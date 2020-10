Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"174e0ed3-4568-4d48-b5ff-a6fdbde1a085","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Arról már sokat hallhattunk, hogy egy okosóra megmentette valakinek az életét. Egy szinte hihetetlen eset viszont arra utal, hogy akár egy laptop is életmentő lehet.","shortLead":"Arról már sokat hallhattunk, hogy egy okosóra megmentette valakinek az életét. Egy szinte hihetetlen eset viszont arra...","id":"20201014_lovoldozes_laptop_surface_book","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=174e0ed3-4568-4d48-b5ff-a6fdbde1a085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f43072-708b-4e49-a152-9265931f8e18","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_lovoldozes_laptop_surface_book","timestamp":"2020. október. 14. 11:03","title":"Reméljük, igaz, viccnek rossz lenne: fellőtt a szomszéd, a laptop állította meg a golyót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1c170c2-8250-452c-8453-dc0cf3b7cc73","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak Szaúd-Arábia nem kapott elegendő szavazatot.\r

","shortLead":"Csak Szaúd-Arábia nem kapott elegendő szavazatot.\r

","id":"20201013_Kina_Oroszorszag_ENSZ_Emberi_Jogi_Tanacs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1c170c2-8250-452c-8453-dc0cf3b7cc73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d17ec7-d743-4e13-bcb3-883c8a945586","keywords":null,"link":"/vilag/20201013_Kina_Oroszorszag_ENSZ_Emberi_Jogi_Tanacs","timestamp":"2020. október. 13. 21:49","title":"Oroszországot és Kínát is beválasztották az ENSZ Emberi Jogi Tanácsába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vadai Ágnes érdeklődött Polt Péternél, hogy nyomoznak-e a botrányos bicikliút ügyében. A rendőrség természetkárosítás miatt vizsgálja az ügyet és egy új feljelentés is született.","shortLead":"Vadai Ágnes érdeklődött Polt Péternél, hogy nyomoznak-e a botrányos bicikliút ügyében. A rendőrség természetkárosítás...","id":"20201013_tat_kerekparut_nyomozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7c6859e-0527-42bd-822f-646c6c4f5a6e","keywords":null,"link":"/kkv/20201013_tat_kerekparut_nyomozas","timestamp":"2020. október. 13. 12:50","title":"Nyomoz a rendőrség a 166 milliós táti kerékpárút miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Robert Koch közegészségügyi intézet (RKI) szerint az első koronavírus-vakcinák beadása után sem szabad véget érnie a járványügyi védekezésnek.","shortLead":"A Robert Koch közegészségügyi intézet (RKI) szerint az első koronavírus-vakcinák beadása után sem szabad véget érnie...","id":"20201014_arcmaszk_oltas_vakcina_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd22687-7cac-4f8d-a197-0bc36b1b64d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_arcmaszk_oltas_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. október. 14. 09:38","title":"Ha jön a vírusellenes oltás, attól még a maszkviselés nem áll le Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d2031c-d3b8-4dbd-a08f-12fc4a5debb4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsihoz még a gyártása közben keletkezett hulladékot is felhasználták. ","shortLead":"A kocsihoz még a gyártása közben keletkezett hulladékot is felhasználták. ","id":"20201013_Ilyen_egy_teljesen_hulladekbol_keszult_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16d2031c-d3b8-4dbd-a08f-12fc4a5debb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08e71cd0-69c0-4f5f-aa61-35b26b579438","keywords":null,"link":"/cegauto/20201013_Ilyen_egy_teljesen_hulladekbol_keszult_auto","timestamp":"2020. október. 13. 12:45","title":"Ilyen egy teljes mértékben hulladékból készült autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9064e519-dae8-4ecc-8cc0-03da95aac121","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A japán férfi hét hónapot várt a járvány miatt, hogy bejusson az inka romvárosba – most sikerült.","shortLead":"A japán férfi hét hónapot várt a járvány miatt, hogy bejusson az inka romvárosba – most sikerült.","id":"20201013_turista_machu_picchu_romok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9064e519-dae8-4ecc-8cc0-03da95aac121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508d3842-9aed-407d-b54b-a8c233e339a8","keywords":null,"link":"/elet/20201013_turista_machu_picchu_romok","timestamp":"2020. október. 13. 10:05","title":"A Covid-éra egyik őrült története: egyetlen turistának nyitották meg a Machu Picchu romjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"701676db-a840-40aa-a752-68e928bc2931","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kiterjedt akció keretében leállította a Trickbot mögötti szervereket a Microsoft. Az infrastruktúra révén veszélyes zsarolóvírusokat terjesztettek hackerek, több mint egymillió számítógép bevonásával.","shortLead":"Egy kiterjedt akció keretében leállította a Trickbot mögötti szervereket a Microsoft. Az infrastruktúra révén veszélyes...","id":"20201013_microsoft_trickbot_hackerek_kibertamadas_kiberbiztonsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=701676db-a840-40aa-a752-68e928bc2931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dfa0f62-6388-4c88-b2bc-bd9f60954b3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_microsoft_trickbot_hackerek_kibertamadas_kiberbiztonsag","timestamp":"2020. október. 13. 11:33","title":"Lekapcsolta a Microsoft az egyik legnagyobb hackerhálózatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3030461c-162a-40c7-985b-c44f5270682b","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Egy tíz kilométeres szakaszon épülhetett meg a mélységi határzár, de a helyzethez igazítva bővíthetik. Nem verték nagy dobra, de már a bejelentéskor sem részletezték az újabb védekezési technikát.","shortLead":"Egy tíz kilométeres szakaszon épülhetett meg a mélységi határzár, de a helyzethez igazítva bővíthetik. Nem verték nagy...","id":"20201013_Titokban_megepult_a_foldalatti_hatarzar_egy_szakasza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3030461c-162a-40c7-985b-c44f5270682b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87df04f3-4fea-4abc-9db5-040446cdd33e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201013_Titokban_megepult_a_foldalatti_hatarzar_egy_szakasza","timestamp":"2020. október. 13. 10:30","title":"Titokban megépült a föld alatti határzár egy szakasza a szerb határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]