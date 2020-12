Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"368e19d2-4a01-4c94-a9aa-3c1f5c6d65a7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Minimalista karácsonyi installációk hozzák zavarba az internetet.","shortLead":"Minimalista karácsonyi installációk hozzák zavarba az internetet.","id":"20201211_Ilyen_amikor_Marie_Kondo_tesz_rendet_a_betlehemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=368e19d2-4a01-4c94-a9aa-3c1f5c6d65a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f49619-7130-4cf7-9b48-a4c512f593bd","keywords":null,"link":"/kultura/20201211_Ilyen_amikor_Marie_Kondo_tesz_rendet_a_betlehemben","timestamp":"2020. december. 11. 09:10","title":"Ilyen, amikor Marie Kondo tesz rendet a betlehemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d30ea4c-6544-4e05-bc02-b817a3e8b213","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendkívül ritka Lambroghini Aventador SVJ-ből összesen 900 darabot gyártottak.\r

\r

","shortLead":"A rendkívül ritka Lambroghini Aventador SVJ-ből összesen 900 darabot gyártottak.\r

\r

","id":"20201210_Elkoboztak_a_Manchester_City_jatekosanak_Lamborghinijet_mert_sem_engedelye_sem_biztositasa_nem_volt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d30ea4c-6544-4e05-bc02-b817a3e8b213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"884f43c2-142b-4d04-b3f2-646d09a60085","keywords":null,"link":"/cegauto/20201210_Elkoboztak_a_Manchester_City_jatekosanak_Lamborghinijet_mert_sem_engedelye_sem_biztositasa_nem_volt","timestamp":"2020. december. 11. 04:31","title":"Elkobozták a Manchester City játékosának Lamborghinijét, mert se engedélye, se biztosítása nem volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f1a91c-4e97-4ffe-837f-3e7e46c2a162","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A The National és a Bon Iver is beszállt egy-egy dal erejéig a lemezfelvételbe. ","shortLead":"A The National és a Bon Iver is beszállt egy-egy dal erejéig a lemezfelvételbe. ","id":"20201211_Meglepetesalbum_Taylor_Swift","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56f1a91c-4e97-4ffe-837f-3e7e46c2a162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cec253a-afee-49de-ab16-df8d9c2864dd","keywords":null,"link":"/kultura/20201211_Meglepetesalbum_Taylor_Swift","timestamp":"2020. december. 11. 16:35","title":"Meglepetésalbumot adott ki Taylor Swift","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c393695-3428-4970-bd23-811d4e83c90f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Az olasz edzőt csak nagyon nagy nevek előzték meg az idei pontozáson.","shortLead":"Az olasz edzőt csak nagyon nagy nevek előzték meg az idei pontozáson.","id":"20201211_Marco_Rossi_szovetsegi_kapitany_magyar_valogatott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c393695-3428-4970-bd23-811d4e83c90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b18212c-ed0e-40fc-acd2-c4e3bc31066e","keywords":null,"link":"/sport/20201211_Marco_Rossi_szovetsegi_kapitany_magyar_valogatott","timestamp":"2020. december. 11. 16:48","title":"Marco Rossi lett a világ kilencedik legjobb szövetségi kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef15c6d-0b36-4b23-b607-40f4469eb1a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Belementek a németek által kidolgozott kompromisszumos tervezetbe a huszonhetek.","shortLead":"Belementek a németek által kidolgozott kompromisszumos tervezetbe a huszonhetek.","id":"20201210_Megallapodtak_az_unios_koltsegvetesrol_az_EUcsucson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aef15c6d-0b36-4b23-b607-40f4469eb1a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80170885-d968-4470-a83a-bc76bd80951c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201210_Megallapodtak_az_unios_koltsegvetesrol_az_EUcsucson","timestamp":"2020. december. 10. 19:08","title":"Megállapodtak az uniós költségvetésről az EU-csúcson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatás során azt vizsgálják majd, hatékonyan kombinálható-e az oxfordi és az orosz koronavírus-vakcina.","shortLead":"A kutatás során azt vizsgálják majd, hatékonyan kombinálható-e az oxfordi és az orosz koronavírus-vakcina.","id":"20201211_koronavirus_jarvany_covid19_astrazeneca_szputnyikv_vakcina_vedooltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"299783c1-9713-490c-a828-51fe350620a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201211_koronavirus_jarvany_covid19_astrazeneca_szputnyikv_vakcina_vedooltas","timestamp":"2020. december. 11. 14:38","title":"A Szputnyik V fejlesztőivel kezd közös kutatásba az AstraZeneca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e903731-8444-4160-b94e-487b30d15145","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közzétette a KSH a részletes adatokat, hogyan térhetett vissza a magyar ipar októberre már a járvány előtti szint fölé.","shortLead":"Közzétette a KSH a részletes adatokat, hogyan térhetett vissza a magyar ipar októberre már a járvány előtti szint fölé.","id":"20201211_ipar_ksh_gyarak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e903731-8444-4160-b94e-487b30d15145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b63a0b9-79ae-41dd-9537-cd856ed99f87","keywords":null,"link":"/kkv/20201211_ipar_ksh_gyarak","timestamp":"2020. december. 11. 10:03","title":"Gyorsan újraindították a munkát a gyárakban, visszahúzták a magyar ipart a válság előtti szintre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd26d624-059d-4a6a-b990-2d00c121ec51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A határőröknek az lett gyanús, hogy a magyar férfi diplomata útlevelet mutatott fel, de az autóján már nem volt diplomata rendszám.","shortLead":"A határőröknek az lett gyanús, hogy a magyar férfi diplomata útlevelet mutatott fel, de az autóján már nem volt...","id":"20201210_cempeszcigivel_mszp_ukran_hatar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd26d624-059d-4a6a-b990-2d00c121ec51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dcd0fcc-4aff-4f08-9caa-71e01bd6e40b","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_cempeszcigivel_mszp_ukran_hatar","timestamp":"2020. december. 10. 21:09","title":"Csempészcigivel bukott le egy volt MSZP-s képviselő az ukrán határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]