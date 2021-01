Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szolgáltatást biztosító cég azt állítja: ügyfeleik kérték őket arra, hogy tegyenek valamit a közösségi oldalak “elnyomása” ellen. A leköszönő elnököt azóta blokkolja a Twitter és a Facebook, hogy a washingtoni Capitoliumnál zajlott tüntetésben többen meghaltak.","shortLead":"A szolgáltatást biztosító cég azt állítja: ügyfeleik kérték őket arra, hogy tegyenek valamit a közösségi oldalak...","id":"20210112_donald_trump_facebook_twitter_tiltas_internetszolgaltato_halozat_blokkolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3900ec91-6bb1-41af-b416-87c15a9b1062","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_donald_trump_facebook_twitter_tiltas_internetszolgaltato_halozat_blokkolas","timestamp":"2021. január. 12. 08:33","title":"Egy amerikai netszolgáltató blokkolja hálózatán a Facebookot és a Twittert, amiért azok kitiltották Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8fddefd-461c-41e2-a536-9a5c6ed44dc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség magasabb összegű pénzbüntetést akar.","shortLead":"Az ügyészség magasabb összegű pénzbüntetést akar.","id":"20210113_ugyeszseg_vadaszbaleset_rendor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8fddefd-461c-41e2-a536-9a5c6ed44dc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b97e7c-f836-43ab-ba30-fb9fd31f46e7","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_ugyeszseg_vadaszbaleset_rendor","timestamp":"2021. január. 13. 11:51","title":"Súlyosbításért fellebbezett az ügyészség a vadászbalesetet okozó rendőr ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először hasonlították össze a koronavírusos betegek tüdejének immunsejtjeit más vírusokéval: súlyosabb komplikációkat okozhat.","shortLead":"Először hasonlították össze a koronavírusos betegek tüdejének immunsejtjeit más vírusokéval: súlyosabb komplikációkat...","id":"20210112_tudogyulladas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bb370c5-a067-463a-9291-d5095493eba6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_tudogyulladas_koronavirus","timestamp":"2021. január. 12. 21:29","title":"Amerikai tudósok szerint enyhévé kell tenni a covidot, eltűnni ugyanis nem fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d076b6-6741-437b-86e9-388a92f5b0b9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Taroltak a focisták a gálán, díjazták a labdarúgó-válogatottat és a szövetségi kapitányt, Marco Rossit is.","shortLead":"Taroltak a focisták a gálán, díjazták a labdarúgó-válogatottat és a szövetségi kapitányt, Marco Rossit is.","id":"20210111_Szoboszlai_Dominik_Karakas_Hedvig_ev_sportoloja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66d076b6-6741-437b-86e9-388a92f5b0b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbb06b0d-6c77-492d-a65a-b0d95b6f949d","keywords":null,"link":"/sport/20210111_Szoboszlai_Dominik_Karakas_Hedvig_ev_sportoloja","timestamp":"2021. január. 11. 21:19","title":"Az Év sportolója: Szoboszlai Dominik és Karakas Hedvig lett a győztes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99db7f0-10f6-4375-b839-9b4c916e74b9","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A parfümök mellett a munkahelyi konfliktusokról, vásárlásösztönzésről vagy családtervezésről is szól a szagok tudománya. A Stockholmi Egyetem kutatása szerint a szagok iránti toleranciából a politikai elköteleződésre is következtetni lehet.","shortLead":"A parfümök mellett a munkahelyi konfliktusokról, vásárlásösztönzésről vagy családtervezésről is szól a szagok...","id":"202101__illatesztetika_illattortenelem__lipovszky_csenge__orrolas__szagerto_velemenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e99db7f0-10f6-4375-b839-9b4c916e74b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6afdbffd-381e-4679-998b-2a2416c7bf29","keywords":null,"link":"/360/202101__illatesztetika_illattortenelem__lipovszky_csenge__orrolas__szagerto_velemenyek","timestamp":"2021. január. 11. 14:00","title":"A szaglásunk elárulhatja, hogy a Fideszre vagy az ellenzékre szavazunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b38930-230e-4950-9684-4faa30d3009a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Oroszországban már több mint másfél millió embert oltottak be a Szputnyik V-vel.","shortLead":"Oroszországban már több mint másfél millió embert oltottak be a Szputnyik V-vel.","id":"20210112_Sputnik_V_orosz_vakcina_Europai_Unio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7b38930-230e-4950-9684-4faa30d3009a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584bb46f-cbdd-4a41-846d-da477c593cc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_Sputnik_V_orosz_vakcina_Europai_Unio","timestamp":"2021. január. 12. 17:28","title":"Az orosz vakcina gyártójával is tárgyal az Európai Unió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Úgy módosítanák az Európai Néppárt EP-frakciójának működési szabályzatát, hogy egyetlen szavazással, a képviselők egyszerű többségével ki lehessen zárni egy egész képviselőcsoportot.","shortLead":"Úgy módosítanák az Európai Néppárt EP-frakciójának működési szabályzatát, hogy egyetlen szavazással, a képviselők...","id":"20210113_Az_egesz_Fideszfrakciot_kizarna_az_Europai_Neppart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f360e3b-1dbf-484d-b464-f6feb04e58f2","keywords":null,"link":"/eurologus/20210113_Az_egesz_Fideszfrakciot_kizarna_az_Europai_Neppart","timestamp":"2021. január. 13. 09:20","title":"Az egész Fidesz-frakciót kizárná az Európai Néppárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5577f3-2bae-4f16-a2a4-6f1d0f1a8a72","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Ha kötelező oltásról még szó sincs, egyre több jel utal arra, hogy elkezdik az oltásban sorra kerülőket az oltópontok felé terelni különböző eszközökkel. A mentőszolgálatnál például már nyilatkoznia kell azoknak a dolgozóknak, akik nem oltatják be magukat. ","shortLead":"Ha kötelező oltásról még szó sincs, egyre több jel utal arra, hogy elkezdik az oltásban sorra kerülőket az oltópontok...","id":"20210112_Nyilatkozniuk_kell_rola_a_mentosoknek_ha_nem_oltatjak_be_magukat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a5577f3-2bae-4f16-a2a4-6f1d0f1a8a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572bfa64-ea4a-477b-bacd-aa047a367cfe","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_Nyilatkozniuk_kell_rola_a_mentosoknek_ha_nem_oltatjak_be_magukat","timestamp":"2021. január. 12. 15:33","title":"Nyilatkozniuk kell a mentősöknek, ha nem oltatják be magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]