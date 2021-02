Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95826155-738e-4532-84ca-e2bee781d6ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Január utolsó napjától él a rendelet, amely szerint akár 500 ezer forintra is lehet büntetni a hasonló szerelvényeket.","shortLead":"Január utolsó napjától él a rendelet, amely szerint akár 500 ezer forintra is lehet büntetni a hasonló szerelvényeket.","id":"20210204_Ez_a_horrorkaravan_mar_a_fel_millios_birsagot_kapta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95826155-738e-4532-84ca-e2bee781d6ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9587d8f-0286-4c30-a616-3f1597e1ef89","keywords":null,"link":"/cegauto/20210204_Ez_a_horrorkaravan_mar_a_fel_millios_birsagot_kapta","timestamp":"2021. február. 04. 07:11","title":"Ez a horrorkaraván már a félmilliós bírságot kapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3928f1e8-454b-462f-ac24-f9ea9b0f75e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megállt a járványhelyzet javulása, de március elejére már egymillió lehet azoknak a magyaroknak a száma, akik valamilyen módon védettek a koronavírus ellen. Nem az számít, mennyiért vesszük a vakcinát, hanem hogy milyen gyorsan. A vakcinaigazolás bevezetéséről a nemzeti konzultáció alapján fognak majd dönteni. A vállalkozóknak igazuk volt, túl lassan kapták meg a beígért bértámogatást, ezért változni fog a rendszer. A gyermek pedig egy közjószág. Interjút adott a Kossuth Rádiónak a miniszterelnök. ","shortLead":"Megállt a járványhelyzet javulása, de március elejére már egymillió lehet azoknak a magyaroknak a száma, akik...","id":"20210205_Orban_Viktor_radiointerju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3928f1e8-454b-462f-ac24-f9ea9b0f75e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b51939-3d37-40e4-8f78-eaca4e8d842f","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_Orban_Viktor_radiointerju","timestamp":"2021. február. 05. 07:39","title":"Orbán Viktor: Március 15-ére minden 60 év feletti regisztrált magyart be fogunk oltani ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Van olyan bank, ahol nem probléma, ha van jelzálog a fedezetként felajánlott ingatlanon, máshol az otthonfelújítási hitel helyett egy alternatív termékkel rukkolnak elő. Színesen reagálnak a hazai bankok az új lakásfelújítási slágerre. ","shortLead":"Van olyan bank, ahol nem probléma, ha van jelzálog a fedezetként felajánlott ingatlanon, máshol az otthonfelújítási...","id":"20210204_bank_otthonfelujitasi_hitel_lakashitel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa3a228-8b04-49b5-94a2-2f19d9c8c07d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210204_bank_otthonfelujitasi_hitel_lakashitel","timestamp":"2021. február. 04. 13:29","title":"Ezeknél a bankoknál lehet felvenni az otthonfelújítási hitelt, ha már van lakáshitelünk egy másik pénzintézetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tizenhét éves rekord dőlt meg csütörtök délután.","shortLead":"Tizenhét éves rekord dőlt meg csütörtök délután.","id":"20210204_melegrekord_letenye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13a0259d-a7ee-487e-a30a-b23284e17a37","keywords":null,"link":"/elet/20210204_melegrekord_letenye","timestamp":"2021. február. 04. 19:42","title":"Megdőlt a melegrekord, Letenyén 18,1 fok volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a009a81-b45a-4f3b-94c6-a2503cb12b4e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Tőrbe ejtve című film sztárja 22 éve tiszta, és erről egy régi fotóval meg is emlékezett Instagramon. ","shortLead":"A Tőrbe ejtve című film sztárja 22 éve tiszta, és erről egy régi fotóval meg is emlékezett Instagramon. ","id":"20210204_Egykori_alkohol_es_drogfuggosegerol_posztolt_Jamie_Lee_Curtis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a009a81-b45a-4f3b-94c6-a2503cb12b4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4fab828-36de-4f97-9c4a-57dd9c52d0f6","keywords":null,"link":"/elet/20210204_Egykori_alkohol_es_drogfuggosegerol_posztolt_Jamie_Lee_Curtis","timestamp":"2021. február. 04. 10:15","title":"Egykori alkohol- és drogfüggőségéről posztolt Jamie Lee Curtis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2c1e44d-5368-4a96-a3ef-53cdec7fcf7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk azt írja, a család szerint M. Richárd nem tudja kontrollálni dühkitöréseit. ","shortLead":"A Blikk azt írja, a család szerint M. Richárd nem tudja kontrollálni dühkitöréseit. ","id":"20210205_Gondnoksag_M_Richard_csalad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2c1e44d-5368-4a96-a3ef-53cdec7fcf7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef2cfc74-bd77-4db1-b188-e78958906ac1","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_Gondnoksag_M_Richard_csalad","timestamp":"2021. február. 05. 11:01","title":"Gondnokság alá helyezné M. Richárdot a családja, hogy enyhébb büntetéssel megússza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78f36010-e08e-4368-b09f-03a947cd4026","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tavaly tavasszal a járványhelyzet miatt maradt el a magyarországi Nagy Rajt, ősszel már nem kellett a hazai szervezőknek, idén viszont Torinóban rendezik a nyitószakaszt.","shortLead":"Tavaly tavasszal a járványhelyzet miatt maradt el a magyarországi Nagy Rajt, ősszel már nem kellett a hazai...","id":"20210204_giro_ditalia_grande_partenza_nagy_rajt_torino","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78f36010-e08e-4368-b09f-03a947cd4026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88bb6c32-9803-40a1-874a-930b3443e074","keywords":null,"link":"/sport/20210204_giro_ditalia_grande_partenza_nagy_rajt_torino","timestamp":"2021. február. 04. 18:07","title":"Már biztos, hogy idén sem jön Magyarországra a Giro d’Italia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30263fc7-a8aa-4cdd-9427-c2771fe9377c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mire az állatvédők kiértek a padláson garázdálkodó mosómedvéhez, az állat már több tyúkot is elkapott. ","shortLead":"Mire az állatvédők kiértek a padláson garázdálkodó mosómedvéhez, az állat már több tyúkot is elkapott. ","id":"20210204_Ugyan_mit_keresett_egy_mosodmedve_egy_sopronkovesdi_haz_padlasan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30263fc7-a8aa-4cdd-9427-c2771fe9377c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74e00cb6-a1ce-472e-b377-ddec92fec995","keywords":null,"link":"/elet/20210204_Ugyan_mit_keresett_egy_mosodmedve_egy_sopronkovesdi_haz_padlasan","timestamp":"2021. február. 04. 12:19","title":"Ugyan mit keresett egy mosómedve egy sopronkövesdi ház padlásán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]