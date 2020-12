Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d958d4d6-9009-4484-a156-1bc69fca371a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Lelassították az anyagcseréjüket és hónapokig aludtak, ami megfigyelhető a csontszerkezetükben bekövetkezett változásokon.

","shortLead":"Lelassították az anyagcseréjüket és hónapokig aludtak, ami megfigyelhető a csontszerkezetükben bekövetkezett...","id":"20201220_Teli_alomra_vonulhattak_az_osemberek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d958d4d6-9009-4484-a156-1bc69fca371a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d4980f8-5206-4c90-8ed6-f050aa4c846b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201220_Teli_alomra_vonulhattak_az_osemberek","timestamp":"2020. december. 20. 18:48","title":"Átaludhatták a kemény teleket az ősemberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37482ffc-8f6f-45d3-b518-ac6172f7ab13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pesszimistáknak lett igazuk az Index.hu volt főszerkesztője szerint, aki egy interjúban azt állította, hogy „verőemberek” jelenlétében távozott a laptól.","shortLead":"A pesszimistáknak lett igazuk az Index.hu volt főszerkesztője szerint, aki egy interjúban azt állította...","id":"20201221_szombathy_pal_interju_index","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37482ffc-8f6f-45d3-b518-ac6172f7ab13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e288194-ed6a-41cf-b6a4-3da846e723bf","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_szombathy_pal_interju_index","timestamp":"2020. december. 21. 14:01","title":"Szombathy Pál az Indexről: A végén kissé eldurvultak a dolgok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079ed10f-959a-409c-8b67-1583809bd03d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A vízügyesek szerint évekbe telik elérni a szennyezés előtti állapotot.","shortLead":"A vízügyesek szerint évekbe telik elérni a szennyezés előtti állapotot.","id":"20201221_olajszennyezes_szennyezes_rackeve_soroksar_duna_szigetszentmiklos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=079ed10f-959a-409c-8b67-1583809bd03d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf3b864-92ae-4dd0-b468-8fa865cec35b","keywords":null,"link":"/zhvg/20201221_olajszennyezes_szennyezes_rackeve_soroksar_duna_szigetszentmiklos","timestamp":"2020. december. 21. 12:26","title":"400 ezer kiló veszélyes hulladékot szedtek össze a ráckevei Duna-ágnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e714d5-fb38-439b-abdc-c133c659f15b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A ritka csillagászati eseményt szabad szemmel is meg lehetett figyelni. Aki lemaradt, bánhatja, legközelebb 2080-ban lesz hasonló.","shortLead":"A ritka csillagászati eseményt szabad szemmel is meg lehetett figyelni. Aki lemaradt, bánhatja, legközelebb 2080-ban...","id":"20201222_jupiter_szaturnusz_egyuttallas_fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52e714d5-fb38-439b-abdc-c133c659f15b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5736fb5e-2d82-4138-aa94-3d304e4092b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_jupiter_szaturnusz_egyuttallas_fotok","timestamp":"2020. december. 22. 12:33","title":"400 évet kellett várni rá: fotókon a Jupiter és a Szaturnusz együttállása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d329d2b6-968f-4add-86ac-6ee3dcd282e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre több európai ország tiltja le az Egyesült Királyságból érkező repülőgépeket, miután a szigetországban egy fertőzőbb koronavírus-törzs terjed, amit nem tudnak egyelőre kontroll alatt tartani. ","shortLead":"Egyre több európai ország tiltja le az Egyesült Királyságból érkező repülőgépeket, miután a szigetországban...","id":"20201220_Magyarorszagra_meg_johetnek_a_brit_repulok_nyolc_EUs_orszagba_mar_nem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d329d2b6-968f-4add-86ac-6ee3dcd282e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"135855c6-4f56-4581-9a74-327a2d3fc94e","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Magyarorszagra_meg_johetnek_a_brit_repulok_nyolc_EUs_orszagba_mar_nem","timestamp":"2020. december. 20. 20:36","title":"Magyarországra még jöhetnek a brit repülők, nyolc EU-s országba már nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbec5e48-c4e8-4839-9e41-6662186db22d","c_author":"Serdült Viktória","category":"tudomany","description":"Valóságos pánik tört ki Európában, miután kiderült, hogy az Egyesült Királyságban a koronavírus egy új, a korábbinál jóval fertőzőbb változata felelős a kiugró esetszámokért. Néhány napon belül országok tucatjai tiltották ki a szigetországból érkező légi járatokat, a brit szupermarketek áruhiánytól félnek. A koronavírus megjelenése óta nem először mutálódik, a jelenlegi variánsra azonban oda kell figyelni, mert a vírus-tüskefehérjét is érinti, amin több vakcina is alapul. ","shortLead":"Valóságos pánik tört ki Európában, miután kiderült, hogy az Egyesült Királyságban a koronavírus egy új, a korábbinál...","id":"20201221_koronavirus_uj_mutacio_jarvanyveszely_lezaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbec5e48-c4e8-4839-9e41-6662186db22d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b12c77d-fe34-4b2a-b0c3-8958af15b76c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_koronavirus_uj_mutacio_jarvanyveszely_lezaras","timestamp":"2020. december. 21. 17:45","title":"Pánikra nincs ok, de a koronavírus új mutációja még okozhat gondokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0dbeb55-8b11-465f-8c33-5da7c92b9c88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ritkán születik olyan egyértelmű döntés az olvasóink részéről, mint ahogy azt az Év embere szavazáson tették. A voksolók közel fele értett egyet abban, hogy a világjárvány alatt, mostoha körülmények között kitartó, saját életüket kockáztató, másokét viszont megmentő egészségügyi dolgozók érdemlik meg az elismerést. ","shortLead":"Ritkán születik olyan egyértelmű döntés az olvasóink részéről, mint ahogy azt az Év embere szavazáson tették...","id":"20201221_hvg_szavazas_Evembere_Covid_egeszsegugyi_dolgozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0dbeb55-8b11-465f-8c33-5da7c92b9c88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb476d9b-2191-41cb-b3c5-68b3a1c8543a","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_hvg_szavazas_Evembere_Covid_egeszsegugyi_dolgozo","timestamp":"2020. december. 21. 06:30","title":"Döntöttek a hvg.hu olvasói: az Év embere-díjat a Covid-osztályok dolgozói kapták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84cc01e7-384a-46a6-a3dd-afc6a600f9b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonsággal 45 kilométert lehet megtenni tisztán elektromos módban.","shortLead":"Az újdonsággal 45 kilométert lehet megtenni tisztán elektromos módban.","id":"20201221_magyarorszagon_a_462_loeros_zold_rendszamos_audi_q8_60_tfsi_e_quattro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84cc01e7-384a-46a6-a3dd-afc6a600f9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3889b245-5a2d-48a8-868f-7df3add640fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20201221_magyarorszagon_a_462_loeros_zold_rendszamos_audi_q8_60_tfsi_e_quattro","timestamp":"2020. december. 21. 06:41","title":"Magyarországon a 462 lóerős, zöld rendszámos Audi Q8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]