vonatokon a Készenléti Rendőrséggel, a polgárőrséggel és a vagyonőrökkel együttműködve ellenőrzi a maszkviselés betartását.","shortLead":"A MÁV a vonatokon a Készenléti Rendőrséggel, a polgárőrséggel és a vagyonőrökkel együttműködve ellenőrzi a maszkviselés...","id":"20200915_maszk_volanbusz_mav_vonat_leszallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad02e129-7e62-49ae-9b60-9ba809b70cdc","keywords":null,"link":"/kkv/20200915_maszk_volanbusz_mav_vonat_leszallitas","timestamp":"2020. szeptember. 15. 06:38","title":"Mától leszállítják a maszk nélkül utazókat a vonatokról és a volánbuszokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]