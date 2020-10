Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae755f3d-db78-40b1-87d3-f6df3747dc35","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Aki egészségügyi pályára lépett, nem egy félkatonai rendszerbe készült, amibe belefér a vezényelhetőség – állítja az orvosszakszervezet alelnöke. Tóth Judit szerint komoly gond, hogy egyeztetés nélkül fogadtak el egy olyan szabályozást, ami több százezer egészségügyi dolgozó és több millió ember életét érinti. Ha nem változtat a kormány az álláspontján, akkor komoly ellátási problémák lehetnek, akár kórházak zárhatnak be – mondta el M. Kiss Csabának. ","shortLead":"Aki egészségügyi pályára lépett, nem egy félkatonai rendszerbe készült, amibe belefér a vezényelhetőség – állítja...","id":"20201026_Toth_Judit_a_HVG_Teraszon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae755f3d-db78-40b1-87d3-f6df3747dc35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a97411c9-27fb-47aa-ac31-81ebae71cca6","keywords":null,"link":"/360/20201026_Toth_Judit_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. október. 26. 11:00","title":"\"Aljasnak érzem, hogy egy ilyen törvényt áttoltak\" – Tóth Judit, az orvosszakszervezet alelnöke a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53338815-fcd1-4d23-b989-d665903d2643","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szövetségi kormányzatnak nem áll szándékában ellenőrzés alatt tartani a koronavírus-járványt – ismerte el egy vasárnapi beszélgetésben Mark Meadows, fehér házi kabinetfőnök. Közben Mike Pence alelnök bejelentette, annak ellenére is folytatja a kampányolást, hogy egyik közeli munkatársa elkapta a koronavírus-fertőzést. ","shortLead":"A szövetségi kormányzatnak nem áll szándékában ellenőrzés alatt tartani a koronavírus-járványt – ismerte el...","id":"20201025_Trump_kabinetfonoke_beismerte_nem_is_akarjak_ellenorzes_alatt_tartani_a_koronavirusjarvanyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53338815-fcd1-4d23-b989-d665903d2643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1167006a-772a-4d60-92c6-d7b517806aae","keywords":null,"link":"/vilag/20201025_Trump_kabinetfonoke_beismerte_nem_is_akarjak_ellenorzes_alatt_tartani_a_koronavirusjarvanyt","timestamp":"2020. október. 25. 20:10","title":"Trump kabinetfőnöke beismerte, nem is akarják ellenőrzés alatt tartani a koronavírus-járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9c8907-65d2-405f-8dbf-55d39ad1ab38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pintér Sándor belügyminiszter idén még nem használta a járművet, 2019-ben is csak két alkalommal.","shortLead":"Pintér Sándor belügyminiszter idén még nem használta a járművet, 2019-ben is csak két alkalommal.","id":"20201026_szijjarto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab9c8907-65d2-405f-8dbf-55d39ad1ab38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"272f8738-530e-44d6-89ee-b67b8d1a673f","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_szijjarto","timestamp":"2020. október. 26. 07:54","title":"Nem árulja el a rendőrség Szijjártó helikopterezésének költségeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695d5d95-500c-440f-acd9-c6eb0b23f5b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"112 évet élt a hét végén elhunyt legidősebb brit állampolgár, Joan Hocquard. Az 1908-ban született hölgy március 29-ei születésnapját még együtt ünnepelte a világ legidősebb férfijével, Bob Weightonnal. ","shortLead":"112 évet élt a hét végén elhunyt legidősebb brit állampolgár, Joan Hocquard. Az 1908-ban született hölgy március 29-ei...","id":"20201025_Meghalt_a_legidosebb_brit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=695d5d95-500c-440f-acd9-c6eb0b23f5b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cea5bf8-a404-4ce2-ac38-d2b118e5316f","keywords":null,"link":"/elet/20201025_Meghalt_a_legidosebb_brit","timestamp":"2020. október. 25. 17:29","title":"Meghalt a legidősebb brit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d1eb636-bda9-4113-8485-b73a6e60a303","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Több lengyelországi városban, köztük Varsóban vasárnap is folytatódtak tiltakozások a beteg magzatok művi vetélését tiltó alkotmánybírósági döntés ellen. Egyes városokban több ezer tüntető gyűlt össze.