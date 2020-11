Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A járatsűrítésre vonatkozó dokumentációt hiányolja a kormányhivatal.","shortLead":"A járatsűrítésre vonatkozó dokumentációt hiányolja a kormányhivatal.","id":"20201120_kormanyhivatal_budapest_jaratsurites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33fafcea-5950-428e-ae31-07b64e10ecd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201120_kormanyhivatal_budapest_jaratsurites","timestamp":"2020. november. 20. 17:42","title":"Kormányhivatal: Budapest nem hajtotta végre a járatsűrítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89bd9e2a-bac8-41ae-a86d-3ebbe1ac9d95","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Miért drámába való Kádár János alakja, miért könnyebb a mai diktátoroknak, hogyan lehet egy szent cél érdekében gyilkolni, miért gyengék a mai „felvilágosulatlan monarchiák”? – erről beszél új drámakötete apropóján az író.","shortLead":"Miért drámába való Kádár János alakja, miért könnyebb a mai diktátoroknak, hogyan lehet egy szent cél érdekében...","id":"202047__spiro_gyorgy__ket_uj_kadardramajarol_parthusegrol__modern_carok_kora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89bd9e2a-bac8-41ae-a86d-3ebbe1ac9d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab491f0-0bf3-400f-8fab-61abda5dfd35","keywords":null,"link":"/360/202047__spiro_gyorgy__ket_uj_kadardramajarol_parthusegrol__modern_carok_kora","timestamp":"2020. november. 19. 19:00","title":"Spiró György: A társadalom ilyen szabadságfosztást sokáig nem viselhet el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5edca6d5-1824-455b-a799-dd91ca1b9f5f","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Magánbefektetők pénzével, bevándorló családokban született tudósok érték el a német gyógyszerkutatás nagy sikerét a koronavírus elleni harcban.","shortLead":"Magánbefektetők pénzével, bevándorló családokban született tudósok érték el a német gyógyszerkutatás nagy sikerét...","id":"202047__biontech__covidvakcina__gyorsitott_eljaras__feltettek_akoronat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5edca6d5-1824-455b-a799-dd91ca1b9f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d7a3b6-66be-40ea-a2bc-967a72975d99","keywords":null,"link":"/360/202047__biontech__covidvakcina__gyorsitott_eljaras__feltettek_akoronat","timestamp":"2020. november. 19. 17:00","title":"Több szempontból is sajátosan német történet az ígéretes vakcinaáttörés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c542d4-ceea-457d-b79a-0fb037d6de36","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szombaton a fagyzugos részeken akár -9 fok is lehet.","shortLead":"Szombaton a fagyzugos részeken akár -9 fok is lehet.","id":"20201119_hideg_havazas_elorejelzes_hetvege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37c542d4-ceea-457d-b79a-0fb037d6de36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea7017e2-5039-4c12-a3ad-efd6b1088ae8","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_hideg_havazas_elorejelzes_hetvege","timestamp":"2020. november. 19. 19:18","title":"Jönnek a mínuszok a hétvégén, havazásra is számítani lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db13571b-4e80-4219-aa31-e56c00ec9ed4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt gondolta a férfiról, hogy meleg, búzavirágnak nevezte. Az erről készült hangfelvétel kiszivárgott a sajtóba.","shortLead":"Azt gondolta a férfiról, hogy meleg, búzavirágnak nevezte. Az erről készült hangfelvétel kiszivárgott a sajtóba.","id":"20201119_budakalasz_jegyzo_lemondas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db13571b-4e80-4219-aa31-e56c00ec9ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8242530c-2a41-4758-a074-67546065c5b3","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_budakalasz_jegyzo_lemondas","timestamp":"2020. november. 19. 18:13","title":"Felajánlotta lemondását a budakalászi jegyző, aki búzavirágnak nevezett egy melegnek hitt pályázót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2218658f-7ba2-4e6e-a021-9a00126a310c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megbízható iparági források szerint a Samsung 2021 harmadik negyedévében mutathatja be az új összehajtható csúcsmobilját, a Galaxy Z Fold3-at, aminél már alaposan elrejtik a szelfikamerát.","shortLead":"Megbízható iparági források szerint a Samsung 2021 harmadik negyedévében mutathatja be az új összehajtható...","id":"20201120_samsung_galaxy_z_fold3_kijelzo_ala_rejtett_szelfikamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2218658f-7ba2-4e6e-a021-9a00126a310c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a00d472-b049-4ff8-be5e-33168da2dd8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201120_samsung_galaxy_z_fold3_kijelzo_ala_rejtett_szelfikamera","timestamp":"2020. november. 20. 09:03","title":"Kijelző alá kerül a kamera a Samsung Galaxy Z Fold3-ban, így működik a technológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4d5ec24-f11c-435e-abde-9a95732ad58e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Szeptember 15 óta nem találják azt a törzset, aminek elterjedésétől tartottak. A nyércekben kialakult mutációk miatt 17 millió állatnak el kellett pusztulnia csak Dániában.\r

","shortLead":"Szeptember 15 óta nem találják azt a törzset, aminek elterjedésétől tartottak. A nyércekben kialakult mutációk miatt 17...","id":"20201119_koronavirus_mutacio_nyerc_dania","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4d5ec24-f11c-435e-abde-9a95732ad58e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce9e9161-4d85-4a73-a10e-62ede0d1e3a5","keywords":null,"link":"/vilag/20201119_koronavirus_mutacio_nyerc_dania","timestamp":"2020. november. 19. 18:21","title":"A dánok szerint kihalt a nyércekben mutálódott legveszélyesebb mutáns","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d01744-a1e1-4572-bedd-170df6c830ff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A főleg megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató Szegedi Fonalfeldolgozó Zrt.-t adja az állam az egyházmegyének. Az egymilliárd forintos árbevételű vállalatot 15 éven át csak miniszteri engedéllyel adhatja el a Szeged-Csanádi egyházmegye.","shortLead":"A főleg megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató Szegedi Fonalfeldolgozó Zrt.-t adja az állam az egyházmegyének...","id":"20201119_Milliardos_ceget_kap_a_SzegedCsanadi_Egyhazmegye_az_allamtol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5d01744-a1e1-4572-bedd-170df6c830ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9d8094-a40f-4e3b-b71d-8a7d2ac4d1af","keywords":null,"link":"/kkv/20201119_Milliardos_ceget_kap_a_SzegedCsanadi_Egyhazmegye_az_allamtol","timestamp":"2020. november. 19. 08:50","title":"Milliárdos céget kap a Szeged-Csanádi Egyházmegye az államtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]