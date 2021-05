Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3097de39-fc39-4917-a621-4d961691727e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"60 éve, 1961. május 1-én nyitott meg a Bambi Presszó, az évtizedek alatt Buda kulturális örökségének részévé vált vendéglátóhely. Az évforduló alkalmából kezdeményezték az épület védetté nyilvánítását. ","shortLead":"60 éve, 1961. május 1-én nyitott meg a Bambi Presszó, az évtizedek alatt Buda kulturális örökségének részévé vált...","id":"20210501_Kezdemenyeztek_a_60_eves_Bambi_Presszo_epuletenek_vedette_nyilvanitasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3097de39-fc39-4917-a621-4d961691727e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b365f9e6-efd7-43a5-ac7b-a037ea42ad2a","keywords":null,"link":"/elet/20210501_Kezdemenyeztek_a_60_eves_Bambi_Presszo_epuletenek_vedette_nyilvanitasat","timestamp":"2021. május. 01. 13:11","title":"Kezdeményezték a 60 éves Bambi Presszó épületének védetté nyilvánítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hűtőben tárolt vakcináknak nem esett baja, mert a tűz nem érte el az áramellátó berendezést.\r

","shortLead":"A hűtőben tárolt vakcináknak nem esett baja, mert a tűz nem érte el az áramellátó berendezést.\r

","id":"20210501_Oltasellenes_felgyujtani__olasz_oltopontot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61cc88a-f835-4d6f-8f0a-ac740fa74649","keywords":null,"link":"/vilag/20210501_Oltasellenes_felgyujtani__olasz_oltopontot","timestamp":"2021. május. 01. 19:49","title":"Oltásellenesek akartak felgyújtani egy olasz oltópontot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6c7be7-ab15-4670-b02e-a991561e1a14","c_author":"OMSZ","category":"itthon","description":"Elege lett az Országos Meteorológiai Szolgálatnál dolgozóknak abból, hogy a kommentekben állandóan az édesanyjukat szidják. Az időjárásjelentés mellé beszúrtak tiszteletteljes kérést is a moderálatlan hozzászólóknak. ","shortLead":"Elege lett az Országos Meteorológiai Szolgálatnál dolgozóknak abból, hogy a kommentekben állandóan az édesanyjukat...","id":"20210502_Anyak_napjan_vagott_vissza_az_anyazasokert_az_Orszagos_Meteorologiai_Szolgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc6c7be7-ab15-4670-b02e-a991561e1a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c271c7-aaec-4caa-a3d6-5eb9d5e8b149","keywords":null,"link":"/itthon/20210502_Anyak_napjan_vagott_vissza_az_anyazasokert_az_Orszagos_Meteorologiai_Szolgalat","timestamp":"2021. május. 02. 13:43","title":"Anyák napján vágott vissza az anyázásokért az Országos Meteorológiai Szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6579b8f6-b3d6-43dd-881c-56a83ee77701","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kevesebb, mint a felére csökkent a kacsacsőrű emlősök élettere, számuk pedig 30 százalékkal esett vissza a klímaváltozás miatt.","shortLead":"Kevesebb, mint a felére csökkent a kacsacsőrű emlősök élettere, számuk pedig 30 százalékkal esett vissza...","id":"20210502_klimavaltozas_kacsacsoru_emlosok_szama_elettere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6579b8f6-b3d6-43dd-881c-56a83ee77701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"761ae4b2-3d66-482e-b411-a965f17587bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210502_klimavaltozas_kacsacsoru_emlosok_szama_elettere","timestamp":"2021. május. 02. 16:03","title":"A klímaváltozás nagyon csúnyán elbánik a kacsacsőrű emlősökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4c3bcf-5b0a-4e9c-bf21-7ac24acfe0b4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az idén rekord összegű források állnak a magyarok rendelkezésére - közölte az ösztöndíjprogram lebonyolításával megbízott Tempus Közalapítvány szombaton.","shortLead":"Az idén rekord összegű források állnak a magyarok rendelkezésére - közölte az ösztöndíjprogram lebonyolításával...","id":"20210501_Ujra_lehet_palyazni_az_Erasmus_programba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a4c3bcf-5b0a-4e9c-bf21-7ac24acfe0b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e14284a-a0d5-43d8-86bb-15c92dbbc8e5","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_Ujra_lehet_palyazni_az_Erasmus_programba","timestamp":"2021. május. 01. 12:28","title":"Újra lehet pályázni az Erasmus+ programba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac93591e-9e1b-429c-98fc-5ce4d86585e8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hagyományoknak megfelelően idén is a rendőrség és a tüntetők közötti összecsapásokba torkollottak a berlini május elsejei felvonulások. A tüntetők gyújtogattak, a rendőröket dobálták és több helyen össze is csaptak velük a német fővárosban. Párizsban és Isztambulban is balhé volt.","shortLead":"A hagyományoknak megfelelően idén is a rendőrség és a tüntetők közötti összecsapásokba torkollottak a berlini május...","id":"20210502_Gyujtogattak_es_osszecsaptak_a_rendorokkel_a_tuntetok_Berlinben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac93591e-9e1b-429c-98fc-5ce4d86585e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42dafd8c-6cc4-4333-959b-a042be80d562","keywords":null,"link":"/vilag/20210502_Gyujtogattak_es_osszecsaptak_a_rendorokkel_a_tuntetok_Berlinben","timestamp":"2021. május. 02. 11:39","title":"Gyújtogattak és összecsaptak a rendőrökkel a tüntetők Berlinben - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433e03db-4e69-4673-91cb-1dbf3bbe060d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két megyében, 11 helyszínen, 300 rendőr akciózott. Az akciót az után hajtották végre, hogy már 2020 májusa óta figyelték a nemzetközi kábítószer-csempészek tevékenységét, s a múlt év végén őrizetbe vették a magyar terjesztők egy részét. ","shortLead":"Két megyében, 11 helyszínen, 300 rendőr akciózott. Az akciót az után hajtották végre, hogy már 2020 májusa óta...","id":"20210501_Felszamoltak_Sopronban_egy_nemzetkozi_drogbandat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=433e03db-4e69-4673-91cb-1dbf3bbe060d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"886ddc10-9e4b-4613-9c54-dba7881f5fc8","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_Felszamoltak_Sopronban_egy_nemzetkozi_drogbandat","timestamp":"2021. május. 01. 10:57","title":"Felszámoltak Sopronban egy nemzetközi drogbandát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11081acc-c113-4076-82e0-988c317b3e7b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az argentin ügyészség felkérésére készítették el jelentésüket. ","shortLead":"Az argentin ügyészség felkérésére készítették el jelentésüket. ","id":"20210501_egeszsegugyi_ellatas_Maradona_vizsgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11081acc-c113-4076-82e0-988c317b3e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da6a4eed-d4d4-4e35-ac40-a7722fb20c61","keywords":null,"link":"/sport/20210501_egeszsegugyi_ellatas_Maradona_vizsgalat","timestamp":"2021. május. 01. 20:29","title":"Gondatlan egészségügyi ellátásban részesült halála előtt Maradona, állítja egy szakértői bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]