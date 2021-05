Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cfe834eb-2143-4041-b344-21a4a1a692e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 52 éves szakályi férfi a helyszínen meghalt.","shortLead":"Az 52 éves szakályi férfi a helyszínen meghalt.","id":"20210503_munkagep_tolatas_regoly_halalos_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfe834eb-2143-4041-b344-21a4a1a692e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e7860d-0e93-4d4d-b274-faba95d28ec7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210503_munkagep_tolatas_regoly_halalos_baleset","timestamp":"2021. május. 03. 19:04","title":"Tolató munkagép gázolt halálra egy embert Tolna megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A történelemtudományok doktora hosszas betegség után hunyt el.","shortLead":"A történelemtudományok doktora hosszas betegség után hunyt el.","id":"20210504_gergely_andras_karoli_gaspar_reformatus_egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7152f202-86d6-4ed7-903c-34740c21241f","keywords":null,"link":"/kultura/20210504_gergely_andras_karoli_gaspar_reformatus_egyetem","timestamp":"2021. május. 04. 19:15","title":"Elhunyt Gergely András, a Károli Gáspár Református Egyetem professzor emeritusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16852ec3-035e-45be-8a22-9f977eca8788","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Kijelentkezés: két év után búcsúzom a Szeretettel-rovattól, illetve három év után a Cardiff Universitytől. Így szerettem meg az ecetes-sós chipset, vettem fel a brit akcentust, de nem értettem meg soha a rögbit.","shortLead":"Kijelentkezés: két év után búcsúzom a Szeretettel-rovattól, illetve három év után a Cardiff Universitytől...","id":"20210504_Szeretettel_NagyBritanniabol_Mit_adtak_nekunk_a_cardiffiak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16852ec3-035e-45be-8a22-9f977eca8788&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c630e8f6-37bc-4d59-b862-b377484b32a1","keywords":null,"link":"/360/20210504_Szeretettel_NagyBritanniabol_Mit_adtak_nekunk_a_cardiffiak","timestamp":"2021. május. 04. 11:00","title":"Szeretettel Nagy-Britanniából: Mit adtak nekünk a cardiffiak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e34e3d-8b02-4bf1-918f-284075be316f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aztán nem sokkal később, pár száz méter után egy árokba hajtott.","shortLead":"Aztán nem sokkal később, pár száz méter után egy árokba hajtott.","id":"20210504_ittas_jogositvany_gyerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21e34e3d-8b02-4bf1-918f-284075be316f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d62551b2-962f-427b-98c3-5ce10cef63dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210504_ittas_jogositvany_gyerek","timestamp":"2021. május. 04. 17:21","title":"Ittasan, jogsi nélkül, gyerekkel együtt lopott el egy autót egy 23 éves férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc32a25-d50f-4d0a-bf15-200dcf928080","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Oscar-díjas filmben is megörökített módon játszotta ki a Winklevoss ikreket a Facebook alapításánál az ezt nem is tagadó Mark Zuckerberg, ám ők a szerepükért kapott tőkéből nagyon korán a bitcoinba fektettek, és ezzel megcsinálták a szerencséjüket.","shortLead":"Oscar-díjas filmben is megörökített módon játszotta ki a Winklevoss ikreket a Facebook alapításánál az ezt nem is...","id":"20210504_Olimpikon_ikrek_akik_elbuktak_a_Facebookot_de_a_bitcoinnal_visszatertek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcc32a25-d50f-4d0a-bf15-200dcf928080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f06f24b-ede7-48b1-8ad8-9b9efad65d6b","keywords":null,"link":"/360/20210504_Olimpikon_ikrek_akik_elbuktak_a_Facebookot_de_a_bitcoinnal_visszatertek","timestamp":"2021. május. 04. 17:00","title":"Az olimpikon ikrek elbukták a Facebookot, de a bitcoinnal multimilliárdosok lettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9225a7-143c-4e74-9e93-6cdb7f010f50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kormányzati támogatásból.","shortLead":"Kormányzati támogatásból.","id":"20210503_soltesz_miklos_templom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f9225a7-143c-4e74-9e93-6cdb7f010f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b47d4eaf-b15a-4e57-8c59-5a215916e931","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210503_soltesz_miklos_templom","timestamp":"2021. május. 03. 19:32","title":"Tizenhat templom újulhat meg Pest megye északi részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddc60268-ed64-430d-9491-25f1b6221329","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2021 második negyedévében még inkább erőre kaphat a piac a CBRE szerint.","shortLead":"2021 második negyedévében még inkább erőre kaphat a piac a CBRE szerint.","id":"20210504_kulfoldi_befekteto_ingatlanpiac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddc60268-ed64-430d-9491-25f1b6221329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef5c43be-56a3-44eb-b5f1-11b416071d90","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210504_kulfoldi_befekteto_ingatlanpiac","timestamp":"2021. május. 04. 08:37","title":"Csak hazai befeketetők kötöttek üzletet a magyar ingatlanpiacon idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e19cfbe-f89f-4c0b-8e27-eeca3a0ca470","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung többféle programot is indított az amúgy szemétbe kerülő okostelefonok újrahasznosítására. A legutóbbi elképzeléssel intelligens otthoni eszközzé alakulhatnak a régi telefonok.","shortLead":"A Samsung többféle programot is indított az amúgy szemétbe kerülő okostelefonok újrahasznosítására. A legutóbbi...","id":"20210503_samsung_galaxy_upcycling_at_home_program_regi_okostelefon_ujrahasznositasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e19cfbe-f89f-4c0b-8e27-eeca3a0ca470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5a86d71-4eb1-46fc-af67-f1fa24c26077","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_samsung_galaxy_upcycling_at_home_program_regi_okostelefon_ujrahasznositasa","timestamp":"2021. május. 03. 11:03","title":"Új ötlet a Samsungtól: így hasznosíthatja megunt okostelefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]