Elkészült Leos Carax Annette című filmjének előzetese, egyúttal bejelentették, hogy ezt szánják a 74. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál nyitófilmjének: a világ legfontosabb filmfesztiválját, miután tavaly elmaradt, idén májusról júliusra tolták, és reménykednek benne, hogy tényleg meg is lehet tartani fizikai formájában is.

Leos Carax nem egy túl termékeny filmrendező: legutóbbi filmje, a Holy Motors csaknem egy évtizede készült el, és azt is Cannes-ban, a versenyprogramban mutatták be. Ennek ellenére – vagy épp ezért – a szerzői filmesek között hatalmas kultusza van filmjeinek – például A Pont Neuf szerelmeseinek, a Pola X-nek és a Rossz vérnek; ez már az ötödik filmje lesz, amely Cannes-ban debütál, de első filmje, az Egy fiú és egy lány is Berlinben mutatkozott be.

Az Annette sztorijáról elég keveset árultak el, és az eddigi információk is zavarosak: eleinte még úgy volt, hogy nemhogy egy modern musicalről lesz szó, de egyáltalán nem is lesz benne próza, csak ének, a most megjelent sajtóanyagok viszont már egy szót se ejtenek ilyesmiről. Mindenesetre egy Los Angeles-i párról fog szólni, akiket Adam Driver (Star Wars, Házassági történet, Csajok) és Marion Cotillard (Piaf, Eredet, A sötét lovag: Felemelkedés) játszanak: a férfi elismert stand up komikus, a nő énekes, a közös életük pedig csodálatos és boldog. De aztán közös gyerekük születése mindent a feje tetejére állít.

A filmet július 6-án tervezik vetíteni Cannes-ban és a francia mozikban, nemzetközileg pedig az Amazon streamingszolgáltatója forgalmazza majd egy későbbi időponttól.

Még több kultúra a Facebook-oldalunkon, kövessen minket: