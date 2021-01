Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a66a4bbe-3b18-48e7-9e93-f2b9010843ff","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Készítettünk jó néhány felvételt, hogy kiderítsük, hogyan teljesít egymás ellenében a Huawei Mate 40 Pro és az Apple iPhone 12 Pro Max képalkotó rendszere.","shortLead":"Készítettünk jó néhány felvételt, hogy kiderítsük, hogyan teljesít egymás ellenében a Huawei Mate 40 Pro és az Apple...","id":"20210117_fotoparbaj_huawei_mate_40_pro_vs_iphone_12_pro_max","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a66a4bbe-3b18-48e7-9e93-f2b9010843ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e7c1f7b-aa33-4c3b-bcbe-db2c287b0e7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210117_fotoparbaj_huawei_mate_40_pro_vs_iphone_12_pro_max","timestamp":"2021. január. 17. 20:00","title":"Fotópárbaj rengeteg képpel: a Huawei legjobb telefonját küldtük a legütősebb iPhone ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b87f7193-bb95-4d16-a3a5-d7209b497cbc","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ami az egyiknek szemét, sőt a másiknak is az, az a mesterséges intelligenciának való feladat. Így gondolják a coloradói székhelyű, szemétválogató robotokat fejlesztő AMP Robotics startupnál is, melyet befektetők nemrég 55 millió dollárral támogattak meg. ","shortLead":"Ami az egyiknek szemét, sőt a másiknak is az, az a mesterséges intelligenciának való feladat. Így gondolják a coloradói...","id":"202102_gepesitett_hulladekszortirozas_valogatott_szemetsegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b87f7193-bb95-4d16-a3a5-d7209b497cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334af9a1-ae18-4482-93e0-e94b76a41020","keywords":null,"link":"/360/202102_gepesitett_hulladekszortirozas_valogatott_szemetsegek","timestamp":"2021. január. 17. 16:15","title":"Szélsebesen válogatja a szemetet egy amerikai robot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e8db24c-ef42-4d65-95aa-be7bc6feb559","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"A koronavírus-járvány miatt sokan dolgoznak home office-ban, ezért most jóval nehezebb felismerni a depresszióval küzdő munkatársakat. A depresszióra amúgy nem hajlamos embereket is könnyen negatív irányba tolhatja a világjárvány, ezért jelenleg még fontosabb odafigyelnünk egymásra.\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt sokan dolgoznak home office-ban, ezért most jóval nehezebb felismerni a depresszióval küzdő...","id":"remotivextra_20210118_5_jel_depresszios_kollega_munkahely_stressz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e8db24c-ef42-4d65-95aa-be7bc6feb559&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7549e18f-2b47-4e55-8ffd-6bd9bc395a71","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20210118_5_jel_depresszios_kollega_munkahely_stressz","timestamp":"2021. január. 18. 07:30","title":"5 jel, amiből felismerhetjük a depressziós kollégát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"e69ef395-0642-48bc-8f24-6af92e9ae81c","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"c68fb6dc-8090-4d57-8dac-84344fc1ef25","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy amerikai kutatás szerint jelentősen kevesebb hamis – azaz bizonyítékkal nem alátámasztott, gyakran a bizonyítékoknak kifejezetten ellentmondó – információ kering az elnökválasztásról, mióta Donald Trumpot és álhírterjesztő szövetségeseit eltüntették az internetről.","shortLead":"Egy amerikai kutatás szerint jelentősen kevesebb hamis – azaz bizonyítékkal nem alátámasztott, gyakran...","id":"20210118_donald_trump_twitter_facebook_kozossegi_media_dezinformacio_hamis_informacio_amerikai_elnokvalasztas_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c68fb6dc-8090-4d57-8dac-84344fc1ef25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8209edf5-711a-4efd-8abd-9ec48b087e72","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_donald_trump_twitter_facebook_kozossegi_media_dezinformacio_hamis_informacio_amerikai_elnokvalasztas_2020","timestamp":"2021. január. 18. 10:33","title":"Számok bizonyítják: sokkal kevesebb az internetes dezinformáció, mióta Trump nem twitterezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68fff37f-8c22-402d-95d0-3af7e3963fa2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alkatrészeket kínált eladásra, de csak elrakta a pénzt.","shortLead":"Alkatrészeket kínált eladásra, de csak elrakta a pénzt.","id":"20210118_facebook_csalo_alprofil","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68fff37f-8c22-402d-95d0-3af7e3963fa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7800cbee-30f7-42d7-8c5d-34375fe54c2f","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_facebook_csalo_alprofil","timestamp":"2021. január. 18. 09:10","title":"Álprofilokkal csalt ki tízmilliókat Facebookon egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ec6393-b62d-4602-8161-90b8f0bf71f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA) engedélyezte, hogy az American Robotics drónja Kansas, Massachusetts és Nevada állam bizonyos területei felett emberi beavatkozás nélkül repüljön.","shortLead":"Az amerikai Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA) engedélyezte, hogy az American Robotics drónja Kansas, Massachusetts és...","id":"20210118_american_robotics_dron_faa_szovetsegi_legugyi_hatosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54ec6393-b62d-4602-8161-90b8f0bf71f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40d74f8-55e8-41d4-a9fd-838a7c053c07","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_american_robotics_dron_faa_szovetsegi_legugyi_hatosag","timestamp":"2021. január. 18. 16:03","title":"Repülési engedélyt kapott Amerikában egy önvezető drón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány is rontott a helyzeten, de anélkül is évről évre kevesebben tesznek nyelvvizsgát.","shortLead":"A járvány is rontott a helyzeten, de anélkül is évről évre kevesebben tesznek nyelvvizsgát.","id":"20210118_nyelvvizsga_csokkenes_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a30c28-b2e7-45ab-b548-be67d8be737f","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_nyelvvizsga_csokkenes_2020","timestamp":"2021. január. 18. 14:30","title":"Csaknem 30 százalékkal csökkent tavaly a nyelvvizsgázók száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eddig ismerteken kívül a Dunaújvárosi Egyetem alapítványi fenntartásúvá válását is tényként kezeli egy az Innovációs és Technológiai Minisztériumban készített prezentáció, ami a hvg.hu-hoz is eljutott. Február elején már a kormány, majd az Országgyűlés is rábólinthat az iskolák átalakítására.","shortLead":"Az eddig ismerteken kívül a Dunaújvárosi Egyetem alapítványi fenntartásúvá válását is tényként kezeli egy az Innovációs...","id":"20210117_Ujabb_egyetemen_vezetik_be_a_Corvinusmodellt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73f1340-0925-4e08-a38a-4af761358eed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210117_Ujabb_egyetemen_vezetik_be_a_Corvinusmodellt","timestamp":"2021. január. 17. 17:00","title":"Egy ITM-es prezentáció alapján nem választható lehetőség a további egyetemek magánosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]