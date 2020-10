Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0c71b26-2d63-4e7e-8edc-63a5d7206c12","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyházfő szerint a homoszexuálisoknak is joguk van a családhoz.","shortLead":"Az egyházfő szerint a homoszexuálisoknak is joguk van a családhoz.","id":"20201021_Ferenc_papa_bejegyzett_elettarsi_kapcsolat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0c71b26-2d63-4e7e-8edc-63a5d7206c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd72f135-01bc-496e-9a83-d22d8825e771","keywords":null,"link":"/elet/20201021_Ferenc_papa_bejegyzett_elettarsi_kapcsolat","timestamp":"2020. október. 21. 18:54","title":"Ferenc pápa törvénnyel is védené a melegek bejegyzett élettársi kapcsolatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"210e070a-c3a3-4682-9fc2-a453e2f488b0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Moody's már a múlt héten leminősítette Nagy-Britannia államadós-besorolását.","shortLead":"A Moody's már a múlt héten leminősítette Nagy-Britannia államadós-besorolását.","id":"20201022_Brit_gazdasag_kilepes_EU_brexit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=210e070a-c3a3-4682-9fc2-a453e2f488b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60199296-9989-4c8b-98fa-458c0b608227","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201022_Brit_gazdasag_kilepes_EU_brexit","timestamp":"2020. október. 22. 20:27","title":"Máris komoly károkat okozott a brit gazdaságnak a kilépés az EU-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b04c993-1a2d-4db4-8fc9-8ac37bb4a864","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új hajtásláncok az Insignia Grand Sport limuzinban és az Insignia Sports Tourer kombiban egyaránt elérhetők.","shortLead":"Az új hajtásláncok az Insignia Grand Sport limuzinban és az Insignia Sports Tourer kombiban egyaránt elérhetők.","id":"20201022_uj_benzinmotorral_es_osszkerekes_dizel_valtozatban_tamad_az_opel_insignia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b04c993-1a2d-4db4-8fc9-8ac37bb4a864&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"236f0e54-e796-40ad-b6ad-6f6851f1ad93","keywords":null,"link":"/cegauto/20201022_uj_benzinmotorral_es_osszkerekes_dizel_valtozatban_tamad_az_opel_insignia","timestamp":"2020. október. 22. 11:07","title":"Új benzinmotorral és összkerekes dízelként érkezik az Opel Insignia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1cda1f-bd38-47ad-901f-02b362cbdd35","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fenik a fogukat a demokraták, kutya világ jön, ha Biden nyer.","shortLead":"Fenik a fogukat a demokraták, kutya világ jön, ha Biden nyer.","id":"20201022_Orban_is_felkerult_Trump_bunlajstromara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb1cda1f-bd38-47ad-901f-02b362cbdd35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cae67ae-1cb3-4306-a081-a5431eda8c26","keywords":null,"link":"/vilag/20201022_Orban_is_felkerult_Trump_bunlajstromara","timestamp":"2020. október. 22. 13:06","title":"Orbán is felkerült Trump bűnlajstromára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f70c61c5-8a0b-4635-b0a0-fac5b1fa0017","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A vendégmunkások karanténja veszélyezteti a hagyományt.","shortLead":"A vendégmunkások karanténja veszélyezteti a hagyományt.","id":"20201022_Magyar_hosok_nelkul_nem_lesz_karacsonyi_pulyka_a_brit_asztalokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f70c61c5-8a0b-4635-b0a0-fac5b1fa0017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838830d2-9507-44e5-b40a-7f20da2c2339","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201022_Magyar_hosok_nelkul_nem_lesz_karacsonyi_pulyka_a_brit_asztalokon","timestamp":"2020. október. 22. 07:44","title":"Magyar hősök nélkül nem lesz karácsonyi pulyka a brit asztalokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93a7bf95-6a6f-428b-9d96-9b5d736ee88b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Szövetségi Nyomozó Iroda ugyanarra az eredményre jutott, mint korábban az amerikai hírszerzés.","shortLead":"A Szövetségi Nyomozó Iroda ugyanarra az eredményre jutott, mint korábban az amerikai hírszerzés.","id":"20201021_FBI_orosz_dezinformacios_kampany_Biden_fia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93a7bf95-6a6f-428b-9d96-9b5d736ee88b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b5a2d38-013e-46ad-a032-31e1546bf5c9","keywords":null,"link":"/vilag/20201021_FBI_orosz_dezinformacios_kampany_Biden_fia","timestamp":"2020. október. 21. 21:55","title":"FBI: nem orosz dezinformációs kampány részei a Biden fiáról nyilvánosságra került információk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az átalakítás részleteiről egyelőre keveset lehet tudni.","shortLead":"Az átalakítás részleteiről egyelőre keveset lehet tudni.","id":"20201022_kormany_egeszsegugy_atalakitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20af3d4-9d7f-4f6b-bba0-30810105d135","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201022_kormany_egeszsegugy_atalakitas","timestamp":"2020. október. 22. 10:08","title":"Két év alatt alatt alakíthatja át a kormány a háziorvosi ellátást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa56f5b1-4fff-47bc-92a6-22a374105834","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elemzők számításait is felülmúlta a cég legutóbbi negyedéves eredménye.","shortLead":"Az elemzők számításait is felülmúlta a cég legutóbbi negyedéves eredménye.","id":"20201022_Sosem_ment_meg_olyan_jol_a_Teslanak_mint_most","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa56f5b1-4fff-47bc-92a6-22a374105834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc61bc88-5db3-460f-9dcc-546a7006b681","keywords":null,"link":"/kkv/20201022_Sosem_ment_meg_olyan_jol_a_Teslanak_mint_most","timestamp":"2020. október. 22. 14:01","title":"Sosem ment még olyan jól a Teslának, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]