[{"available":true,"c_guid":"537e00c6-1b89-4720-aada-38ed0fcb1897","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ausztrál Lavo nevű cég egy olyan, hidrogénen alapuló technológiát készített, ami más rendszereknél biztonságosabb megoldást kínálhat az otthoni energiatárolásra.","shortLead":"Az ausztrál Lavo nevű cég egy olyan, hidrogénen alapuló technológiát készített, ami más rendszereknél biztonságosabb...","id":"20210305_akkumulator_rendszer_aram_zoldenergia_hidrogen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=537e00c6-1b89-4720-aada-38ed0fcb1897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3ddf0f-87da-445c-b703-c494765226c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210305_akkumulator_rendszer_aram_zoldenergia_hidrogen","timestamp":"2021. március. 05. 08:03","title":"Napokig képes ellátni a házat árammal egy újfajta akkumulátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfba42b9-037a-4e7e-92ee-789f34df8094","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Jelentős visszaesést mért a KSH a magyar ipar teljesítményében, ha 2020 elejéhez viszonyítunk, de az elemzők már azt is kellemes meglepetésnek tartják, hogy legalább decemberről januárra nőtt a teljesítmény egy kicsit.","shortLead":"Jelentős visszaesést mért a KSH a magyar ipar teljesítményében, ha 2020 elejéhez viszonyítunk, de az elemzők már azt is...","id":"20210305_ipar_termeles_ksh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfba42b9-037a-4e7e-92ee-789f34df8094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"308162b9-5fcb-42cb-842f-7a8e5672c316","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210305_ipar_termeles_ksh","timestamp":"2021. március. 05. 09:47","title":"Gödörbe lépett a magyar ipar már a harmadik hullám előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c790e1b8-a4c9-42cd-9c73-29bc5d936a44","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A típus teljesítménye 72 lóerővel nőtt, viszont nyomatékból be kell érnünk 130 Nm-rel kevesebbel.","shortLead":"A típus teljesítménye 72 lóerővel nőtt, viszont nyomatékból be kell érnünk 130 Nm-rel kevesebbel.","id":"20210305_gazolaj_benzin_audi_sq7et","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c790e1b8-a4c9-42cd-9c73-29bc5d936a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f24721fe-4bc3-4596-a123-2ea871f61c7f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210305_gazolaj_benzin_audi_sq7et","timestamp":"2021. március. 05. 09:21","title":"Itthon is beárazták a gázolajról benzinre váltott új Audi SQ7-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e191e55-e3dc-4cfa-b0cc-3d320dde879b","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Leszbikus, magyar örökbefogadó párról szóló dokumentumfilm debütál a napokban, amely nemcsak a szivárványcsaláddá válás hosszú folyamatáról, hanem a szerepkeresés nehézségeiről is nyíltan kíván beszélni. Dér Asia és Haragonics Sára rendezőket a forgatás körülményeiről, buktatóiról, és arról is kérdeztük, gondolták-e volna, hogy mire bemutatják a filmjüket, a kormány már el is rendezi a melegek örökbefogadásával kapcsolatos „joghézagot”.","shortLead":"Leszbikus, magyar örökbefogadó párról szóló dokumentumfilm debütál a napokban, amely nemcsak a szivárványcsaláddá válás...","id":"20210305_Anyaim_tortenete_dokumentumfilm_Der_Asia_Haragonics_Sara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e191e55-e3dc-4cfa-b0cc-3d320dde879b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c18801c-dda3-4e89-9fff-c03bac2424f7","keywords":null,"link":"/kultura/20210305_Anyaim_tortenete_dokumentumfilm_Der_Asia_Haragonics_Sara","timestamp":"2021. március. 05. 14:30","title":"„Nem akartuk ezt az országot homofóbnak lefesteni” – így készült az Anyáim története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9db7dc6-529d-4fd6-8a77-4ce1c48c9ff7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben a Microsot csodaszemüvege, a HoloLens segítségével is játszhatnánk majd a Pokémon Góval, amiben a lényeket akár kézből is etethetnénk.","shortLead":"A jövőben a Microsot csodaszemüvege, a HoloLens segítségével is játszhatnánk majd a Pokémon Góval, amiben a lényeket...","id":"20210305_microsoft_hololens_2_pokemon_go_mixed_reality_kevert_valosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9db7dc6-529d-4fd6-8a77-4ce1c48c9ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1095764a-8081-4059-9509-9d3fc4b778a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210305_microsoft_hololens_2_pokemon_go_mixed_reality_kevert_valosag","timestamp":"2021. március. 05. 12:03","title":"Videón a Microsoft csodaszemüvege: látványos a játék a HoloLens használatával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25677d2c-5ebf-479f-9e96-c26a194dd291","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japánok szedánja az első sorozatgyártású autó, amely megkapta a 3-as szintű önvezető besorolást.","shortLead":"A japánok szedánja az első sorozatgyártású autó, amely megkapta a 3-as szintű önvezető besorolást.","id":"20210305_Honda_Legendben_menet_kozben_sofornek_filmnezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25677d2c-5ebf-479f-9e96-c26a194dd291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d3434c-59f2-4848-a4d7-eae53f2dbbc7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210305_Honda_Legendben_menet_kozben_sofornek_filmnezes","timestamp":"2021. március. 05. 10:51","title":"Az új Honda Legendben már legálisan tévézhet menet közben a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b333b61f-1951-4fad-a0b7-9d24902f9bf4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Chucky baba már rég nem menő.","shortLead":"Chucky baba már rég nem menő.","id":"20210304_farmernadrag_farmer_horrorfilm_horror","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b333b61f-1951-4fad-a0b7-9d24902f9bf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05d35fc5-a7a6-430e-82c1-114f5c9bfb83","keywords":null,"link":"/elet/20210304_farmernadrag_farmer_horrorfilm_horror","timestamp":"2021. március. 04. 21:55","title":"Érkezik a horrorfilm, amiben egy farmernadrág gyilkolja az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee19374-16c2-4399-83c4-373acde446cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egykori válogatott focista Gulácsi Péter kiállásáról, a magyar sportközeg mentalitásáról és a Nélküledről is beszélt a Magyar Narancsnak.","shortLead":"Az egykori válogatott focista Gulácsi Péter kiállásáról, a magyar sportközeg mentalitásáról és a Nélküledről is beszélt...","id":"20210304_Hrutka_Janos_gulacsi_peter_lmbtq","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ee19374-16c2-4399-83c4-373acde446cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05fa9ec-dd79-416a-bbb6-f5e4e72bdd25","keywords":null,"link":"/elet/20210304_Hrutka_Janos_gulacsi_peter_lmbtq","timestamp":"2021. március. 04. 11:05","title":"Hrutka János: Nem elfogadott a futballban melegnek lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]