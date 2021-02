Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17ffafb0-1c8e-4ca1-8bfd-c4f05f661222","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A kísérleti program, melyet 2017-ben vezettek be, eredményesnek bizonyult, ezért a francia pénzügyminisztérium határozatlan időre meghosszabbította feljelentési rendszerét. A sikeres feljelentők pénzt kapnak, ha a feltárt adócsalásnak hála a költségvetés kasszája feltöltődik.","shortLead":"A kísérleti program, melyet 2017-ben vezettek be, eredményesnek bizonyult, ezért a francia pénzügyminisztérium...","id":"20210212_Bejott_a_francia_kezdemenyezes_amivel_az_adocsalo_ismerost_lehetett_feljelenteni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17ffafb0-1c8e-4ca1-8bfd-c4f05f661222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"072dc137-68db-43a9-9d3a-bf874b3d9147","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210212_Bejott_a_francia_kezdemenyezes_amivel_az_adocsalo_ismerost_lehetett_feljelenteni","timestamp":"2021. február. 12. 14:47","title":"Bejött a francia kezdeményezés, amivel az adócsaló ismerőst lehet feljelenteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0adce60e-e07e-450b-af6c-9bedd5173881","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem csak az átadott felújított utcák, de az átadó is meredek volt a megszokottakhoz képest.","shortLead":"Nem csak az átadott felújított utcák, de az átadó is meredek volt a megszokottakhoz képest.","id":"20210211_utatado_tallai_andras_tibolddaroc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0adce60e-e07e-450b-af6c-9bedd5173881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228c35d5-719a-4369-8e8c-71094a120f6f","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_utatado_tallai_andras_tibolddaroc","timestamp":"2021. február. 11. 21:45","title":"Felrúgta az útátadási hagyományokat Tibolddarócon Tállai András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a827dcf-05fe-4c7d-8ade-5be06c8111df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Növényi alapú italuk kerül az új palackba, amelynek a bélése és a kupakja újrahasznosítható műanyag.\r

","shortLead":"Növényi alapú italuk kerül az új palackba, amelynek a bélése és a kupakja újrahasznosítható műanyag.\r

","id":"20210211_coca_cola_adez_papirpalack_prototipus_ujrahasznositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a827dcf-05fe-4c7d-8ade-5be06c8111df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea72ee0-7d50-44d1-b62f-f860ad0b72c1","keywords":null,"link":"/zhvg/20210211_coca_cola_adez_papirpalack_prototipus_ujrahasznositas","timestamp":"2021. február. 11. 17:13","title":"Papírpalackot tesztel a magyar piacon a Coca-Cola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez egy héten belül már a második szállítmány, amely Magyarországra érkezett.","shortLead":"Ez egy héten belül már a második szállítmány, amely Magyarországra érkezett.","id":"20210211_astrazeneca_vakcina_magyarorszag_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1696eab-78b2-4a83-9d96-6de3260f0b5b","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_astrazeneca_vakcina_magyarorszag_koronavirus","timestamp":"2021. február. 11. 14:05","title":"Újabb 45 600 AstraZeneca vakcina érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c953e22-732d-488d-a7fb-c387290c48a2","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az étterembe járók igénye megnőtt az egészségesebb és környezetet kevésbé terhelő ételekre, ráadásul a koronavírus-járvány most lökést adott olyan szemléletváltásnak is, mint az alapanyagok helyi termelőktől beszerzése. Ezekről, vagyis a zöld vendéglátásról beszélgettünk Szabó Eszterrel, a Felelős Gasztrohős Alapítvány kommunikációs vezetőjével, és Patai Zoltánnal, a NetPincér ügyvezetőjével.","shortLead":"Az étterembe járók igénye megnőtt az egészségesebb és környezetet kevésbé terhelő ételekre, ráadásul...","id":"20210211_felelosgasztrohos_fenntarthato_vendeglatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c953e22-732d-488d-a7fb-c387290c48a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e2e5f8-3c2e-4771-8a4b-b1bce105a025","keywords":null,"link":"/zhvg/20210211_felelosgasztrohos_fenntarthato_vendeglatas","timestamp":"2021. február. 11. 16:05","title":"\"A fenntartható vendéglátás legfontosabb lépése, hogy kezdjék el\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b227002-2b16-4076-8a3c-cef0dc821135","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többféle összehajtható okostelefont is bevezethet ebben az évben a Samsung. Az egyik új szabadalma arra utal, hogy a csúsztatható okostelefont ötletét sem veti el.



","shortLead":"Többféle összehajtható okostelefont is bevezethet ebben az évben a Samsung. Az egyik új szabadalma arra utal...","id":"20210212_samsung_dupla_csuszkas_telefon_szabadalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b227002-2b16-4076-8a3c-cef0dc821135&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0801cbe8-3a29-4e00-88a2-b4c0d544dd92","keywords":null,"link":"/tudomany/20210212_samsung_dupla_csuszkas_telefon_szabadalom","timestamp":"2021. február. 12. 12:03","title":"Dupla csúszkás okostelefont talált ki a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2aa0055-50a6-4703-8dc3-2d68b50b94b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A harmadik évadban már nem szerepel a sorozatban Polyák Lilla.","shortLead":"A harmadik évadban már nem szerepel a sorozatban Polyák Lilla.","id":"20210213_Ujabb_foszereplo_tavozik_a_Mintaapakbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2aa0055-50a6-4703-8dc3-2d68b50b94b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1ee146-595d-4182-af17-344adfbfda38","keywords":null,"link":"/elet/20210213_Ujabb_foszereplo_tavozik_a_Mintaapakbol","timestamp":"2021. február. 13. 07:40","title":"Újabb főszereplő távozik a Mintaapákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ingyenes koronavírusteszt Budapesten. A WHO 20 százalékos átoltottságot remél az év végéig. Saját kormányát kritizálja Kim Jong Un. Elment a legendás Chick Corea. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Ingyenes koronavírusteszt Budapesten. A WHO 20 százalékos átoltottságot remél az év végéig. Saját kormányát kritizálja...","id":"20210212_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7667053b-bec1-4520-82b9-b8d50ebdd2e4","keywords":null,"link":"/360/20210212_Radar360","timestamp":"2021. február. 12. 08:00","title":"Radar360: Még várnunk kell a nyájimmunitásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]