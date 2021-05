Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"54a8b2c7-41bc-4b42-820b-5bd31deae627","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Huawei és a Xiaomi után egy másik kínai okostelefon-gyártó cég, az Oppo is autókat akar piacra dobni.","shortLead":"A Huawei és a Xiaomi után egy másik kínai okostelefon-gyártó cég, az Oppo is autókat akar piacra dobni.","id":"20210505_Ujabb_telefonmarka_akar_autogyarto_lenni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54a8b2c7-41bc-4b42-820b-5bd31deae627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc8c737c-2933-41e9-9248-b314923c9e7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_Ujabb_telefonmarka_akar_autogyarto_lenni","timestamp":"2021. május. 05. 10:40","title":"Újabb telefonmárka akar autógyárrá válni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9efa21e8-44c0-474f-8026-4cf49ccd738c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az édesanya korábban a 112-nél dolgozott segélyhívó operátorként, ő tanította meg a lányának, mit kell tenni, ha baj van. ","shortLead":"Az édesanya korábban a 112-nél dolgozott segélyhívó operátorként, ő tanította meg a lányának, mit kell tenni, ha baj...","id":"20210505_Segelyhivas_kislany_mento_hangfelvetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9efa21e8-44c0-474f-8026-4cf49ccd738c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f448485-cb49-45a9-b019-c0d3b73de0a4","keywords":null,"link":"/elet/20210505_Segelyhivas_kislany_mento_hangfelvetel","timestamp":"2021. május. 05. 11:50","title":"„Anya ezt tanította” - megszólalt az ötéves kislány, aki mentőt hívott az édesanyjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c46aff-538e-47cd-b7cb-a379b9dd4fd5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Simán átrepült a katona a hajóra a hátára és a karjaira szerelt hajtóművekkel.","shortLead":"Simán átrepült a katona a hajóra a hátára és a karjaira szerelt hajtóművekkel.","id":"20210504_jetpack_tengereszet_katonasg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9c46aff-538e-47cd-b7cb-a379b9dd4fd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e0fac3-5df8-42a4-9daf-008058f3bf2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_jetpack_tengereszet_katonasg","timestamp":"2021. május. 04. 11:36","title":"Videó: Jetpackkel repült egy hajóra egy brit katona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f0ad83-029b-4cc0-9960-e21892000cc0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarországon kevesen tesznek félre a nyugdíjas éveikre, az EU-n belül sereghajtók vagyunk.","shortLead":"Magyarországon kevesen tesznek félre a nyugdíjas éveikre, az EU-n belül sereghajtók vagyunk.","id":"20210504_nyugdij_megtakaritas_ber","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45f0ad83-029b-4cc0-9960-e21892000cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ae0129b-2543-48db-9f92-0d581293cd26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210504_nyugdij_megtakaritas_ber","timestamp":"2021. május. 04. 11:07","title":"Sokan fognak csalódni, amikor megkapják első nyugdíjukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2c5cecb-1671-41f5-bb29-64297a62b255","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Orosz nagykövet 15 éve nem jelent meg a bizottság előtt.","shortLead":"Orosz nagykövet 15 éve nem jelent meg a bizottság előtt.","id":"20210503_Bekerette_az_orosz_nagykovetet_az_Europai_Bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2c5cecb-1671-41f5-bb29-64297a62b255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ed94ad0-86e9-4a4f-931c-609c7196d8f9","keywords":null,"link":"/vilag/20210503_Bekerette_az_orosz_nagykovetet_az_Europai_Bizottsag","timestamp":"2021. május. 03. 17:15","title":"Bekérette az orosz nagykövetet az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7fe112f-eb94-4a32-8016-2ade62cde1f2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A híd egy útra omlott, több autó is egy szerelvény alá szorult.","shortLead":"A híd egy útra omlott, több autó is egy szerelvény alá szorult.","id":"20210504_mexikovaros_metro_feluljaro_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7fe112f-eb94-4a32-8016-2ade62cde1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c31d7e9-8c30-4ab7-8f8a-5ca811318565","keywords":null,"link":"/vilag/20210504_mexikovaros_metro_feluljaro_baleset","timestamp":"2021. május. 04. 07:32","title":"Leszakadt egy metrófelüljáró Mexikóvárosban, 20 ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A megszúrt férfi súlyosan megsérült. A támadót két órán belül elfogták a rendőrök.","shortLead":"A megszúrt férfi súlyosan megsérült. A támadót két órán belül elfogták a rendőrök.","id":"20210503_keseles_pecs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"098db358-402f-4cec-ae16-022cdefbeda3","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_keseles_pecs","timestamp":"2021. május. 03. 18:44","title":"Nyakon szúrtak egy férfit Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b315fb1b-aa34-4df4-9f62-6a6a72d4b145","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Mire felébred Csipkerózsika-álmából a turizmus, már a kormányhoz közel álló szereplők mondhatnak ítéletet ágazati versenytársaikról. A HVG megszerezte a Magyar Turisztikai Ügynökség megújuló stratégiáját, amely új védjegyrendszer bevezetésével számol.","shortLead":"Mire felébred Csipkerózsika-álmából a turizmus, már a kormányhoz közel álló szereplők mondhatnak ítéletet ágazati...","id":"20210505_Uj_strategia_a_turizmusban_no_Orban_Rahel_es_kore_befolyasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b315fb1b-aa34-4df4-9f62-6a6a72d4b145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77d33b8a-0947-4c53-8d3e-1579c91d6498","keywords":null,"link":"/kkv/20210505_Uj_strategia_a_turizmusban_no_Orban_Rahel_es_kore_befolyasa","timestamp":"2021. május. 05. 11:59","title":"Új stratégia a turizmusban: nő Orbán Ráhel és köre befolyása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]