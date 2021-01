A koronavírus-járvány a műkereskedelem működését is felforgatta, és a tavalyi árveréseken nem is sikerült százmillió felett leütni a kalapácsot. 2020-ban a legdrágábban elkelt festmények között Tihanyi Lajos egy képét és Munkácsy Mihály alkotásait találjuk.

A járvány első hulláma miatt 2020 elején világszerte elmaradtak a nagy aukciók, ahogy a tavaszi árverési szezon Magyarországon is kiesett, mivel az aukciósházak nem rendelkeztek önálló, nagyszabású aukciók lebonyolítására alkalmas online platformokkal.

Az őszi-téli idényre aztán összeszedte magát valamennyire a piac, és bár a járványhelyzet folyamatos súlyosbodása, az általános bizonytalanság és szorongás beárnyékolta ezt az időszakot is, azért 2020 végén csak sikerült leütni a kalapácsot néhány kiemelkedően magas összegnél.

A legjobban teljesítő galériák mind az V. kerületi Falk Miksa utcában találhatók, a klasszikus és a kortárs rekordeladások top 10-es listáját pedig összesen három Falk Miksa utcai intézmény dominálja: a Virág Judit Galéria, a Kieselbach Galéria, illetve új szereplőként a Bodó Galéria és Aukciósház.

2020 aukciós rekordját Tihanyi Lajos Akt studium című festménye érte el, mely 95 millió forintért kelt el a Virág Judit Galéria karácsonyi árverésén. Ám ez az összeg valójában nem is igazán magas, az elmúlt négy évben ugyanis az aukciós rekordok kivétel nélkül 150 millió forint felett voltak, 2018-ban a legmagasabb licit pedig a 200 millió forintot is meghaladta.

Tihanyi LAjos, Akt studium © Virág Judit Galéria

A száz éve lappangó mű hazakerülése önmagában véve is szenzáció volt, azonban leginkább attól számít kuriózumnak, hogy a festmény hátoldalán egy korábban teljesen ismeretlen, soha nem reprodukált női portré is előkerült. Az Akt studium jelentőségét tovább emeli, hogy a képet közvetlenül a festőtől vásárolta meg a korszak legendás hírű filmese, Korda Sándor (Sir Alexander Korda) és azóta is a család tulajdonában volt.

A klasszikus művek tavalyi dobogóján még két Munkácsy-kép szerepel: 90–90 millióért keltek el a Naplemente és a Fasor című munkái.

Munkácsy Mihály, Naplemente © Virág Judit Galéria

Az első öt, legdrágábban eladott festmény közé bekerült még egy Kádár Béla kép (az Eladják a szürkét című képe 80 millióért), és egy Vaszary János festmény (Parkban című képe 72 millióért).

Reigl Judit: Gomolygás, csavarás, oszlop, fém © Virág Judit Galéria

A legdrágábban eladott kortárs alkotás a tavaly elhunyt Reigl Judit Gomolygás, csavarás, oszlop, fém című műve, mely 44 millió forintért kelt el a Virág Judit Galéria kortárs aukcióján. A kortárs top 10-ben Reigl művein túl az Iparterv-generációhoz tartozó Bak Imre, Lakner László és Nádler István, valamint Keserü Ilona alkotásai szerepelnek.

Utóbbi művész életműrekordot is felállított: a Cérnás című alkotása (amely a Virág Judit Galéria II. kortárs árverésén került kalapács alá), a maga 28 millió forintos leütési árával a művész ezidáig legdrágábban aukcionált műve.

