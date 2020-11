Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50fc90d7-52b1-4f7e-b9ec-4aeb42821cb4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A filmrendező a betegágyról jelentkezett be Facebookon.","shortLead":"A filmrendező a betegágyról jelentkezett be Facebookon.","id":"20201110_Korhazba_kerult_a_koronavirusos_Fabricius_Gabor_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50fc90d7-52b1-4f7e-b9ec-4aeb42821cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80abf974-5afb-4730-80ed-3ddabef10adf","keywords":null,"link":"/elet/20201110_Korhazba_kerult_a_koronavirusos_Fabricius_Gabor_is","timestamp":"2020. november. 10. 12:27","title":"Fabricius Gábor a kórházból posztolt, majd letiltotta a bejegyzését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b41b8286-1104-4b61-8779-0952e14b523d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Eve Online már többször bizonyította, hogy tudományos projektek lebonyolítására is alkalmas. Az online játszható népszerű sci-fi játékot most a koronavírus elleni küzdelemhez használják.","shortLead":"Az Eve Online már többször bizonyította, hogy tudományos projektek lebonyolítására is alkalmas. Az online játszható...","id":"20201112_eve_online_videojatek_covid_koronavirus_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b41b8286-1104-4b61-8779-0952e14b523d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5459f6f-9c77-4cdd-9ed7-58c00785c77c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201112_eve_online_videojatek_covid_koronavirus_kutatas","timestamp":"2020. november. 12. 11:03","title":"Tízezrével kapcsolják be az Eve Online játékot, hogy segítsenek a koronavírus elleni küzdelemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2477ba6-59cd-4307-a809-9987d1260a62","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két súlyos karambol történt és két gyalogosot ütöttek el kedd este és szerda reggel között. Az egyik helyszínről a gázoló segítségnyújtás nélkül elhajtott.","shortLead":"Két súlyos karambol történt és két gyalogosot ütöttek el kedd este és szerda reggel között. Az egyik helyszínről...","id":"20201111_halalos_baleset_karambol_gyalogosgazolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2477ba6-59cd-4307-a809-9987d1260a62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff310fc1-41f6-483a-ada9-42873d231de3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201111_halalos_baleset_karambol_gyalogosgazolas","timestamp":"2020. november. 11. 09:59","title":"Négy halálos baleset történt néhány óra alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b338b9-9a79-425f-8093-477722da8a2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az üzenetbéli felszólítás ellenére nem érdemes lekattintani azt a linket, amely olvasói jelzések alapján szerdán kezdett el gyorsan terjedni a hazai Messenger-felhasználók körében.","shortLead":"Az üzenetbéli felszólítás ellenére nem érdemes lekattintani azt a linket, amely olvasói jelzések alapján szerdán...","id":"20201111_nezd_mit_talaltam_facebook_messenger_virus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34b338b9-9a79-425f-8093-477722da8a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4881e1be-f03c-4682-872e-999410ee2357","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_nezd_mit_talaltam_facebook_messenger_virus","timestamp":"2020. november. 11. 20:20","title":"\"Nézd, mit találtam\" – vigyázzon, veszélyes vírus kezdett terjedni a Facebook Messengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"193bd84d-6c35-4ed8-9181-b9acf30fe251","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy frissen kiszivárgott információ szerint az idei karácsonyfa alá már nem fog bekerülni a Cyberpunk 2077, amely premierjének dátumát már többször módosította a fejlesztő cég.","shortLead":"Egy frissen kiszivárgott információ szerint az idei karácsonyfa alá már nem fog bekerülni a Cyberpunk 2077, amely...","id":"20201110_cyberpunk_2077_jatek_bemutat_cd_projekt_red","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=193bd84d-6c35-4ed8-9181-b9acf30fe251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fcfd24d-8e0d-4427-8145-f8292629263c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_cyberpunk_2077_jatek_bemutat_cd_projekt_red","timestamp":"2020. november. 10. 18:03","title":"Tovább csúszhat az egyik legjobban várt játék premierje ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e062329-5bc8-4934-9c4f-29651b6bc916","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple kedd esti bemutatójának végén újra feltűnt a képernyőn PC Guy, hogy már jó előre fricskát adjon a vállalat új gépeit froclizóknak.","shortLead":"Az Apple kedd esti bemutatójának végén újra feltűnt a képernyőn PC Guy, hogy már jó előre fricskát adjon a vállalat új...","id":"20201111_apple_silicon_processzor_m1_trollkodas_pc_guy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e062329-5bc8-4934-9c4f-29651b6bc916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e9bf43b-cd8a-4f54-a625-e6017bcd9763","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_apple_silicon_processzor_m1_trollkodas_pc_guy","timestamp":"2020. november. 11. 09:33","title":"Elővették a régi poént, megtrollkodta az Apple a PC-seket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411569b9-94da-4cbf-994e-09c3fb11d68f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A részleges kijárási korlátozások egyelőre szombatig maradnak érvényben Szlovákiában.","shortLead":"A részleges kijárási korlátozások egyelőre szombatig maradnak érvényben Szlovákiában.","id":"20201111_szlovakia_veszhelyzet_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=411569b9-94da-4cbf-994e-09c3fb11d68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d61d169-68f1-4e83-84d0-77fb2e3899a5","keywords":null,"link":"/vilag/20201111_szlovakia_veszhelyzet_koronavirus","timestamp":"2020. november. 11. 17:09","title":"Szlovákiában meghosszabbították 45 nappal a vészhelyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7705fc-e6ae-447e-be6f-1e4da41f363c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Főleg az élelmiszerboltoknak kell a szokásosnál hamarabb bezárni.","shortLead":"Főleg az élelmiszerboltoknak kell a szokásosnál hamarabb bezárni.","id":"20201110_A_boltok_negyedet_erinti_a_19_oras_boltzar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d7705fc-e6ae-447e-be6f-1e4da41f363c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a48a640-a64b-428d-9892-793110640393","keywords":null,"link":"/kkv/20201110_A_boltok_negyedet_erinti_a_19_oras_boltzar","timestamp":"2020. november. 10. 13:09","title":"A boltok negyedét érinti a 19 órás boltzár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]